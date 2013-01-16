КАК «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА» В ПЕТЕРБУРГЕ ЗДАНИЕ СНЕСЛИ

В городе на Неве произошел очередной казус вокруг сноса исторического памятника: впервые правоохранительные органы Северной столицы признали факт совершения уголовного преступления — уничтожение объекта культурного наследия. Именно такой вердикт вынесли дознаватели ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении разрушения бань Овчинникова на Большой Пушкарской улице, 22 (здание является памятником истории и культуры и расположено в охранной зоне). А казус в том, что наказания виновных не последует. Почему?

Оказывается, по версии дознавателей, здание снесли некие «неустановленные лица» — это первая причина. Вторая — уголовное дело возбуждено не будет «за истечением срока давности». Нет, речь не идет о XIX и даже о ХХ веке. История берет начало в «далеком» 2006 году. Похоже, нашим дознавателям не под силу «копать» так глубоко. Прошло целых 6 лет, и установить виновных, привлечь их к ответственности теперь уже решительно невозможно.

А ведь градозащитники все эти годы неоднократно пытались спасти прекрасное здание, которое в 1877 году построил архитектор Сюзор. Увы, остановить стройку на Большой пушкарской, 22 они так и не смогли.

«Только в 2012 году по этому объекту нами было отправлено около 20 обращений, и все по существу», — свидетельствует активист группы «Экологии рядовой архитектуры» (ЭРА) Николай Лаврентьев. По словам градозащитника, из всех инстанций, комитетов и ведомств приходили отписки. И вот, наконец, органы дознания ГУ МВД, проведя проверку по заявлению группы ЭРА, признали, что «формально в действиях неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ “Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры”». Однако, как следовало из официального сообщения, преступление это не относится к разряду тяжких (максимальное наказание — 2 года лишения свободы), к тому же срок привлечения к уголовной ответственности по этой статье уже истек.

«То, что впервые в нашей истории уничтожение памятника получило надлежащую правовую оценку, — это, я считаю, знаковое событие, — комментирует ситуацию лидер группы ЭРА Алексей Ярэма. — Наконец-­то на официальном уровне подтвердили, что снести историческое здание — это не просто “цинизм”, “варварство” или “кощунство”, а уголовное преступление, и тот, кто это сделал, должен быть наказан. Но на этом позитив обрывается. Во­первых, что значит “неустановленные лица”? Они что, с Марса прилетели? Участок вместе с памятником был передан в собственность специально для этого созданной коммерческой структуре “Пушкарские бани” (“М-­Стиль”), подрядчиком является Балтийская строительная компания, а разрушил здание, расчищая площадку под новое строительство, выходит, неизвестно кто? Даже неловко как­то эту фразу дознавателей цитировать!»

Надо отдать должное активистам из группы ЭРА: они дело так не оставят и постараются вывести преступников на чистую воду, намереваясь оспаривать отказ в возбуждении уголовного дела.

Их доводы звучат убедительно, тем более что комплекс исторических бань, действительно, не был снесен в одночасье. Уничтожение памятника продолжалось вплоть до минувшего года.

Сегодня градозащитники требуют отозвать все выданные инвестору разрешения на строительство и «приспособление», остановить стройку и воссоздать утраченный памятник. Соответствующие обращения уже направлены в КГИОП и в Госстройнадзор. В своих письмах активисты требуют «...немедленно приостановить любые строительные работы на территории рассматриваемого объекта наследия; отозвать Разрешение Комитета ГИОП от 24.06.2008 № 5­257/08, выданное ООО “М-­Стиль” на право выполнения работ по “реставрации, приспособлению”, легитимирующее новое строительство в пределах территории рассматриваемого объекта культурного наследия; отозвать разрешение СГСНЭ на строительство № 78­13013221­2011, выданное ООО “М-­Стиль”, легитимирующее новое строительство в пределах территории рассматриваемого объекта культурного наследия; принять меры к воссозданию преступно разрушенного объекта культурного наследия в соответствии с авторскими архивными чертежами, данными фотофиксаций и обмеров до начала его сноса в 2006 году».

Пока ответной реакции чиновников не последовало. Интересно, что руководителя группы ЭРА Алексея Ярэма в рамках данного дознания самого намеревались привлечь к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» (максимальное наказание — 2 года лишения свободы). Правда, состава преступления в его действиях не обнаружилось и обвинения рассыпались.