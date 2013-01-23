Татарские националисты хотят быть монголами

Похоже, проблемы с образованием российской молодёжи, порождённые вредителями из Минобрнауки, уже дают свои мрачные всходы. Семена ЕГЭ, упавшие на почву, удобренную национализмом, произвели на свет настоящую гремучую смесь. На днях в Казани активисты союза татарской молодёжи «Азатлык» («Свобода») объявили себя наследниками Чингисхана. Они призвали всех сочувствующих их делу людей считать наступивший 2013 год Годом хана Батыя.

Татарские националисты стали жертвами современного образования. Они слишком буквально восприняли искусственный исторический термин «монголо-татары» и решили, что являются одной нацией с грозными древними монголами. По их мнению, в XIII веке они вместе с ханом Батыем заставляли «Русь и Европу дрожать от копыт коней татарских воинов и свиста их стрел». На самом же деле всё обстояло ровно наоборот.

Всем известно, что Бату-хан был язычником. В 1239 году он полностью разорил и окончательно завоевал принявших ещё в X веке ислам предков современных казанских татар. Да и нынешние монголы не имеют к исламу никакого отношения – они буддисты. Но, видимо, все эти банальные факты, преподаваемые в школе, прошли мимо ушей молодых людей из «Азатлыка».Поэтому они в течение всего 2013 года намерены устраивать в республике «творческие вечера, публичные лекции, посвящённые героическому подвигу нашего хана Батыя».Более того, по словам «новых монголов», весь год в Татарстане будут проходить пикеты «в честь сожжения Батыем какого-нибудь русского города – Москвы, Рязани, Суздаля, Владимира, Козельска».

Понятно, что представители старшего поколения татар, имеющие нормальное советское образование, возмутились такой инициативой молодёжи. Однако если проблемы современного просвещения так и не будут решены, то уже через 20–30 лет в Татарстане просто не останется знающих историю людей. Необходимо принимать срочные меры. Иначе в ближайшие десятилетия националисты могут попросту переселиться в юрты и откочевать поближе к резиденции монгольских Богдо-гэгэнов – Урге (сейчас столица Монголии Улан-Батор). Впрочем, нет худа без добра – таким образом наверняка будет решена жилищная проблема. Даже самая дорогая ханская юрта стоит намного дешевле обычной казанской новостройки.