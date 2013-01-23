Чем дышали либералы при Сталине - 3

В моё распоряжение попали материалы о секретных наблюдениях за разными деятелями либерального толка во времена Сталина. Среди них известные ученые, писатели и журналисты. Поучительно сопоставление того, что они предсказывали, и того, что произошло на самом деле. Всё очень напоминает наши дни!

Либералы – свободно мыслящие люди, что уже само по себе вызывает чувство уважения. Однако когда доходит до того, чтобы осуществлять свои мысли путем длительного, изнурительного и настойчивого умственного и физического труда, многие из них предпочитают, чтобы делали это другие. Особенно страдают этим российские либералы. И если это нормально (во всяком случае, терпимо) в обычное время, то в критические моменты истории это становится опасным и ставит общество на грань выживания, что особо ощутимо в годы мировых кризисов, выливающихся в мировые войны.

Чтобы подтвердить сказанное обратимся к архивам самых трудных дней Великой Отечественной, когда исход войны еще не был очевиден. Особо показательным в этом отношении является секретное спецсообщение высшему руководству страны из Управления контрразведки НКГБ СССР «Об антисоветских проявлениях и отрицательных политических настроениях среди писателей и журналистов», которое датируется июлем 1943 года. С него и начнем!

Пораженческие настроения

«За последнее время… со стороны отдельных писателей и журналистов отмечаются различные отрицательные проявления и политические тенденции, связанные с их оценкой международного, внутреннего и военного положения СССР.

Враждебные элементы высказывают пораженческие настроения и пытаются воздействовать на свое окружение в антисоветском духе.

Так, например, Уткин И.П., поэт, бывший троцкист: "Будь это в 1927 году, я был бы очень рад такому положению, какое создалось на фронте сейчас (Уткин имеет в виду невозможность достижения победы силами одной Красной армии). Но и теперь создавшееся положение весьма поможет тому, чтобы все ста­ло на свои места...

Нашему государству я предпочитаю Швейцарию. Там хотя бы нет смер­тной казни, там людям не отрубают голову. Там не вывозят арестантов по сорок эшелонов в отдаленные места, на верную гибель... (А как поступать с теми гражданами, которые желают поражения своей стране? И не только желают, но и делают всё, что могут, для её поражения,- автор.)

У нас такой же страшный режим, как и в Германии… Все и вся задавлено... Мы должны победить немецкий фашизм, а потом победить самих себя…

…В каком положении находится Россия! Страшно подумать. Ни искусст­ва, ни культуры. (Между тем это была эпоха: великой литературы – Жизнь Клима Самгина» Максима Горького, «Дни Турбиных», «Бег», «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, поэзия Маяковского, Пастернака, Твардовского…; великого театра – Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда…; великой музыки – Дунаевского, Прокофьева, Шостаковича…; великой науки и техники – Циолковского, Вернадского, Вавилова, Курчатова, Королева... Уже к 1952 г. будут осуществлены невиданные разработки по освоению космоса и атомной энергетики, а это значит, что будут освоены самые передовые методы и технологии во всех ведущих областях науки, техники и производства! Чтобы продолжить этот список мировой славы советских достижений понадобится целая энциклопедия,- автор.)

Всякую самостоятельность бюрократия, правящая государством, уби­вает в зародыше. Их идеал, чтобы русский народ стал единым стадом ба­ранов. Этот идеал уже почти достигнут...

Завершен логический путь, начатый с провозглашенной [Сталиным] по­литики "построения социализма в одной стране"... Из его социализма получилось чудовищное обнищание страны. И, пожалуй, придется восстано­вить частное сельское хозяйство, иначе страна из нищеты не выберется. (Между тем даже сейчас, к 2012 году, после 25-летней государственной агитации за фермерство крестьяне предпочитают колхозы. И как итог — сегодня по официальным данным, предназначенным для служебного пользования, по-прежнему именно колхозы дают 80-90% сельскохозяйственной продукции,- автор.) Да и с фронта придут люди, которые захотят, наконец, получше жить, посвободнее...

