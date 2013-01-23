Этноновости от 24-го января

Приморский край

Во Владивостоке прошёл праздник повивального искусства – Бабьи каши. Гостям рассказали, как отмечали этот день русские, белорусы и болгары, какие обереги дарят для благополучных родов. В день Бабьих каш принято чествовать повивальных бабок, которым приносили щедрые подарки и угощения. Особенно в этот день к бабкам рекомендовалось ходить будущим мамам и молодым девушкам. Организовала мероприятие Ассоциация гинекологов-эндокринологов Приморского края для повышения престижа материнства и отцовства, профессии акушера-гинеколога, а также возрождения национальных традиций.

Иркутская область

Мероприятие «Глобальный ёхор – 2013» состоится в Иркутске 11 февраля в честь наступления народного бурятского праздника Сагаалган (Белый месяц). Сагаалган – главный и самый торжественный праздник у бурят, он означает Новый год и одновременно начало весны. В честь бурятского Нового года хороводный танец ёхор одновременно исполнят представители этого этноса в Бурятии, Забайкальском крае, Москве, Париже, Нью-Йорке, Мадриде и других городах мира.

Республика Алтай

Объявлена дата проведения национального праздника Чага-Байрам – алтайского Нового года. По решению местных властей и общественности, он будет отмечаться 17 февраля: на центральной площади Горно-Алтайска состоится парад родов, затем пройдут культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. С 1997 года Чага-Байрама – официальный республиканский праздник, но день его празднования вычисляется ежегодно по лунному календарю.

Краснодарский край

Губернатор края А. Ткачёв решил выдать казачьим дружинам травматическое оружие. Казачьи дружины общей численностью около 1000 человек несут дежурство во всех районах края с 1 сентября прошлого года.