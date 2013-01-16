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Надежды не оправдались

Строительство самого дорогого в мире театрального сооружения завершилось

№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Борис СУДАКОВ ]

Надежды не оправдались

Первый концерт на второй сцене Мариинского театра состоится 2 мая. Однако уже сейчас громоздкое здание стало своеобразным символом современного Петербурга.

Долгостроем в Северной столице никого не удивишь. Дол­гостроем сверхдорогим и скандальным — тоже. Вто­рая сцена Мариинского театра исключением не стала. Из общего ряда ее выделяет лишь цена вопроса: здание оказалось чуть ли ни самым дорогим в мире театральным сооружением, его стоимость превышает 21 миллиард рублей (500 миллионов евро).

Строительство в «лучших» традициях

Увы, но внешний облик второй Мариинки поддерживает еще одну современную петербургскую традицию: здание, на возведение которого потратили огромные деньги, вышло некрасивым, скучным и диссонирующим с окружающим его городским ландшафтом. Архитекторы и градозащитники не скупятся на скептические оценки. Так, по мнению руководителя мастерской «Литейная часть­91» Рафаэля Даянова, здание в контекст города не вписывается: «Мы имеем набережную Крюкова канала с историческими сооружениями, которые, как правило, не превышали два этажа. Потом в 50-­е годы появились здания повыше. Но Мариинка­2 вышла из контекста. Это слон, сундук, называйте как хотите». Согласен с коллегой и другой петербургский архитектор — Александр Супоницкий, руководитель архитектурной группы «Суарт»: «У меня к объекту грустное отношение, потому что в первой своей редакции он был задуман очень красиво, а затем история не состоялась. Не первый раз случается ситуация, когда работа иностранного архитектора заканчивается лишь эскизом». Довольно категоричен в своей оценке Евгений Подгорнов, руководитель мастерской «Интерколумниум»: «Здание Перро было событием. Новое таковым не является. Оно даже не рядовое, оно никакое. Плоские фасады, какой­то невнятный эркер сзади. Получился многофункциональный комплекс. Хочешь — торговля, хочешь — театр».

А ведь надежда на то, что Мариинка­2 может стать выдающимся сооружением и по-­настоящему украсить город, была. Когда в 2003 году провели международный конкурс, и его победителем стал французский архитектор Доминик Перро, неординарный проект воодушевил многих…

Но потом все пошло не так

В 2005 году начали расчищать квартал между улицей Декабристов, Крюковым каналом, улицей Союза Печат­ников и Минским переулком. Действовали размашисто, как у нас теперь принято. Снесли Дворец культуры Первой пятилетки. Затем уничтожили сохранившийся фрагмент Литовского рынка — постройки XVIII века (набережная Крюкова канала, 5) с пристроенным к нему в начале ХХ века доходным домом. Этот выявленный объект культурного наследия вроде как сначала хотели сохранить (точнее — его фасад), но когда начали ломать, разрушили все. Протесты градозащитников никто не услышал. Снесли также школу №243 на набережной Крюкова канала, 5а (здание в духе сталинского ампира).

В 2006 году Главгосэкс­пертиза не согласовала проект рабочей документации господина Перро. Контракт с ним был расторгнут из-­за «невозможности возведения стеклянного здания», это утверждало официальное заявление. Тут же объявили новый конкурс, согласно которому новое сооружение следовало «гармонично вписать в рядовую застройку Петербурга». От замыслов Перро решили отказаться в том числе из-­за цены. Проект француза стоил 10 миллиардов рублей (250 миллионов евро). Как мы теперь знаем, «экономия» получилась разительной.

На тот момент строительство уже шло — возводились нижние этажи. Однако соседние здания начали проседать, и эксперты оценивали осадку как беспрецедентную. Разразился скандал. Стройку приостановили, а проблему попытались решить.

Тем временем новый конкурс завершился, в нем победило ОАО «Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений» (КБ ВиПС) с проектом канадской компании Diamond & Schmitt Architects (руководитель — Джек Даймонд). Поговаривали, что проекты заморской фирмы очень нравились самому Валерию Гергиеву, соответственно для нее создали «особые» конкурсные условия.

Градсовет канадский проект раскритиковал, отметив лишь удачные функционально­планировочные решения. Критика оказалась невостребованной. И в этом еще один петербургский тренд: когда речь заходит о вкусовых пристрастиях влиятельных особ, то мнение экспертов отодвигается на задний план.

Что касается финансов, то самый громкий скандал вокруг Мариинки­2 разразился летом прошлого года. Счетная палата решила провести очередную проверку и выявила несостыковку всего­то на 260 миллионов рублей. И опять-­таки по традиции сей факт мало кого в Петербурге удивил.

Напомним, что застройщиком второй сцены стало ОАО «Метрострой», строительство обошлось государственной казне в 21,6 млрд руб.

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