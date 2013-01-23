Несогласие в товариществе

Укутала зима снежным покровом садоводческие товарищества. Тихо там, безлюдно… кажется, жизнь замерла до весны. Но пришедший в редакцию читатель рассказал, что и зимой бушуют страсти у садоводов, борющихся за свое право знать, как расходуются их членские взносы. Конфликты между председателями СНТ и их членами происходят часто, но ведь председателей­то выбирают сами садоводы. Как их на самом деле выбирают и почему «произрастают» конфликты в садоводствах, разбирался наш корреспондент, побывавший в Гатчинском районе Ленинградской области.

Начальник Управле­ния по развитию садоводства и огородничества Санкт­-Петербурга Андрей Владиславович Лях считает, что садоводы сами виноваты в большинстве конфликтов. По его мнению, большинство членов товариществ не хотят управлять своими садоводствами, игнорируют общие собрания и зачастую перекладывают все заботы на председателя, давая ему тем самым полную свободу действий. «Если садоводов не устраивает их председатель, они должны собраться и переизбрать его. А чтобы проверить его деятельность, нужно всего лишь проголосовать на общем собрании большинством за аудиторскую проверку. Независимый аудит покажет, кто прав», — советует Андрей Владиславович Лях.

Действительно, высшим органом в садоводческом товариществе является общее собрание. Но те, кто зачастую требует прозрачности в ведении дел, оказываются в меньшинстве и право голоса, увы, не имеют.

«Темную» инвалиду II группы

Пенсионер Виктор Яковлевич Зуев потерял сон и спокойствие с тех пор, как вступил в открытую борьбу с председателем СНТ «Экспресс» К. Н. Черно­жуковым.

Заподозрив председателя в махинациях, Зуев решил добиться от него подробного отчета обо всех финансовых операциях. Но ни одного финансового документа так и не увидел. Тогда Зуев отказался платить членские взносы. В попытках пролить свет на кажущиеся ему аферы председателя, он остался…в темноте. Черножуков решил «поставить на место» пенсионера и просто отключил электричество инвалиду II группы, перенесшему инфаркт и страдающему многими болезнями. Причем даже не предупредив и не пригласив его на заседание правления. Хотя задолженности за электроэнергию у пенсионера Зуева не было да и быть не могло, так как он исправно оплачивает электроэнергию каждые два месяца. О чем, кстати, свидетельствует учетная карточка члена садоводства. Председатель, конечно, это знал и решил продемонстрировать свое всемогущество, чтоб другим было неповадно задавать лишние вопросы. «Отключу подачу электроэнергии и перекопаю канаву перед участком. Если в магазин за продуктами ходишь, то и деньги на взнос найдешь», — грозил председатель другому члену садоводческого товарищества Ирине Николаевне Емельяновой.

Тут хам, а здесь хороший

«Хам и грубиян». Так отзываются члены товарищества о председателе, которого сами же и выбирали четыре года назад за неимением лучшей кандидатуры. Предыдущие председатели проворовались и были отстранены. Выбрали первого, кто изъявил желание.

Справедливость требует заметить, что не все садоводы СНТ «Экспресс» выражают вотум недоверия Черножукову.

«Все жалобы на председателя — это обиды и неправда. Председатель у нас хороший», — говорит Ирина Анд­реевна, врач по специальности. И делает очередной взнос, совершенно не интересуясь, почему в прошлом году председатель собирал по смете 50 000 на открытие и ведение расчетного счета. А ведь услуга в любом банке стоит в два раза меньше.

— Вы присутствуете на заседании правления? — опрашиваю садоводов.

— Нет.

— Проверяете хотя бы раз в год бухгалтерию товарищества?

— Нет.

Вот и получается, как на собрании отчитается председатель вместе с ревизионной комиссией, то и есть истина. И несут садоводы очередные членские взносы, не задумываясь, например, откуда в графе «непредвиденные расходы» появились 70 000 рублей.

Столько-­то отсыпать, столько вырубить, такой участок почистить — все это осязаемо да и номенклатура работы не такая уж и большая у председателя. Легко подробную смету составить можно. Конечно, на непредвиденные расходы можно и 350 000 рублей заложить, если равнодушие членов садоводства и нахальство председателя позволяют.

Зуев и товарищи уверяют — это мелочь в сравнении с ежегодно завышенными суммами на приобретение щебенки и электрификацию. Дороги в садоводстве (те, что подальше от дома председателя) разбиты. Линия электропередачи не ремонтировалась. Остатки средств как бы переходят в кассу следующего года, но никак не фигурируют в смете и постепенно забываются. А членские взносы растут, становятся данью «помещику». Скорее всего, некоторые из позволяющих себя обманывать не понимают масштабов сумм, которые имеются в их общей кассе.

Участковый поселка Вырица, которого направило УМВД после подачи Зуевым заявления в прокуратуру, начал расследование… с должностного преступления, сразу же предоставив Черножукову список всех подписавшихся под заявлением. Следствие объяснило это необходимостью взять номера телефонов граждан, чтоб обзвонить их для дачи показаний. Ни к кому оперуполномоченный отдела ЭБ и ПК УМВД России по Гатчинскому району С. Е. Лобин с вопросами не обратился прежде, чем установить отсутствие состава преступления. Зато Черножуков, напротив, «феодально» обошел своих «крепостных», и список недовольных стал на порядок меньше: добрых полтора десятка взрослых, проживших жизнь садоводов стали утверждать, что не знали содержание документа, который подписывают. На какие репрессии способен председатель, уже описывалось выше, а члены СНТ «Экспресс» в частной беседе корреспонденту шептали о боязни мести с его стороны. Те же, кто не подписал заявление в прокуратуру, снова убедились, что верить представителям закона нельзя.

Посредничество в посредничестве

Живущие за счет членов садоводств разные бесполезные общественные организации лихо пользуются внутренними раздорами товариществ. Союз садоводов Гатчины, например, собирает с питерских садоводов, которыми по сути являются представители садоводств из массива «Чаща», каждый год членские взносы, а никакой помощи не предоставляет. Если нужны какие­то услуги, то выступают лишь как посреднические организации, а посредники всегда ведут к потере финансовых средств.

Входящие в ассоциацию садоводческого народного товарищества «Чаща» 26 садоводств ежегодно платят членские взносы. За 2012 год, к примеру, СНТ «Экспресс» заплатило 28 000 рублей. Сколько на 26 садоводств перемножить? Что за этот «оброк» сделано полезного и необходимого? Ничего.

Председатель Черножуков (СНТ «Экспресс») все операции проводит через сомнительные союзы и ассоциации садоводов, уверяя всех, что так удобно и просто. Документы для отчета не предоставляет. Внес в смету ежегодно себе зарплату за «труды» 15 000 рублей и не скрывает, что пришел зарабатывать, а судьба садоводства и людей доверившихся ему не интересна: «Ничего вы мне не предъявите. Все уходили нормально, и я уйду». Это о предыдущих председателях, которые проворовались и с позором покинули занимаемые должности.