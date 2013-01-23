Бешбармак можно смело назвать главным казахским национальным блюдом. В переводе название сытного кушанья означает «пять пальцев» – потому что его принято есть руками. Традиционная подача бешбармака – целый ритуал. Огромное блюдо ставят в центре стола, и хозяин в определённой очерёдности должен угощать собравшихся на трапезу. Однако каждый может отведать бешбармак без особых церемониальных сложностей. Благо, даже производители макаронных изделий стали специально выпускать крупные пластины (нарезанные ромбами или прямоугольниками) для приготовления этого любимого многими тюркскими и азиатскими народами блюда. В целом оно представляет собой крошеное отварное мясо с лапшой.

Куски мяса сварить на слабом огне до готовности, с бульона аккуратно снять жир. Затем нарезать мясо тонкими широкими ломтиками, а бульон разделить на три части. Основное количество подсолить и оставить для отдельной подачи, в другой части отварить лапшу, а небольшое количество бульона – примерно чашка – пойдёт на соус (туздык). Для него лук нужно довольно крупно нарезать, посолить, поперчить, залить мясным отваром и дать настоятся под крышкой.

На большое блюдо сначала выложить варёные сочни (лапшу), а на них мясо с луком и зеленью. Полить сверху туздыком и посыпать рубленой зеленью. Отдельно в глубоких чашках или пиалах подать бульон, которым принято запивать бешбармак.