...Нужно спасать Россию, а не завоевывать мир... Теперь у нас есть на­дежда, что мы будем жить в свободной демократической России, ибо без союзников мы спасти Россию не сумеем, а значит, надо идти на уступки (Кстати, «союзники» вступили в войну лишь тогда, когда поняли, что, если они этого не сделают, Советский Союз освободит Европу не только от Гитлера, но и от «союзников»,- автор). А все это не может не привести к внутренним изменениям, в этом логика и инерция событий. Многое должно измениться. Возьмите хотя бы название партии, отражающее ее идеологию: коммунистическая партия. Ничего не будет удивительного, если после войны она будет называться "русская социалистическая партия"...

Мы еще увидим, как изменится государственная форма нашей жизни (К сожалению, из-за подобных паникеров, провокаторов, подстрекателей и обманщиков, действительно, произошло такое изменение государственной формы нашей жизни, что даже ученик Бориса Пастернака, создателя романа «Доктор Живаго», известный русский поэт Виктор Боков, замышлявший убить Сталина и отсидевший за это в ГУЛАГЕ, после того, что произошло со страной в результате горбачевской Перестройки, написал знаменитое поэтическое откровение «Я Сталина ругать перестаю…»,- автор.), не может без конца продолжаться парадоксальное положение, когда на­ряду с "лучшей конституцией" у нас - наихудший режим. Режим полного попрания человеческой свободы…"

Никандров Н.П., писатель, бывший эсер: "Мы прошлым летом ждали конца войны и освобождения от 25-тилетнего рабства, в этом году, этим летом и произойдет освобождение, оно только произойдет несколько ина­че, нежели мы думали. (Это позиция обычного предателя, готового в духе генерала Власова на поражение от Германии, несмотря на то что фашизм планировал уничтожение русских как нации,- автор.) Большевизм будет распущен, как Коминтерн, под давлением союзных государств…

Сейчас прежде всего нужно ждать реформ в сельском хозяйстве - там должна быть введена частная инициатива и взамен колхозов созданы кредитные товарищества (Между тем американская разведка, учитывая все те беды, которыми сопровождалась «сплошная коллективизация в СССР», уже в марте 1935 года докладывала: «…произошла огромная перемена к лучшему, которая должна сыграть большую роль в сельском хозяйстве. …Это само по себе является фактором большого значения в той будущей конкуренции, которой мы должны ожидать от России в области мировой торговли. …о Ленине и Сталине говорят почти как о высших существах, о кулаках же – как о дьяволах. …крестьянин превращается в мыслящее существо». – автор). Потом должны быть реформы в области торговли. В области же моpaли в первую очередь должны быть уничтожены, или как-то приведены к ограничению евреи. Еврейский вопрос - это военный вопрос каждого русского" (Чесать под гребёнку всех евреев – это антисемитизм, который тогда сурово преследовался по законам советского интернационализма,- автор.).

Светлов М.А., поэт,в прошлом участник троцкистской группы: "Раньше я думал, что мы дураки - мы кричали, что погибает революция, что мы пойдем на поводу у мирового капитала, что теория социализма в одной стране погубит советскую власть (Дело в том, что троцкистам хотелось сразу Мировой революции... даже если в качестве платы за неё придется пожертвовать Россией. Сталин же решил сперва основательно закрепить победу революции в собственной стране, а уж потом, если сложатся необходимые условия, продолжить ее в мировом масштабе, что и было сделано, как отмечают западные историки, в ходе Второй мировой войны,- автор.). Потом я решил: дураки мы, чего мы кри­чали? Ничего страшного не произошло. А теперь я думаю: боже, мы ведь в самом деле были умные, мы же все это предсказали и предвидели, мы же кричали, плакали, предупреждали, на нас смотрели, как на Дон-Кихотов, нас высмеивали. И мы потом сами поверили, что мы Дон-Кихоты... а те­перь оказалось, что мы были правы...

В этом финале мало хорошего и мало умного. Революция кончается на том, с чего она началась. Теперь процентная норма для евреев,табель о рангах, погоны и прочие "радости". Такой кругооборот даже мы не предвидели..." (Потому что не способны были смотреть дальше собственного носа,- автор.)

