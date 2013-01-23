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Попали под Олимпиаду

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Попали под Олимпиаду
Фото РИА Новости

До начала зимней Олимпиады в Сочи остаётся один год. И даже если олимпийские объекты успеют достроить в срок, проблемой останутся граждане, которых ради стройки выгнали из занимаемых домов. Несмотря на все уверения властей, что никто обижен не будет, «попавших под олимпиаду» несколько тысяч человек. Собираясь потратить на подготовку Сочи к празднику рекордные 314 млрд. рублей, власти до отвращения бережливы по отношению к простым людям. А сами местные полагают, что не Олимпиада виновата в их бедах. Просто идёт передел земли у моря.

Изгои и властелины колец

Согласно планам организаторов, олимпийские объекты соберут в два кластера.В Красной Поляне, что в 30 км от Сочи, пройдут соревнования по всем лыжным и горнолыжным дисциплинам, бобслею, прыжкам с трамплина. А все ледовые арены, олимпийский стадион и Олимпийская деревня разместятся в Имеретинской низменности. Это сочинский спутник Адлер, стоящий впритык к абхазской границе. Ради Игр из Имеретинки планировали переселить более 2,5 тыс. человек. По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Саурина, это не менее 1,5 тыс. земельных участков, и по 80% из них мероприятия уже завершены.

– Всё могло быть намного хуже, – рассказывает чиновник сочинской администрации. – Когда заявка Сочи победила, у нас в городе народное ликование не смолкало до утра. А спустя несколько дней сюда пожаловали крупные чиновники из Москвы и предложили снести половину санаториев под олимпийские объекты. Хотели пожертвовать дендрарием – мол, и так город зелёный. Озвучивалась идея пустить биатлонную трассу по древнему кладбищу староверов. Все охранные нормы им по барабану, говорят: «Напишем новые». Мы спрашиваем: «А как же люди?» Нам отвечают, что в Сеуле 720 тысяч человек переселили, в Пекине – больше миллиона, а сочинцев всего 420 тысяч. Поэтому все выдохнули, когда основные объекты решили строить в Имеретинке и Красной Поляне, не трогая исторический центр.

Когда-то Имеретинскую низменность занимали пашни совхоза «Россия», после распада СССР превратившиеся в болото. Те, кто здесь строился, сначала завозили по 20 КамАЗов земли. Фундаменты бетонировали на два метра в глубину. Здесь приходилось возделывать каждый метр, но проблемы с оформлением собственности имелись у многих. Кто-то не оформил права на землю, кто-то – на дом, кто-то вылез за границы своего участка, кто-то потерял документы.

Валерий Рогачёв 35 лет проработал на местной турбазе, которая разрешила ему построить дом на своей территории. Но турбазу выкупили и попросили Рогачёва и его несовершеннолетнюю дочь убраться. Тот начал упорствовать и однажды обнаружил бульдозер на развалинах своего дома. Ему потом объяснили, что якобы случился пожар и бульдозер боролся с огнём.

– Суд рассмотрел мою жалобу и лишил регистрации по указанному адресу, – рассказывает Рогачёв. – Дома-то уже нет, пояснил судья.

Владимир Ткаченко строил дом на улице Весёлая 16 лет. За это время выросли двое его сыновей. В 2011 году добротный кирпичный дом площадью 180 м снесли по постановлению суда, а семью переселили в маневренный фонд – две комнаты в общежитии «Нептун».

– В 1997 году мне выдали постановление о выделении участка под ИЖС, – рассказывает Ткаченко. – По закону, я в течение трёх лет обязан был построить дом, иначе у меня отобрали бы землю. Поэтому я начал строить, попутно улаживая бюрократические формальности. В 2005 году мне передали участок в аренду на 49 лет. Какие ко мне вопросы? И вдруг я слышу: у тебя нет разрешения на строительство, земля государственная, мы тебя выселяем. Сочи вообще строился без генерального плана, любую бумажку годами получаешь. Здесь любого можно выселить.

В первые недели после решения строить в Имеретинке госструктуры подали около 400 исков по так называемым самовольным постройкам. Почти все они удовлетворены судом. Тут поспел и «олимпийский закон», который упростил процедуру изъятия земли для государственных нужд на территории… всего Краснодарского края!

– Кому-то нужна была именно такая формулировка, поэтому землю стали изымать по всему побережью, – говорит активист жителей Имеретинки Наталья Калиновская. – В Анапе, Геленджике, Туапсе, где никакой Олимпиады не планируется. У нас закрыли заборами 8-километровый пляж между реками Псоу и Мзымта. Просто идёт передел дорогостоящей земли у моря.

Приёмы против лома

Ответственные чиновники утверждают, что большинство переселяемых жителей довольны. Для них строят новое жильё, им выдают денежные компенсации. На незаконное выселение подано в суд менее 200 исков. Это около 15% всех переселенцев – немного, по мнению чиновников.

