Штирлиц в Думе

В сегодняшней политической дискуссии помимо ярых сторонников «за Путина» и «против Путина» существует весьма оригинальное течение: за президента, но против его системы. Согласно этой экзотической точке зрения, бояре не просто плохие, а ведут против хорошего царя открытую войну.

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений ФЁДОРОВ до сих пор не вызывал интереса «АН». Он специализировался на выявлении американских агентов в оппозиции, не ведая, что уличные шествия физически не могут принести России столько вреда, сколько приносят ей некоторые министерства. Но гром всё же грянул: член комитета ГД по бюджету и налогам, единоросс Е. Фёдоров обвинил в антинациональной политике Министерство образования и науки РФ.

Долой оккупантов!

– У «АН» всегда хватало претензий к Минобрнауки. Каковы ваши претензии?

– Поводом для высказывания послужили учебники отечественной истории. От ветеранов поступила жалоба: учебники врут. Выяснилось, что все 600 учебников, одобренных министерством, написаны за счёт американских грантов. Но это лишь частный пример, проблема глобальна. Переход на болонскую систему, единый госэкзамен – всё это элементы единой колониальной политики. Локомотив американской экономики – наукоёмкая отрасль, а 80% специалистов в ней – эмигранты. США делают всё для вывоза специалистов к себе. Этому в России способствует не только Минобрнауки, но также экономический блок правительства. И так – во всём. Путин восемь лет говорит об инновационной экономике, а министерства дурака валяют. Потому что система – под американцами.

Эта тема совершенно не нова. Что, ельцинский министр иностранных дел А. Козырев не выступал агентом США, когда писал на американских бумагах визу «синхронизировать»? Или разве не на США работало Министерство имущества, создавая российских олигархов? Об этом подробно рассказывает экс-министр Полеванов: работу министерства определяли дяди с американскими паспортами. Владимир Павлович пытался проводить в 95-м году национальную политику – в итоге его просто не пустили в здание министерства.

С ельцинских времён система не поменялась. Активизировалось больше людей, которые играют на стороне России, но система – на стороне Америки. Навальный не противостоит системе – он её часть. Есть условный отдел кадров в Госдепартаменте США, который распределяет работу. Навальному – уличные проекты, а другим, кто потише, – должности в правительстве, чтобы осуществляли продажу в Америку российских детей и собирали с России дань, человеческий материал: учёных, специалистов. И конечно, денежную дань, чем занимается Центробанк, по сути, запрещающий развитие российской экономики. Некоторые министерства американцам не нужны – например Министерство транспорта. А вот политические министерства, связанные со сбором дани, – все они под контролем США.

И я всегда говорил: уличные протесты в этой системе весят всего лишь процентов пять. К сбору дани улица отношения не имеет. У неё другая задача, карательная, – борьба с партизанами, то есть противниками США на территории России. Борьба с Путиным.

– Каким же образом сквозь толщу проамериканских элит наверх прорвался антиамериканский Путин?

– Это была загогулина Ельцина. Ему не нравилось быть американской марионеткой чисто по-человечески (это мало кому нравится на самом-то деле). И он отомстил Америке за десятилетие личного унижения, назначив преемником Путина.

– Я слышал другое объяснение вашей идеологии: мол, Путин просто вынудил Ельцина – совершил мягкий государственный переворот, незаметный со стороны.

– Путин на тот момент не имел никаких рычагов. Потому-то американцы и не придали ему особого значения: вся российская система под контролем – подумаешь, один человек будет самостоятелен, пусть и высокопоставленный. Тем более что на первых порах Путин не высказывался против США. Лишь потом он постепенно ликвидировал олигархическую систему управления, отправил в отставку Касьянова и Геращенко, которые сопротивлялись его курсу на суверенитет. Отменил закон о разделе продукции, согласно которому наши недра не могли принадлежать России. Три года он бился за внесение изменений в закон о Центробанке – не получилось.

Путин – историческая закономерность. Любая колония хочет освободиться, и в ней однажды появляется тот, кто возглавляет этот процесс. Путин взял курс на возвращение колонии её суверенитета. В исторической терминологии – это национально-освободительное движение. То, что он президент, – важный момент, но, как учит история, необязательно во главе национально-освободительного движения должен стоять формальный лидер страны. Хотя для Руси это характерно: князья играли эту роль. Причём они-то, в отличие от Путина, получали в Орде ярлык на правление.