Вальве Б.С., литературовед: "В конце концов это ирония судьбы, что мы проливаем кровь и разоряем страну ради укрепления англо-американско­го капитализма... Получается, что гитлеризм сыграл свою историческую роль, ибо спас капитализм от гибели, создал обстановку, при которой да­же наша страна - враг капитализма - стала не жалея живота своего защи­щать его - капитализм от гибели, укреплять его, подчиняясь ему... (Этот гражданин, как и многие из ему подобных, не понял главного из уроков «Брестского мира» 1918 года, когда оказалось необходимым отступить! Отступить, чтобы накопить силы и, выждав подходящие обстоятельства, начать наступление по всем фронтам и, в конечном итоге, закончить дело Победой мирового значения!!! Однако это в 1943 году, перед Курской битвой, в состоянии были понимать только очень дальновидные политики и стратеги,- автор.)

Будущность весьма мрачна. Все важнейшие процессы в сознании лю­дей и в политике следует рассматривать или как уступки Гитлеру (повыше­ние национального самосознания), или же капитализму (роспуск Комин­терна), отказ от задач мировой революции...

Германский фашизм есть закономерная реакция на наш социализм. В конце концов два вида социализма: нацизм и большевизм оспаривают мировое господство. История породила немецкий фашизм для того, чтобы он покончил с большевизмом, но Гитлер... возымел вздорный замы­сел - идти против предписания истории и поднять руку на хозяина - капи­тализм. Однако хозяин - англо-американский капитализм - оказался столь умным, что сумел парировать удар и направить нацизм против его закон­ного противника - против нас. Теперь дело обстоит так, что хозяин в выиг­рыше, ибо помогает нам против Германии, но не спешит разгромить Гер­манию, чтобы вернее изнурять оба ненавистных ему вида социализма..."

Колбановский А.Э., журналист, сотрудникредакции "Последнихизвес­тий" радиокомитета: "...Война будет продолжаться очень долго и не прине­сет нам победы. (Очередной самозваный пророк с точностью до наоборот,- автор.) Мы значительно слабее немцев. Второго фронта нет и не будет, союзники ежеминутно готовы нас предать, заключив соглашение с Гитлером за наш счет. Нас ждут огромные лишения, люди будут ни за что погибать на фронтах, а мы здесь, в тылу, голодать, пухнуть от голода и холода, гибнуть от фашистских бомб...

Заявление Совинформбюро ко второй годовщине войны о невозможности разбить врага без второго фронта это официальное признание нашей слабости, полной неизбежности нашего поражения. Поэтому незачем работать, напрягать свои силы, голодать, терпеть лишения... (Еще один паникер, провокатор и даже предатель, не осознающий, что в политике нельзя воспринимать всё слишком прямолинейно. Часто главное в политике находится между строк! В данном случае имела место военная дипломатия, целью которой было заставить думать союзников, что Красная Армия не настолько сильна, чтобы самостоятельно разбить противника, хотя в действительности, после Победы в Сталинградской битве, это было уже не так! Такие заявления Советского правительства делались для того, чтобы так называемые англо-американские союзники не перебежали тогда на сторону Гитлера и тем самым не осложнили положение СССР, что, впрочем, в конце концов, в 1945 году, они все-таки сделали, начав тайные переговоры с верхушкой IIIрейха. Однако было уже поздно: Советский Союз и в этом их переиграл, дав им свой урок ответной военной дипломатии! Больше того, здесь уместно вспомнить слова Черчилля: «Сталин уничтожал врагов руками своих врагов!»- автор.)

Наша пропаганда тупа и бездарна. (Тем не менее, тогдашней советской пропаганде завидовали все пропагандистские службы мира: войну выиграла в том числе и советская военная пропаганда!!! – автор.) Я не могу без злобы читать то, что пишется в газетах, сводки Информбюро, то, что мы передаем по радио. Это все стандартная, глупая, противная ложь. Я проклинаю свою профессию журналиста, мы пишем не то, что есть, а то, что нам диктуют свыше, о чем нас заставляют писать... Я устал от этой вечной лжи, от этого давления сверху, от этих бездарных, тупых идиотов-цензоров и политредакторов, ко­торые убивают живую мысль, заставляют глупо и тупо лгать по стандарту. Все это для того, чтобы убедить народ, что у нас все хорошо, народ крепок и един и мы продержимся и победим. А на деле - мы слабы и на победу нет надежды..." (Интересно, что думал этот «честный патриот» через 2 года 9 мая 1945-го, в День Победы советского народа над Великой Германией?! – автор.)

