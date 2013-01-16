МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ КРЕДИТНОГО РЫНКА

Поиздержавшись на новогодний стол и подарки, многие россияне берут потребительские кредиты на неотложные нужды или ради покупок, на которые не удалось накопить в ушедшем году. По мнению специалистов, обращаясь к этой услуге банков, не следует расслабляться даже в праздники.

Сегодня фактически любой товар можно приобрести, не имея при себе денег для оплаты его полной стоимости. Достаточно воспользоваться потребительскими кредитами, которые с легкостью выдают потенциальным покупателям. Эксперты предупреждают, что в этой «элементарной» процедуре есть свои тонкости и подводные камни.

«Самое главное — понимать, что бесплатного и беспроцентного кредита не бывает в природе. Соответственно, сумма, которую вы переплатите за использование кредита, зависит только от вас. Перед тем, как брать кредит, необходимо определить сумму, на которую вы рассчитываете. Также очень важно, чтобы члены вашей семьи были в курсе того, что вы решили обратиться к услугам кредитования», — рекомендует председатель Петербургского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» Максим Никифоров.

Приняв окончательное решение брать кредит, следует досконально изучить предложения банков. Это непростая задача: в Петербурге кредитных учреждений достаточно много, и местных, и из других регионов. Требуется уяснить, под какие проценты предлагает заемные средства тот или иной банк, и найти для себя наиболее приемлемое предложение. Определившись с банком, возьмите на себя труд внимательно изучить договор. Особое внимание нужно уделить следующим пунктам: график погашения кредита и его полная сумма.

Специалисты подчеркивают, что некоторые банки одним из пунктов соглашения ставят возможность менять условия кредитного договора в одностороннем порядке. Это недопустимо и незаконно, и от таких потенциальных кредиторов следует отказаться.

«Обратите внимание на дополнительные расходы по кредиту, на скрытые комиссии, например, за рассмотрение кредита, за выдачу кредита, за ведение ссудного счета, за погашение по графику», — отмечает Максим Никифоров.

Некоторые банки разрешают использовать для погашения кредита электронные терминалы платежных систем либо пользоваться услугами другого банка. Заемщик должен понимать, что за подобные «разрешения» с него также будут сниматься деньги в форме «комиссии».

Представители «Союза защиты прав потребителей» обращают внимание и на то, что многие банки зачастую навязывают клиентам услуги по страхованию их жизни и здоровья. Это тоже можно считать недопустимым условием договора.

Важно уяснить для себя, что конкретно подразумевается под сроками погашения кредита. Многие уверены, что речь идет о дате внесения заемщиком суммы в счет оплаты кредита. Однако это не так: банк оперирует датами зачисления денежных средств на расчетный счет.

Сегодня наряду с потребительскими кредитами все большее распространение в России получают кредиты по пластиковым картам, по ним банки предлагают льготные беспроцентные сроки кредитования. В среднем срок действия таких кредитов составляет 60 дней, в течение которых ими можно пользоваться бесплатно. Однако началом отсчета этого срока считается не дата, когда снимались наличные или оплачивался товар, а первый день месяца. Именно это, по мнению специалистов, не учитывают пользователи карт, поэтому нередко попадают в неприятные ситуации.

«В случае, если вы ушли за рамки установленного срока, банк начисляет проценты в полном объеме за весь льготный период, а не только за просроченные дни, как многие предполагают. При пользовании кредитной картой обратите внимание, какие комиссионные сборы взимаются как при оплате в торговой сети, так и при снятии наличных денежных средств. Даже если банк навязал вам услугу, утверждая “вы можете пользоваться картой или не пользоваться”, помните: с вас все равно будут сняты денежные средства за обслуживание и выпуск кредитной карты», – подчеркивает Максим Никифоров.

Эксперты по финансовым услугам настаивают на том, что не следует обращаться к услуге перекредитования, если вы не можете погасить основной кредит вовремя. «Если у вас нет возможности погасить кредит, вы бежите в микрофинансовую фирму, получаете заем, этим займом гасите кредит — и остаетесь должны в 2 раза больше. Это неправильно. Если у вас появилась проблема с погашением кредита, необходимо срочно обратиться в отделение банка, предупредить о проблеме и попросить о льготных условиях либо об отсрочке погашения платежа.

Специалисты уверены, что кредиты брать можно и нужно, сегодня в России это не так опасно, как может показаться. Просто всегда следует помнить о «маленьких хитростях» в сфере кредитования, а также со вниманием относиться к выбору и условиям банков, многие из которых