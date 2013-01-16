Документы для опеки

Здравствуйте! Хочу оформить опекунство над своим племянником, который вырос в детдоме (сейчас ему 19 лет) и в настоящее время признан недееспособным. Что для этого нужно? С уважением, Т. Крылова

Вам необходимо обратиться с заявлением о назначении опекуном в орган опеки и попечительства по месту жительства. К заявлению прилагается пакет документов.

Во-первых, понадобится справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного удостоверения).

Сюда же нужно будет приложить медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном; при необходимости – копию свидетельства о браке; автобиографию; документ о прохождении специальной подготовки (если такая подготовка проводится в Управлении опеки и попечительства по вашему месту жительства).

Наконец, потребуется письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учётом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с потенциальным опекуном, на совместное проживание с новым членом семьи, если такое проживание подразумевается.