Тренев К.А., писатель, бывший кадет: "...Ответы Сталина (по поводу рос­пуска Коминтерна) написаны страшно путано, нелогично, непоследова­тельно... С одной стороны, говорится о ликвидации клеветы по поводу де­ятельности Коминтерна, а с другой, что Коминтерн ликвидирован, чтобы не мешать борьбе против гитлеризма (при этом Тренев чрезвычайно рез­ко отзывался о Сталине лично)... Под нажимом Англии и США, наконец, разогнали дармоедов...

...Я избегаю читать газеты, мне противно читать газеты, сплошную ложь и очковтирательство...

(Тренев намекнул, что он сознательно отходит от общественной работы и старается пребывать в тени, подготовляя безболезненный переход на сторону "нового режима", который будет, по его убеждению, установлен после войны.)

...Что касается нашей страны, то она больше выдержать войны не в состоянии, тем более, что за сохранение существующего режима вряд ли многие согласятся бороться... (И этот писатель-приспособленец ошибся, в чем мог убедиться лично, дожив до 19 мая 1945 года,- автор.) Надо быть последовательным. Коминтерн разогнали, надо пересмотреть гимн "Интернационал", он не может понра­виться союзникам..."

Так называемые "демократы"

Среди некоторой части писателей зафиксировано усиление так назы­ваемых "демократических" тенденций, выражение надежд на коренные изменения советского строя в результате войны, а вотдельных случаях и прямая ставка на реставрацию капитализма в СССР.

К такимотносятся:

Новиков-Прибой A.C., писатель, бывший эсер: ''Крестьянину нужно дать послабление в экономике, в развороте его инициативы по части лично­го хозяйства. (Горбачев и Ельцин дали крестьянам эту, так называемую, свободу, а что получилось?! Новые батраки?! В итоге крестьянство перестает существовать как хозяин земли и орудий труда, как класс-производитель продовольствия – землю и технику скупили в основном, мягко говоря, далекие от сельского хозяйства люди,- автор.) Все равно это произойдет в результате войны... Не может одна Россия бесконечно долго стоять в стороне от капиталистических стран, и она перейдет рано или поздно на этот путь, правительство это само поймёт…"

Никитин М.А., писатель: "Неужели наша власть не видит всеобщего разочарования в революции? Неужели не будут предприняты реформы после войны? Так больше нельзя. Коли сейчас нельзя, то завтра надо сделать. Сколько крови пролито, кровь дает свои плоды... Несчастья, которые при­несла война, должны искупиться улучшением условий жизни и политики. Бюрократы сидят на шее народа... (Вот это действительно было и продолжает оставаться правдой – старая русская, еще дореволюционная, бюрократия до сих пор оказывается непобедимой: с ней не смог справиться Ленин, она убила даже Сталина! - автор.) Революция не оправдала затраченных на нее сил и жертв. Нужны реформы, преобразования. Иначе нам не подняться из пропасти, из разорения, в которое ввергла нас война (В ответ на эти слова приведу такой показательный факт. Его сообщил мне директор Центра глобальной экспертизы в Давосе Валерий Овчинников. Он сказал, что на международном экономическом форуме, на который в Швейцарию ежегодно съезжаются крупнейшие финансисты и предприниматели планеты, их всё больше интересует, как Сталину удалось организовать дело так, что СССР стал развиваться неслыханными темпами тогда, когда даже США накрыла Великая депрессия. Причем, сделать это Сталин смог дважды, достигнув в 30-е годы за 10 лет того, на что другим странам понадобились столетия [благодаря чему, кстати, была создана материально-техническая возможность для Победы в 1945-м], и после войны, когда за 5-летку без посторонней помощи было не только восстановлено разрушенное войной народное хозяйство, но и построена самая современная индустрия на основе самых передовых технологий! Вот этот секрет, которым, как говорят в Давосе, владел Сталин, и хотят узнать у русских мировые магнаты, уже не знающие, что делать под напором всё разрастающейся стихии глобального финансового кризиса!!! Это сказал академик Овчинников, уважаемый на Западе специалист по глобальным проблемам,- автор.). Наша промышленность растет, а сельское хозяйство тает на глазах. Диспропорция эта требует исправления…"

