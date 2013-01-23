Народ и статус

Коми-ижемцы называют себя «изь­ватас», а вот соседи то ли в шутку, то ли из зависти, издавна кличут их «коми-евреями». И всё потому, что народ этот славится на всю республику своей хозяйственностью и предприимчивостью. Дома у ижемцев всегда добротные, дворы – в порядке, стада – ухоженные, если торгуют, то бойко и с выгодой. Вот уже больше десяти лет лидеры изьватас безуспешно добиваются признания соплеменников коренным малочисленным народом. Собеседник «НА» председатель Межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» Николай РОЧЕВ уверен, что официальный статус станет дополнительным объединяющим фактором, стимулирующим развитие Коми-республики.

-Пару лет назад активно шли разговоры, что коми-ижемцы требуют признать себя самостоятельным субэтносом. Теперь страсти, кажется, поутихли…

– Не субэтносом, а этнической группой. И работа эта продолжается. Мы считаем, есть все основания признать нас самостоятельным коренным малочисленным народом. Понятия коренного народа нет, есть только малочисленные коренные – те, численность которых до 50 тысяч человек. Уже три съезда нашего народа обращались в правительство России и Республики Коми с требованием включить коми-ижемцев в число отдельных коренных малочисленных народов. Ижемцы – единственная группа коми-народа, которая занимается оленеводством, имеет свои традиции природопользования. У нас своя уникальная оленеводческая и промысловая культура: охота, рыболовство, собирательство. В 2002 году мы обратились ко всем, кто признаёт себя коми-ижемцами, чтобы они именно так записали себя во время переписи. Шестнадцать с половиной тысяч человек откликнулись тогда на наш призыв! И наша этническая группа была учтена статистически и юридически. Она шла отдельной строкой в списке народов.

– Перепись 2010 года зафиксировала серьёзный рост числа коренных малочисленных народов. Число ижемцев тоже выросло?

– Когда проходила последняя перепись, многим, кто хотел записать себя коми-ижемцами, или изьватасами, переписчики говорили, что такого народа нет. Дело в нашем районе доходило до скандалов. Некоторые ходили обратно перезаписываться. В результате последней переписи коми-ижемцами записали себя около 6 тысяч человек.

– Но и этой цифры вполне достаточно, чтобы быть признанным малым коренным народом. В чём же причина промедления?

– Недавно пришёл ответ из института этнографии, что надо подавать заново все документы в Минрегион России, поскольку там поменялось руководство. У правительства Республики Коми нет политической воли и решительности. Ведь именно наше правительство должно выходить с ходатайством на федеральный уровень. Мы стараемся донести до них, что это надо. Коми-ижемцы проживают на Кольском полуострове, в Ненецком автономном округе, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. В этих регионах они в одном чуме живут с саамами, ханты, манси, ненцами. Эти народы имеют льготы от государства, так как у них есть статус, а у коми-ижемцев – нет. Не считаю, что это справедливо. Но часто на эти доводы приходится слышать отговорку, что мы, мол, разделяем коми-народ.

– Может, упрёки в сепаратизме не беспочвенны?

– Единого коми-народа уже давно нет. Как нет и единого финно-угорского мира. Есть глянец, мишура, «тусовки» давно знакомых друг с другом людей. Получение статуса коренного народа коми-ижемцами – это не сепаратизм, а, наоборот, первый шаг к собиранию коми-народа. Многие боятся, что мы создадим прецедент, следом за нами статус попросят и другие этнические группы коми. Но кому от этого хуже? Если у людей будут преференции от государства, им станет легче жить. Следовательно, народ в целом станет сильнее.

– А территориальных претензий у изьватас нет?

– Претензий нет, но если статус нам не хотят давать категорически, то почему бы хотя бы не признать Ижемский район национальным? Дело в том, что мы не являемся хозяевами на своей земле. Нас никто не спрашивает, когда принимаются важные хозяйственные решения. Например, по поводу добывающих предприятий. Мы живём на нефти и не имеем от этого ничего хорошего, только беды: уничтоженные пастбища, болота, леса. Если мы будем соуправлять своими территориями, вот тогда можно будет говорить о национальной гордости. И уже потом вести разговоры о развитии языка и культуры. А в последнее время вся поддержка сводится к танцам, фестивалям и праздникам. Нельзя говорить о верхушке айсберга, забывая об основной глыбе.

– А у коми-ижемцев есть кадровый потенциал, чтобы участвовать в «соуправлении» территориями?

– Пока есть. Но если ситуация не поменяется в ближайшее время, он будет утерян. Через 15–20 лет руководить уже будет некому и некем. На примере Ижемского района мы видим, что сейчас управлять этими краями присылают людей, которые вообще не имеют представления об Ижме. Они не понимают менталитета ижемцев, не знают истории. Естественно, народ такое руководство принимает плохо.