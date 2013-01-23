Право уводят «налево»

На днях президент РФ Владимир Путин подписал первый масштабный блок поправок в Гражданский кодекс РФ. Поправки существенно расширяют толкование термина «злоупотребление правом», который применяется для обозначения мотива недобросовестных действий граждан или юридических лиц.

Атака из-за угла

Суть злоупотребления правом описывается в статье 10. Прежняя формулировка определяла злоупотребление правом как «действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу».В обновлённом Кодексе появилось дополнительное толкование – «действие в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав».

Как отмечает кандидат юридических наук, доцент кафедры «Теория и история государства и права» Финансового университета при правительстве РФ Станислав Николюкин, «нечаянно» злоупотребить правом нельзя. Этот неправомерный поступок совершается осознанно, с определённой целью. И она, как утверждают юристы, далека от благородной. Неслучайно этот приём очень любят рейдеры: закидать предприятие исками по любому поводу – лучший способ вынудить его руководство сдаться на волю «правдолюбов». На этот счёт существует ещё один специальный термин – «юридический террор»,который, отметим, наказывается уже не в гражданском, а в уголовном порядке.

Таким образом, злоупотребление правом – очень удобная вещь для тех, кто хочет замаскировать свои неправедные намерения. Под «легальным» прикрытием осуществляются действия, наносящие не меньше ущерба, чем прямое нарушение закона.

Запутанный мотив

Классический пример злоупотребления правом демонстрирует сегодня группа бывших менеджеров кемеровского холдинга «Сибирский цемент» во главе с экс-президентом компании Андреем Муравьёвым. Он покинул холдинг в 2008 году из-за разногласий в отношении сделки по покупке турецких заводов. Муравьёв выступал её инициатором, однако после его ухода выяснилось, что сделка была проведена с серьёзными нарушениями и в ущерб интересам холдинга. Последствия «Сибцем» расхлёбывает до сих пор, пытаясь вернуть в судебном порядке перечисленный продавцам задаток в 50 млн. евро. А Муравьёв и ушедшие вместе с ним менеджеры (бывший член совета директоров Андрей Кириков, экс-президент по экономике и финансам Сергей Храпунов) тем временем успели засветиться в неблаговидных историях, почти в каждой из которых можно найти признаки злоупотребления правом.

Вот ООО «Сибирская промышленно-инвестиционная компания» (ООО «СПИК»), учредителями которого являлись А. Муравьёв и А. Кириков, на первый взгляд ничего противозаконного не делает. Никто не запрещает российским фирмам менять адрес регистрации («СПИК» летом 2011 года переехало из Кемерова в Краснодарский край) и инициировать процедуру банкротства. Однако перерегистрация компании произошла сразу после того, как суд постановил взыскать с ООО «СПИК» 38,5 млн. рублей в пользу ООО «Топкинский цемент» – дочернего общества ХК «Сибцем». Как же ещё рассматривать переезд «СПИКа», если не как попытку спрятаться?

Злоупотребление правом видно и в дальнейшем развитии событий вокруг ООО «СПИК». После того как «Топкинский цемент» добился включения своих требований в реестр требований кредиторов, в игру неожиданно вступило некое офшорное ООО «Кристалтех Файненшнл», предъявившее к оплате векселя на 140 млн. рублей (что лишало остальных кредиторов возможности получить хоть что-нибудь). Правда, очень быстро выяснилось, что копии векселей почему-то вообще не похожи на оригиналы.На этом основании бумаги изъяли правоохранительные органы, ведётся доследственная проверка. Одно уголовное дело уже возбуждено: следствие заинтересовалось историей перечисления средств со счетов «Сибцема» в ООО «СПИК», обнаружив в ней признаки злоупотребления доверием и иных противоправных действий.

По той же схеме действовал и ещё один компаньон Муравьёва и Кирикова – бывший вице-президент холдинга по экономике и финансам Сергей Храпунов, задолжавший «Сибцему» 34,7 млн. рублей (вместе с пенями и неустойками). Сразу после того как суд выдал исполнительный лист на взыскание задолженности, Храпунов развёлся с супругой и оставил ей всё имущество (включая квартиру в столице и три машины), а половину своего заработка теперь добровольно выплачивает детям в качестве алиментов. На первый взгляд действия абсолютно законны – чего не скажешь об их предполагаемых мотивах.

«И эпизод с перерегистрацией компании, которая задолжала приличную сумму, и ситуация с небывалой щедростью после развода – это, что называется, классика жанра, – комментирует адвокат коллегии «Московский юридический Центр» Мари Давтян. – Фиктивным расторжением брака сегодня никого не удивишь, как и бегством в другой регион от назойливых кредиторов. Безусловно, факт злоупотребления правом может точно установить только суд после кропотливого изучения всех обстоятельств и мотивов. Однако подозрения в том, что злоупотребление здесь присутствует, – более чем обоснованные».

В новый суд с нечистой совестью

Как признают эксперты, довольно часто злоумышленники недобросовестно пользуются правом на судебную защиту. Этот способ чрезвычайно удобен. Недобросовестный истец занимает заведомо выгодную позицию «униженного и обиженного», который якобы сражается за правду (на самом деле преследуя корыстные цели). «Команде Муравьёва» такой вариант действий очень подходит.