Чуковский К.И., писатель: "Скоро нужно ждать еще каких-нибудь реше­ний в угоду нашим хозяевам (союзникам), наша судьба в их руках. Я рад, что начинается новая разумная эпоха. Они нас научат культуре..." (Ну и… чему научили? Быть рабами у новых господ и прислуживать на задворках истории? – автор.)

Соловьев Л.В., писатель, военный корреспондент, автор пьесы "Фельдмаршал Кутузов": "У нас катастрофическое положение с продовольстви­ем, нечем кормить население и даже армию. Без помощи американцев мы уже давно бы выдохлись. У нас все дезорганизовано. Мужики и бабы в деревнях не хотят работать.

Надо распустить колхозы, тогда положение изменится (В наши дни распустили. И что? Даже деревень почти не осталось! – автор.). Союзники, веро­ятно, жмут на [Сталина] в этом вопросе и, возможно, добьются своего, как добились роспуска Коминтерна...

Русский народ несет главное бремя войны, он понес неслыханные жер­твы. А что он получит в случае победы? Опять серию пятилеток, голод, очереди. Перспектива у нас грустная, и не хочется думать о том, что будет завтра..." (Да, был послевоенный голод и очереди, но не только у нас, а по всей Европе! И даже в Англии. Однако уже через одну пятилетку, а не через «серию», страна стала сверхдержавой! И жизнь начала быстро налаживаться: цены стали падать, а благосостояние народа расти! – автор.)

Максимов Г.И., журналист, член ВКП (б): "Русский мужик в оккупирован­ных районах сейчас в раздумье. Он и не хочет, чтобы немцы остались в России, и не хочет возвращения советской власти с колхозами и непо­сильными для него госпоставками. Наше правительство должно было бы ликвидировать колхозы еще в начале войны, и если бы мужик поверил, что это всерьез и надолго, он пошел бы драться с немцами по-настоящему. Теперь же он воюет неохотно, по принуждению, а он в нашей армии главная сила, на нем все держится"… (И откуда только у этого «члена ВКП/б/» такие обобщающие данные? Вот сейчас, когда люди попробовали жить без колхозов, подавляющее большинство оказалось против деколлективизации, потому что, как прежде, работают все, но теперь… богатеет один хозяин,- автор.)

Бонди С.М., профессор-пушкиновед: "Жалею вновь и вновь о происхо­дящих у нас антидемократических сдвигах, наблюдающихся день ото дня. Возьмите растущий национальный шовинизм. Чем он вызывается? Прежде всего настроениями в армии - антисемитскими, антинемецкими, анти по отношению ко всем нацменьшинствам, о которых сочиняются легенды, что они недостаточно доблестны, и правительство наше всецело идет на­встречу этим настроениям армии, не пытаясь ее перевоспитать, менять ее характер. (Чтобы правильнее представить тогдашние настроения в Красной Армии, необходимо точно передать позицию Правительства по этому вопросу, которую, подводя итоги войны, 24 мая 1945 года Сталин,- между прочим, являясь представителем нацменьшинств,- озвучил так: «Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего Правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое Правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом».

В этих словах обращает на себя внимание тот факт, что, отмечая выдающуюся роль русского народа во Второй мировой войне, Сталин не принижает значение других советских народов в их общей «победе над врагом человечества». Вместе с тем признаётся, что главные жертвы и тяготы войны взял на себя именно русский народ. Однако «научное воображение» профессора Бонди не в состоянии принять даже статистические данные, кстати, подтвержденные позже международным военным судом Нюрнбергского трибунала,- автор.)

Самое важное сохранить боеспособность армии, ее боевую готовность сражаться, что же до целей войны, то о них лучше не думать. И создается, таким образом, подобие военной касты, которая естественно не вмещает­ся в рамки демократии.

