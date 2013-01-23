В музеях кризис ценностей

Набирает обороты очередной музейный скандал. Проверка Министерства культуры показала, что сотни тысяч экспонатов в запасниках утрачены. Более того, в ноябре Минкульту вынесла представление прокуратура. По мнению правоохранителей, охрана музейных ценностей в России поставлена из рук вон плохо.

Разумеется, недостачи экспонатов – беда не только в России. Они обнаруживаются и в европейских музеях. К примеру, в декабре разразился скандал в музее Бристоля. Там исчезли 144 экспоната из частных коллекций. Как выяснилось, дирекция распродала их, не спросив согласия у владельцев. Но в России с музейными ценностями полный бардак.

«По сути, точного количества музейных ценностей в стране никто не знает», – рассказывает консультант по управлению коллекциями Павел Голубев. Когда в 1920-е гг. экспонаты из частных коллекций разбрасывали по государственным музеям, учитывали их плохо. Музейные документы тех времён пестрят орфографическими ошибками. Про клинок XIV века могли написать «меч ржавый». Львиную долю ценностей разворовали тогда же. Часть – не вписали в журналы, другие, наоборот, учли дважды.

Затем удар по музейным коллекциям нанесла Великая Отечественная война. В позднесоветское время искусствоведы понемногу разгребали завалы. Но масштабной инвентаризации ценностей так и не провели. Большинство музеев до сих пор работают по довоенным учётным книгам. Как только начинаются проверки – обнаруживаются неразбериха и недостачи.

Хотя порой случаются ценные находки. К примеру, в 1940‑х гг. советские музейщики умудрились потерять легендарные сокровища Трои, так называемый клад Приама. Его вывезли из Берлина в СССР, потом коллекция неожиданно исчезла. Только в 1990-е гг. клад обнаружился на задворках музейных запасников. Теперь сокровища – в ГМИИ им. Пушкина.

Находки случаются и в наши дни. В 2011 г. искусствоведы откопали неизвестную картину Николая Ге. Её обладателем оказался Новочеркасский музей истории донского казачества. В 2012 г. сотрудники уральского Ирбитского музея изобразительных искусств обнаружили в запасниках подлинную картину Рубенса.

К несчастью, на один найденный экспонат приходится десять утраченных. После того как в 2006 г. обнаружилось, что в Эрмитаже исчез 221 экспонат из фонда драгоценных металлов и камней, Минкульт начал тотальную проверку музеев. Когда инвентаризация подошла к концу, в министерстве схватились за головы. Из 73 млн. проверенных предметов пропали 242 тысячи. Причём музеи заявили в полицию только о 10-й части потерь.

Проверка закончилась, скандалы продолжаются. С начала 2011 г. до середины 2012 г. до прокуратуры дошли заявления о 350 нарушениях, касающихся сохранности экспонатов. Вот лишь несколько громких пропаж, вскрывшихся в этом году. В январе обнаружилось, что в музее Балтфлота в Балтийске недостаёт ценностей на 1,5 млн. рублей. В феврале следователи начали проверку в Дагестанском объединённом историко-архитектурном музее. Там находятся 150 тыс. экспонатов, включая редчайшие древние рукописи. Август принёс уголовное дело на сотрудников подмосковного музея «Бородинская панорама». Из запасников пропали 70 предметов, в том числе личные вещи участников сражения. В декабре выяснилось, что 50 с лишним предметов исчезли из московского Музея Маяковского. В том числе не удалось найти плакаты работы Александра Родченко.

Разумеется, порой ценности просто не могут найти из-за общей неразберихи, царящей в музеях. «Они могут лежать в соседней комнате того же запасника или находиться в здании филиала. Ценности могут реставрироваться, только в музее об этом не помнят, так как не хватает должным образом оформленных бумаг», – рассказывает сотрудник одного из федеральных музеев.

Возникают проблемы и с только выкопанными из земли археологическими древностями. Сначала находки учитываются экспедицией, потом отправляются реставраторам. И зависают там на несколько лет. Затем реставраторы возвращают предметы археологам, а уже те переправляют ценности в музей. Сколько будущих экспонатов исчезает по дороге – бог весть.

По сути, ценности спасает только то, что археологи, реставраторы и музейщики на 90% – преданные делу фанатики. Только система охраны музейных древностей давно дышит на ладан. По данным прокуратуры, более 10 тыс. хранилищ не охраняются вообще.