Вот, к примеру, «крестовый поход» по судам одного из членов «команды», миноритарного акционера ОАО «Ангарскцемент» Станислава Голотвина. Он, владея микроскопическими 0,016% акций, подал 13 (!) исков к предприятию (и все, которые уже рассмотрены, проиграл, не лучше перспектива и по остальным). Он требовал признать нелегитимными органы управления ОАО, оспаривал принятые акционерами решения, выступал против некоторых сделок. Очевидно, что выигрыш в суде для него не имеет никакого значения – будучи профессиональным юристом, Голотвин не мог не понимать абсурдности своих требований и их бесперспективности. Если бы судья отменил ряд постановлений общего собрания акционеров, то на принятие новых решений миноритарий с ничтожной долей голосующих акций повлиять не может. Сам собой напрашивается вывод – все голотвинские тяжбы предназначены для создания негативной репутации «Ангарскцементу», срыва нормальной работы предприятия (а то и для рейдерского захвата: признаки юридического террора, о которых говорилось выше, в действиях Голотвина видны невооружённым глазом).

Злоупотребление правом в действиях Голотвина – доказанный факт, что прямо указано в решениях суда по двум его последним искам. Эти выводы лишают шансов на успех дальнейшие попытки судебной атаки. А заодно и служат внятным сигналом его «коллегам» – им ясно показали, как оценивается их тактика с точки зрения закона.

Ещё одна попытка использовать право на судебную защиту в сомнительных целях просматривается в эпизоде с компанией «СибИнвестСтрой», где А. Муравьёв и А. Кириков числятся в учредителях. В 2011 году они решили выйти из бизнеса и забрать свои доли в денежном эквиваленте. Забрали, но скоро, пылая «праведным» гневом, обратились в суд с исковым заявлением.Как выяснилось, бухгалтерия «СибИнвестСтроя» выплатила им всего 36 тыс. рублей. «Честные участники» сочли это нарушением закона и едва ли не личным оскорблением. В подтверждение судьям были предъявлены данные экспертизы, по которой «СибИнвестСтрой» стоил аж 299 млн. рублей. При этом компания, которая занималась девелоперским бизнесом в Кемерове, всего лишь 7 лет назад стоила в 30 раз меньше. А в момент подачи иска находилась в состоянии, близком к несостоятельности.

Кроме того, «борцы за свои права» скромно умолчали о том, что эти злосчастные 36 тыс. им выплатила бухгалтер «СибИнвестСтроя» (она же по совместительству – главбух муравьёвского ООО «СПИК») – причём на третий(!) день после их решения выйти из бизнеса и без какого-либо согласования своих действий с руководством компании. Невольно возникают мысли о том, что чехарда с судом была подстроена намеренно и затевалась, дабы «вывести на сцену» данные непонятной экспертизы с завышенной стоимостью активов и в итоге обанкротить «СибИнвестСтрой» с выгодой для себя. Подозрения в злоупотреблении правом напрашиваются сами собой.

Причём предъявлять претензии к партнёрам, что называется, в открытую команда Муравьёва почему-то «стесняется». Это заметно, например, по описанным выше действиям С. Голотвина. Кроме того, холдинг «Сибирский цемент», который сейчас борется в международном суде за возврат задатка по турецкой сделке и пытается добиться возврата долгов, за последние полгода дважды подвергался информационной атаке.Некоторые СМИ, опираясь на логику, усматривали в этих событиях руку А. Муравьёва и его соратников. Так, в июне прошлого года, прямо перед рассмотрением в Президиуме Высшего арбитражного суда дела о возврате залога, никому не известное ранее американское «аналитическое» агентство растиражировало странный пресс-релиз. Якобы «Италчементи групп», чья дочерняя компания является второй стороной в турецкой сделке, обратилась к президенту России с требованием обуздать российские суды, коррумпированные «Сибцемом». Публикация сопровождалась комментарием некого «аналитика», который открытым текстом обвинил топ-менеджмент холдинга в преступных, по сути, действиях.

Всего через пару дней выяснилось, что релиз был фальшивым, «Италчементи» официально заявила, что ни с какими обращениями в адрес государственной власти РФ не обращалась. А в декабре в Интернете сообщалось «о скандале в Русской Википедии»: на странице А. Муравьёва появились дополнения, порочащие его репутацию. Тот факт, что эти дополнения были проверены и приняты опытными редакторами энциклопедии как абсолютно правдивые, «борцы за истину» почему-то обошли стороной.

Понятно, что доверия к действиям команды Муравьёва, мягко говоря, мало. А ведь ещё есть история с девелоперской компанией ОАО «РТМ», где Муравьёв и Кириков являются крупными акционерами и занимают руководящие должности. Их стараниями некогда крупнейшая в России компания-девелопер стала банкротом. Кроме того, «РТМ» погрязла в судебных исках по поводу невозврата кредитов на немалую сумму 15,5 млрд. рублей. Пострадали Сбербанк, Альфа-Банк, Юниаструм Банк и другие гиганты.

Недавно Андрей Муравьёв принялся активно рекламировать свой новый проект – инвестфонд «Парус Кэпитал». «Вкладывайте деньги!» – предлагает он всем желающим через известное российское деловое издание. Не превратится ли «Парус» в очередной «мыльный пузырь» Муравьёва? Вопрос, похоже, риторический.