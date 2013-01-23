Наука о пьянстве

Оказывается, чрезмерные или умеренные, у кого как принято, алкогольные возлияния недавно минувших новогодних праздников – это отголоски давних народных традиций. Об отношении к спиртному на Руси «НА» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра, исследователь «антропологии пьянства» Максим ПУЛЬКИН.

- В XIX веке началась массовая миграция из деревни в города. Там сельских жителей научили не только работать на фабриках и заводах, но и… пить. Возвращаясь в родные пенаты, они привозили с собой приобретённые дурные привычки. А ведь изначально употребление алкогольных напитков было редким и разрешалось только в определённые дни. «Выпивали» в деревнях лишь в переломные моменты жизни. Например, на свадьбах или поминках. Всё остальное время алкоголь был под строгим запретом. Да и отношение к нему было не в пример нынешнему – уважительное, как к удивительному напитку, способному открыть дверь в сакральный мир.

– Мир изменённого сознания? Неужели пили так много?

– Современные люди совсем не так, как их предки, понимают, что такое праздник, застолье. В древности праздник знаменовал завершение одного периода жизни и начало другого. Своеобразное умирание. А как смерть изобразить? Упиться мертвецки! А с утра воскреснуть и возродиться для новой жизни.

– У многих российских народов традиционные ёмкости для алкоголя совсем маленькие. Неужели этими «напёрстками» можно так напиться?

– Конечно! Ведь этот напёрсточек опорожняли огромное количество раз. Очень часто по столу ходил ковш, из которого отпивал каждый. Это был, кстати, такой способ формирования и поддержания группы через коллективное действие. За совместным употреблением спиртного создавались семьи, нарождалась дружба, крепли добрососедские отношения. Но тут парадоксальная ситуация: алкоголь одновременно несёт в себе и колоссальный положительный потенциал, и ужасную разрушающую силу. Наши предки знали об этом. И нам, потомкам, об этом тоже забывать не стоит.