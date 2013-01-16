Последнее слово за банком
№ 1(343) от 17.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Мне 65 лет, живу в сельской местности. Выдаст ли мне Россельхозбанк кредит на покупку дома и под какой процент? И полагается ли мне налоговый вычет в 1 млн. рублей после покупки дома?
С уважением, Галина Гайда
Правила выдачи кредитов в России на федеральном уровне не регламентируются и устанавливаются каждой кредитной организацией самостоятельно. Поэтому вам необходимо обратиться непосредственно в банк, предоставив требуемый пакет документов. Там и будет принято решение. Когда жильё будет приобретено, у вас появляется право на получение вычета.
Важный момент: если кредит будет целевым (то есть будет выдан конкретно на покупку жилья), в сумму вычета включаются и проценты по нему. Однако обратите внимание на то, что право на вычет имеют только те, кто на момент приобретения недвижимости платит подоходный налог, проще говоря – официально трудоустроен и получает «белую» зарплату. Неработающим пенсионерам вычет не предоставляется. Кроме того, получить его нельзя и в том случае, если сделка купли-продажи проводится ближайшими родственниками.
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