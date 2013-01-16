Документы для опеки
№ 1(343) от 17.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Здравствуйте! Хочу оформить опекунство над своим племянником, который вырос в детдоме (сейчас ему 19 лет) и в настоящее время признан недееспособным. Что для этого нужно? С уважением, Т. Крылова
Вам необходимо обратиться с заявлением о назначении опекуном в орган опеки и попечительства по месту жительства. К заявлению прилагается пакет документов.
Во-первых, понадобится справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного удостоверения).
Сюда же нужно будет приложить медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном; при необходимости – копию свидетельства о браке; автобиографию; документ о прохождении специальной подготовки (если такая подготовка проводится в Управлении опеки и попечительства по вашему месту жительства).
Наконец, потребуется письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учётом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с потенциальным опекуном, на совместное проживание с новым членом семьи, если такое проживание подразумевается.
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