Для большевиков наступил серьезный кризис, страшный тупик. И уже не выйти им из него с поднятой головой, а придется ползать на четвереньках, и то лишь очень короткое время. За Коминтерном пойдет ликвидация бо­лее серьезного порядка... Это не уступка, не реформа даже, целая рево­люция. Это - отказ от коммунистической пропаганды на Западе, как помехи для господствующих классов, это отказ от насильственного свержения общественного строя других стран. Для начала - недурно... Вот вам то первое, творческое, что дали немцы и война с ними…" (В действительности же, это переход к новым формам борьбы с «господствующими классами на Западе», что стало очевидным благодаря итогам Второй мировой войны. Последние же слова Бонди кощунственнее антисемитизма, в который, быть может, сам того не осознавая, впал «профессор-демократ»,- автор.)

Морозов С.Т.,журналист, внук фабриканта Caввы Mорозова: "Мы все люди пришибленные и задавленные. Никому из нас и в голову не может прийти мысль, что он может законно принимать участие в общественной, политической жизни страны. Между тем ясно, что после войны жизнь в стране должна резко измениться, под влиянием союзников правительство вынуждено будет решительно изменить внутренний курс. Весьма вероятно, что в стране возникнут оппозиционные партии... Мне бы хотелось, чтобы уже сейчас во время войны правительство выступило с обещанием ор­ганизовать в стране после войны жизнь на других началах. Такое заявле­ние помогло бы нам, оно дало бы каждому сознание, что он борется за улучшение своего положения, за свои собственные интересы". ( На тот момент конкуренция партий была такой же несбыточной мечтой, как и сейчас, потому что России предстоит пройти еще очень большой путь, прежде чем она изживет в себе монархические настроения и порядки,- автор.)

Голосовкер Я.Э., поэт-переводчики историк литературы, арестовывался и был судим за троцкистскую деятельность: "Советский строй – это деспотия, экономически самый дорогой и непроизводительный порядок, хищ­ническое хозяйство (Бжезинский же, как бы споря с этой точкой зрения, придерживается мысли, что советский строй мог быть эффективным только при таком правителе, как Сталин, и что после его смерти закат советского строя был неминуем,- автор.). Гитлер будет разбит и союзники сумеют, может быть, оказать на нас давление и добиться минимума свобод…"

«Тайные общества» оказывается были

Объединяясь на почве общности антисоветских настроений, некоторые враждебные советскому строю элементы среди литераторов делают по­пытки создать под видом литературны хкружков политические группировки, противопоставляя их советской общественности, рассчитывая на завоевание определенных позиций в государстве и выражая надежды на ликвидацию или изменение советского строя.

Такие попытки иллюстрируются следующими примерами:

Кузько П.А., писатель, ранее примыкал к эсерам: "...У меня есть несколько идей, заставляющих меня отыскивать сейчас и подбирать талантливых литераторов, понимающих, что вся сегодняшняя советская литература - чепуха, пакость и гроша ломаного не стоит... (И это говорит человек, который сам не оставил в литературе сколь-нибудь заметного следа, не говоря уже о его высокомерном пренебрежении к литературному труду современников, многие произведения которых к тому времени уже получили мировое признание,- автор.) Партийные чиновники унич­тожили литературу, нужно создавать новую, настоящую литературу, сво­бодно мыслящую и талантливую. Для этого нужны люди... Я жажду людей. А дальше - надо организовать какое-то общество и действовать не через литературных чиновников, а через лиц, более высокопоставленных, которые всегда хотят показать свой либерализм. У меня есть сейчас время заняться, так сказать, неким сражением в области литературной идеологии и художественности… (Исходя из этих слов, напрашивается вывод, что какие-то «организованные» антиправительственные группировки, «какие-то общества», готовые «действовать против политики властей», в те годы действительно существовали, и, стало быть, прав был Жириновский, когда говорил мне, что, если бы не меры, предпринятые государством в 37-м году, еще неизвестно, кто выиграл бы Вторую мировую войну!?- автор.)