– Далеко не все недовольные идут в суд, – говорит адвокат Артём Сагитов. – Для большинства юриспруденция – это тёмный лес. К тому же в Имеретинке сначала выносится постановление о выселении, в тот же день сносят дом, а потом – пожалуйста, жалуйтесь. А как разорённый человек будет вести процесс против государства, оплачивать юриста? К тому же он живёт в маневренном фонде, из которого его в любой момент могут выгнать.

Размеры компенсации определяют уполномоченные фирмы-оценщики. Одна из таких контор оценила полдома рядом с морем, принадлежащие 80-летней пенсионерке, в 300 тыс. рублей. По ходу суда назначили ещё две независимые оценки – каждая насчитала 3 миллиона.

Чуть в стороне от олимпийских объектов возводится коттеджный посёлок Некрасовка. Для властей это как визитная карточка: 112 двухэтажных домиков с черепичными крышами – вот, мол, какое счастье получают переселенцы взамен своих халуп.

– В Некрасовке стандартные участки по семь соток, а раньше у людей было по тридцать, – говорит Наталья Калиновская. – Это фермеры, которые привыкли жить со своего хозяйства. Новые дома возводят всего за 2–3 месяца, у людей масса жалоб на качество: стена либо кривая, либо крошится при попытке забить в неё гвоздь. Говорят, какие-то новейшие пеноблоки, но больше похоже на пенопласт. Газ только из баллонов, новые дома тепла не держат, и, чтобы их нормально отапливать, за зиму нагорает по 12 тысяч рублей. Но самое главное: многие переселяемые семьи такой коттедж не потянут. Он стоит 2–3 миллиона. А компенсации за сносимые дома считают с учётом их износа. Например, снесли двухэтажное здание, где жили три семьи, и выплатили за него 780 тысяч.

Земля оценивается по кадастровой стоимости. Например, 11 млн. рублей за 37 соток – вроде бы немало, можно купить квартиру в Москве. Но рыночная цена земли в Сочи обычно выше в десятки раз! Ведь Олимпиада дала небывалый импульс жилищному строительству: 25 млн. рублей за сотку в центре города – обычная цена. А поскольку свободных пятен под застройку почти не осталось, пришла пора небоскрёбов.

«Остров Федерация»

– Главный парадокс сочинского рынка: высок спрос на новые квартиры, но в них никто не живёт, – говорит агент по недвижимости Игорь. – Все понимают, что по мере приближения Игр эти активы не могут не дорожать. Инвесторы из Москвы, Израиля, Турции скупают целые этажи. Хотя их даже в сезон не сдать – в Сочи третий год снижается поток отдыхающих. И все говорят, что небоскрёбы на оползневых склонах – это безумие.

Сочи находится в зоне Сочи-Адлер-Краснополянского сейсмогенного пояса, где всего за 80 лет зафиксировано 67 макросейсмических землетрясений, в том числе 8 – семибалльных. В ноябре-декабре 2012 года зафиксировано три мощных толчка магнитудой от 3,8 до 5,6 балла. Все строения устояли, но 10-балльного толчка небоскрёбы могут не выдержать, ходят слухи, что они рассчитаны всего на 8 баллов.

На территории Сочи и пригородов – около 500 оползневых участков. Они могут быть совсем небольшие – по 50–100 метров в ширину. В советские времена на них разбивали парки или строили что-то вспомогательное: склад или рембазу. Сегодня на них закладывают 30-этажные высотки, потому что других мест нет. Хотя 30 лет назад 9 и 12 этажей для высотных домов в Сочи считалось пределом.Кроме того, здесь действовали самые жёсткие в Союзе требования к работе строителей. По словам доктора геолого-минералогических наук Григория Коффа, сегодня Минрегион передал кураторство над олимпийскими объектами некоей спецкомиссии, в которую не входит ни один геолог. А высотки строят без всестороннего геологического согласования. Раньше экспертизу архитектурно-земельной инспекции проходила любая крупная постройка, а теперь инспекция лишь выявляет незаконные строения и докладывает о них в мэрию.

При строительном буме очередь на квартиры, состоящая из 33 тысяч сочинцев, почти не двигается, а земли катастрофически не хватает. При возведении одной из высоток в Хосте застройщик на полном серьёзе предлагал отрезать территорию соседнего детского сада №83 и оборудовать прогулочную площадку для детей… у садика на крыше!

Многие сочинцы ругаются на пришельцев из столицы: мол, вам бы только свою Олимпиаду провести, а нам здесь потом жить. Но это не совсем так: Сочи как раз и превращают в Санта-Барбару для истеблишмента, который регулярно оскандаливается в Куршевеле или Давосе. Олигархи девяностых искали за границей стабильность, но нынешней элите не нравятся там непредсказуемая полиция и независимые суды. Они хотят западный комфорт с привычными правилами игры. Об их отношении к простым смертным говорит один только проект создания «Острова Федерация»: вдоль первой линии сочинских отелей хотят намыть 16 островов с новыми дворцами и причалами для яхт. После Олимпиады «пришельцы» не уйдут, а только начнут создавать приморскую резервацию «под себя».

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