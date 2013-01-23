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Не читавшим Пастернака

К вопросу о «законе Димы Яковлева»

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Владимир АБРАМОВ, писатель, отцеборец ]

Не читавшим Пастернака

Итак, журналист одного из американских СМИ назвал президента Российской Федерации Владимира Путина  одним из самых влиятельных политических, деловых и общественных деятелей планеты, которые, по мнению редакции, определяют пути развития современного мира.

Откуда ненависть к чиновникам?

Этому остаётся только радоваться, жаль, Есенин не дожил до этого события, он бы написал в «Стансах»:

Я вижу всё

И ясно понимаю,

Что эра новая –

Не фунт изюму вам,

Что имя Путина

Шумит, как ветр, по краю,

Давая мыслям ход,

Как мельничным крылам.

Послание президента мы собрались слушать в спорт-баре, полная иллюзия присутствия, слушали не только, что говорит, но и как говорит. Услышанное активно обсуждали.

Рядом сидел гражданин в спортивном костюме, внешне трудно было определить его классовую принадлежность, короче говоря, деклассированный субъект. Напротив него сидел рано начавший лысеть мужчина в дорогом костюме от Brioni, кипенно белая рубашка, модный галстук, золотые Cartier на красновато-синеватом носу – всё это выдавало его классовую принадлежность.

И вдруг деклассированный, хлопнув кружку пива, глядя прямо в Cartier, изрёк: «Всех чиновников надо убивать, заколачивать в гробы и закапывать в землю».

В это самое время президент по телевизору рассказывал о хороших чиновниках.

Поправив Cartier, господин напротив проронил: «Но ведь бывают и хорошие чиновники…»

Деклассированный подвёл итог: «А хороших чиновников – в хорошие гробы».

Невольно встаёт вопрос, откуда у простых людей такая ненависть к бюрократам и чиновникам?

Возьмём, к примеру, столь нашумевший закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», больше известный как «закон Димы Яковлева».

Мне ясно как божий день, что чиновникам, которые наживались на торговле детьми, наступили на хвост, и их детей лишили куска масла с икрой. Тут есть от чего прийти в ярость. Факт торговли сиротами признал даже господин Астахов и озвучил, что американцы платили за усыновление от 30 до 50 тыс. долларов. Окститесь, ребята, какие 50, там в разы больше. Или это та сумма, которая перепадала ему, – детишкам на молочишко?

Мудрая Матвиенко

Читая «закон Димы Яковлева», понимаешь одно – он, конечно, сыроват, да и принимался в спешке, не решив многих вопросов. Не зря председатель Координационного совета при президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы Валентина Ивановна Матвиенко предостерегала от поспешности с принятием этого закона.

В очередной раз поражаюсь её мудрости, и хочется до земли поклониться этой обаятельной женщине за её подвижничество, и знаю, что если она не оставит это дело, то вопросы с сиротами и с нашими детьми мы решим.

А она не оставит это дело.

И хотя закон был принят Думой, утверждён Советом Федерации, подписан президентом, проблему сирот он никоим образом не решил. Тем не менее польза от него есть хотя бы в том, что мы щёлкнули Симпсонов по звёздно-полосатому носу. Их переиграли на их же поле.

Патентованные либералы, выращенные на Среднерусской возвышенности, любят ссылаться на англосаксонскую систему права. Мол, там все блюдут закон.

Американские ребята решили побороться с российской коррупцией и защитить права человека, все свои проблемы они, видно, решили.

Им ответили – давайте защитим и поборемся вместе, кто был бы против. Правда, вялая реакция из-за океана меня совсем не впечатлила.

Мы озабочены, мы надеемся, давайте мы не будем, какой-то детский лепет, как говорили древние: Dura lex, sed lex («закон суров, но он закон»).

А в чём, собственно, весь сыр-бор?

В нежелании американской стороны соблюдать положения соглашения о сотрудничестве между Россией и США в области усыновления детей. Международное право предусматривает главенство международных договоров и соглашений над национальным законодательством. Только США категорически отвергают подобную норму права. Они отдают приоритет национальному законодательству.