Не единая «Единая»

– Прошла информация, что за слова про Минобрнауки вас хотят исключить из ЕР.

– Это пропагандистская липа. То, что американцы хотят меня выгнать из ЕР, – факт. Они могут напрячь моих коллег, чтобы меня исключить, но это будет непросто. Я один из семи основателей «Единства». Кстати, пятерых основателей к этому моменту уже зачистили. В политическом смысле.

– Вы не могли стать частью системы, не играя по её правилам, так ведь?

– Я не принимал такого решения – придерживаться правил или не придерживаться. В России есть сложившаяся система, и все граждане находятся внутри неё, даже те, кто не занимается политикой. Проснулся ты утром в 41-м году в Смоленске – и ты на оккупированной территории.

– Можно пойти в партизаны.

– Да. Или в штирлицы.

– Или в полицаи. «Единая Россия» – это в основном штирлицы или полицаи?

– Система партий – единая. Деление на разные партии придумано американцами, оно ложное. Все партии работают под контролем США. Если «Единая Россия» наберёт меньше голосов, а справороссы или коммунисты – больше, то ничего не изменится. Но раз уж вас так интересует именно «Единая Россия», то вот вам цифры. Её на три четверти разбавили открытыми противниками Путина, которые раньше состояли в других партиях. Только перед последними выборами зачистили 200 человек, 100 из которых были людьми Путина. В итоге в списке ЕР осталась сотня путинских людей, а в Думу прошли, условно говоря, 15.

– Фамилии какие-нибудь назовёте?

– Руководитель фракции Васильев – человек Путина. А прошлый руководитель Воробьёв, напротив, чистил фракцию от людей Путина.

– А председатель Госдумы?

– Он наш, путинский. Но система сильнее. Хотя принять «закон Димы Яковлева» нам удалось. Многие депутаты не хотели голосовать за него. Запад давил на них. Непростой выбор для депутата: на Западе у него имущество, сын учится – могут навредить. А здесь на него давит Путин. И в этой ситуации депутат испугался Путина больше, чем американцев. Иначе через несколько лет ему пришлось бы уехать из России в связи с победой путинского курса.

– Не будем сейчас обсуждать «закон Димы Яковлева» – предположим, что он действительно принесёт пользу российским сиротам. Что мешает Путину аналогичным образом продавливать другие полезные законы?

– Можно продавить ручным управлением два, три, пять законов. Но законов – двести, триста, пятьсот. Систему ручным управлением не поменяешь.

– А что мешает Путину назначить нормальных министров?

– Откуда он их возьмёт? Скамейка запасных уже подготовлена Америкой. Люди из национально-освободительного движения давятся американцами моментально. У меня, между прочим, 20-летний опыт политической борьбы – именно он мне позволяет продвигать эту идеологию и не быть нейтрализованным.

Кстати, Путин всё же экспериментирует: назначение рабочего Холманских полпредом – то самое. Не сработало. Человек должен быть подготовлен для должности.

Интеллигентам не понять

– Хотелось бы прояснить вашу идеологию. В какой момент американцы получили власть над Россией?

– После развала СССР.

– А как они организовали развал СССР?

– Они проникли в систему управления СССР и совершили операцию по продвижению своего человека – Горбачёва. Эти механизмы влияния – целая наука, я не смогу объяснить вам её в течение короткой беседы. Направлю читателей изучать влияние Советского Союза на Восточную Европу: ни одно серьёзное назначение не обходилось без согласования с СССР.

– И понятно почему: благодаря советским танкам в Праге.

– Как минимум четыре гауляйтерства на территории бывшего СССР имеют военную инфраструктуру победителя – НАТО. Да и в России – в Чечне – воевали американские войска. Необязательно американцу держать в кармане американский паспорт. Он может положить в карман арабский паспорт, но останется американцем.

– Говоря о Путине, вы проводите аналогии с Великой Отечественной. Именно тогда Сталин заменил космополитизм на патриотизм, поскольку испытал в этом личную необходимость. Если предположить, что вы не правы и что Путин всё-таки заодно с системой, то ваша антиамериканская идеология – лучшее для него прикрытие.

– Народ прекрасно понимает суть национально-освободительного движения. Гораздо лучше, чем это понимают журналисты и интеллигенция вообще. 64% Путина – исключительно российское явление: несмотря на тотальную антипутинскую пропаганду, народ сделал правильный выбор. Потому что у народа – тысячелетний опыт. Не в первый раз Россия находится в оккупации.