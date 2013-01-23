Деловая поездка в Лион, Франция

Европейско-российская бизнес-ассоциация ERBA и почётное Консульство России в Лионе приглашают в деловую поездку в Лион 18 – 22 февраля для участия в многофункциональной выставке инноваций и программе деловых встреч c французскими компаниями и организациями. Крупнейшая выставка BePositive, проходящая в Лионе, посвящена внедрению возобновляемых источников энергии, энергоэффективному жилищному и индустриальному строительству, объединённым концепцией устойчивого развития, соберёт более 1200 участников, предлагающих инновационные решения. Выставка включает в себя 8 подразделений:

è возобновляемые источники энергии;

è биогазовая выставка;

èоптимизация отопления помещений древесными материалами;

èстроительная индустрия, экологически устойчивое градостроительство, строительные материалы нового поколения;

èэнергоэффективные технологии, климатический комфорт;

è электрооборудование, автоматизированные системы управления в ЖКХ;

èпрофессиональная обработка древесины и деревянных конструкций;

èумные сети бизнес-коммуникаций.

В деловой программе для делегации запланирован торжественный ужин с почётным Консулом России в Лионе Филиппом Бордье, деловые встречи с предприятиями региона и посещение новейшего городского квартала Confluenceв сопровождении представителей архитектурного предприятия Sud Architectes. Возможны встречи с представителями администрации Рона-Альпы, Лиона и торгово-промышленных палат региона.

Стоимость поездки:4 дня (18–21 февраля): 49 тыс. руб. + авиаперелёт. 5 дней

(18–22 февраля): 58 тыс. руб. + авиаперелёт.

В стоимость входит:2-местное проживание в отеле 4/5 звезды, завтраки, все трансферы, деловая программа, транспорт, услуги переводчика.

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