Правительство США может заключить любой договор с кем угодно, но исполнять его не обязательно. При этом мотивировка проста до изумления: закон штата Невада этого не разрешает.

Ребята, хотите усыновлять российских детей, решите прежде всего вопрос о допуске представителей России к её несовершеннолетнему гражданину, проживающему за пределами исторической Родины. Пускай ваш губернатор приведёт своё законодательство в соответствии с международными обязательствами, которое взяло на себя государство, гражданином которого он является. Тогда «глубокая озабоченность» будет иметь под собой хоть какую-то почву.

Президент США не может разобраться с клерками во Флориде? Тогда вообще непонятно, что он может. Тезис о разделении ветвей власти прошу не выдвигать. В отличие от моих критиков, я юрист и знаю, о чём пишу.

В Америке более миллиона сирот, что мешает «сердобольным» американцам усыновить любого из них? Не нравится цвет кожи ребёнка, его разрез глаз – это же расизм. Боитесь, что потом объявятся родственники и сообщат вам, что свиными гамбургерами вы погубили бессмертную душу их наследника, и потащат вас в суд? Наймите адвоката.

Что все ожидали от этого закона?

Что в нём будет прописан главный вопрос – механизм изъятия из неблагополучных зарубежных семей несовершеннолетних граждан Российской Федерации и их возвращение на Родину, и кто будет осуществлять надзор за пребыванием сирот в усыновивших их семьях?

Если мы действительно хотим защитить права наших маленьких соотечественников, необходимо создать комитет по надзору за порядком нахождения несовершеннолетних граждан РФ в усыновивших их семьях.Эмиссары комитета должны обладать дипломатическим иммунитетом, иметь право посещать любую усыновившую семью в любое время, где бы эта семья ни находилась. Он же должен обладать правом требовать и своевременно получать от любых государственных и муниципальных органов страны пребывания любые документы, относящиеся к его компетенции. Нет бумажки, Монтана против, посадил ребёнка в самолёт и привёз обратно. Когда Монтана будет за, приходите, посмотрим.

Сироты – проблема общая

Сироты России – это наша общая проблема. В предыдущей статье я писал – чужих детей не бывает. В России есть регионы, в которых понятие сирота отсутствует как факт. Этот опыт надо изучать, и работу начать прежде всего с реорганизации органов опеки, которые в настоящий момент полностью себя дискредитировали. Посмотрите хотя бы на то, кто там сидит – две бабки, которые сами себя не помнят. О каких детях они могут заботиться, если они Брусиловский прорыв помнят?

Если ребёнок потерял родителей, органы опеки первым делом должны принять все меры для установления и розыска его родственников. Коренное слово – род. Ребёнку, пережившему психоэмоциональную травму, будет легче, если рядом с ним будет близкий человек. Дедушка, бабушка, дядя с тётей, а не чужие люди. В России всю жизнь детей растили бабушки.

Отказ в усыновлении в связи с нехваткой жилплощади – это вообще дикость. Человек хочет вырастить нормального члена общества, губернатор, что не может найти квартиру, где количество квадратных метров соответствует норме? Тогда он вообще для каких целей нужен?

Смог же, например, глава Чечни (где нет детдомов и ребятишек воспитывают родственники) Р. Кадыров выделить квартиры 122 детям-сиротам. Вот пусть и другие губернаторы проявят столь же похвальную благородную инициативу.

Мне противно, когда коллеги журналисты критикуют закон, его не читая.

Это из серии – я Пастернака не читал, но осуждаю.

Граждане критики, кто лично из вас сделал хоть что-то хотя бы для одного ребёнка, оставшегося без родителей?

Посетите хоть раз в свой жизни хотя бы один детский дом.

Вы устроили истерику, что финны плохие. А когда американцы истязают и убивают наших детей и им всё сходит с рук, ваша неполживость сразу исчезает. В Финляндии делают то, что не делаем мы. Или финнов вы не боитесь, а здесь испугались? Можно узнать – чего?

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