Я не из тех людей, что сейчас уже верят в разгром немцев... Война мо­жет обернуться совсем не той стороной, которая сегодня мерещится на­шим оптимистам...

Народ помимо [Сталина] выдвинул своих вождей – Жукова, Рокоссовского и других. Эти вожди бьют немцев, и после победы они потребуют себе места под солнцем... Кто-либо из этих популярных генералов станет диктатором, либо потребует перемены в управлении страной... Вернув­шаяся после войны солдатская масса, увидев, что при коллективизации не восстановить сельское хозяйство, свергнет советскую власть... в результате войны гегемония компартии падет и уступит место гегемонии крестьянской партии, которая создаст новую власть и освободит народ от колхозов… (Что из этого вышло, ныне массы испытывают на собственном опыте, особенно бывшие колхозники,- автор.)

Я прекрасно понимаю, что нельзя сейчас начинать с очень резких выска­зываний, но мы должны ясно представить себе, что сегодняшняя литера­тура, искажающая, приукрашивающая действительность в угоду власть имущим, должна быть уничтожена, как фальшивая и развращающая умы...

В стране накапливаются силы, недовольные войной... Союзники плохо оказывают свое влияние, если бы они нажали по-настоящему, то можно было бы надеяться на кое-какие облегчения, на раскрепощение...

Надо не терять времени… затем, чтобы зацепиться за какое-нибудь место в руководстве. Это очень может пригодиться нам. Надо использовать советскую общественность так, как она использует нас...

Мы должны быть тем новым, что сменит собой сегодняшнюю бюрокра­тическую советскую рухлядь. (К сожалению, как свидетельствует нынешнее положение бывших советских республик, на место «бюрократической советской рухляди» пришла гораздо более опасная и коррумпированная псевдодемократическая рухлядь – либеральная на словах и диктаторская на деле,- автор.) Мы - это те, кто понимает, что, положим, се­годняшняя литература обюрократизирована и бездушна, кто ясно видит, что сегодняшний аппарат чиновников, сегодняшняя партийная иерар­хия должны быть уничтожены. Эти все "мы", понимающие больше, чем все благоустроенные и благомыслящие чиновники, должны на волне военных и послевоенных событий взлететь наверх...

Советской власти нет. Имеется какой-то конгломерат разных устремлений и глава всего. Имеется царь над царством, в котором нет единства…Бесконечное количество чиновников, с которыми надо бороться, беско­нечное стадо партийной братии не есть нечто политически целое. Все эти люди давно забыли и наплевали на социалистические, коммунистичес­кие идеи...

...Сейчас, кроме фронтовых дел, идут какие-то сдвиги внутри правительства... Нет сомнения, что эти сдвиги пойдут нам, людям предполагающим бороться, на пользу. Правительство будет праветь, а значит - снисходи­тельнее смотреть на то, как ведет себя общество. Именно замешательст­во, которое произойдет в правительстве в связи с изменением политики, даст нам и многим другим, временно отстраненным людям, поднять голо­ву и напомнить о своем существовании..." (После войны это действительно удалось лицам, которые, подобно М. Горбачеву и А. Яковлеву, сумели пробраться на самый верх и так изменить внутреннюю и внешнюю политику, что довели до развала не только СССР, но и завели в тупик все входившие в него республики, сделав их, в лучшем случае, сырьевыми придатками Западной экономики,- автор.)

Колдунов С.А., литератор, дважды арестовывался за антисоветскую деятельность: "Очень плохо то, что в литературе нет группировок... Писатели должны образовывать отдельные группы по признакам общих литератур­ных вкусов и общего мышления. Эти неофициальные группы помогают друг другу, продвигают творчество отдельных писателей.

...Я уверен, что нигде нет такого отсутствия демократизма в литературе, как у нас; нигде, ни в одной стране…" (В разговоре на эту тему народная артистка СССР Инна Чурикова,- кстати, придерживающаяся очень либеральных взглядов,- однажды сказала мне: «Мы думали в СССР – цензура… А теперь видим, что советской цензуре – ох, как далеко до той, которая установлена теперь рублём!» Это высказывание Чуриковой еще в большей мере относится к размышлениям, следующим ниже,- автор.)