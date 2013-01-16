Надежды не оправдались
Строительство самого дорогого в мире театрального сооружения завершилось
№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Борис СУДАКОВ ]
Первый концерт на второй сцене Мариинского театра состоится 2 мая. Однако уже сейчас громоздкое здание стало своеобразным символом современного Петербурга.
Долгостроем в Северной столице никого не удивишь. Долгостроем сверхдорогим и скандальным — тоже. Вторая сцена Мариинского театра исключением не стала. Из общего ряда ее выделяет лишь цена вопроса: здание оказалось чуть ли ни самым дорогим в мире театральным сооружением, его стоимость превышает 21 миллиард рублей (500 миллионов евро).
Строительство в «лучших» традициях
Увы, но внешний облик второй Мариинки поддерживает еще одну современную петербургскую традицию: здание, на возведение которого потратили огромные деньги, вышло некрасивым, скучным и диссонирующим с окружающим его городским ландшафтом. Архитекторы и градозащитники не скупятся на скептические оценки. Так, по мнению руководителя мастерской «Литейная часть91» Рафаэля Даянова, здание в контекст города не вписывается: «Мы имеем набережную Крюкова канала с историческими сооружениями, которые, как правило, не превышали два этажа. Потом в 50-е годы появились здания повыше. Но Мариинка2 вышла из контекста. Это слон, сундук, называйте как хотите». Согласен с коллегой и другой петербургский архитектор — Александр Супоницкий, руководитель архитектурной группы «Суарт»: «У меня к объекту грустное отношение, потому что в первой своей редакции он был задуман очень красиво, а затем история не состоялась. Не первый раз случается ситуация, когда работа иностранного архитектора заканчивается лишь эскизом». Довольно категоричен в своей оценке Евгений Подгорнов, руководитель мастерской «Интерколумниум»: «Здание Перро было событием. Новое таковым не является. Оно даже не рядовое, оно никакое. Плоские фасады, какойто невнятный эркер сзади. Получился многофункциональный комплекс. Хочешь — торговля, хочешь — театр».
А ведь надежда на то, что Мариинка2 может стать выдающимся сооружением и по-настоящему украсить город, была. Когда в 2003 году провели международный конкурс, и его победителем стал французский архитектор Доминик Перро, неординарный проект воодушевил многих…
Но потом все пошло не так
В 2005 году начали расчищать квартал между улицей Декабристов, Крюковым каналом, улицей Союза Печатников и Минским переулком. Действовали размашисто, как у нас теперь принято. Снесли Дворец культуры Первой пятилетки. Затем уничтожили сохранившийся фрагмент Литовского рынка — постройки XVIII века (набережная Крюкова канала, 5) с пристроенным к нему в начале ХХ века доходным домом. Этот выявленный объект культурного наследия вроде как сначала хотели сохранить (точнее — его фасад), но когда начали ломать, разрушили все. Протесты градозащитников никто не услышал. Снесли также школу №243 на набережной Крюкова канала, 5а (здание в духе сталинского ампира).
В 2006 году Главгосэкспертиза не согласовала проект рабочей документации господина Перро. Контракт с ним был расторгнут из-за «невозможности возведения стеклянного здания», это утверждало официальное заявление. Тут же объявили новый конкурс, согласно которому новое сооружение следовало «гармонично вписать в рядовую застройку Петербурга». От замыслов Перро решили отказаться в том числе из-за цены. Проект француза стоил 10 миллиардов рублей (250 миллионов евро). Как мы теперь знаем, «экономия» получилась разительной.
На тот момент строительство уже шло — возводились нижние этажи. Однако соседние здания начали проседать, и эксперты оценивали осадку как беспрецедентную. Разразился скандал. Стройку приостановили, а проблему попытались решить.
Тем временем новый конкурс завершился, в нем победило ОАО «Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений» (КБ ВиПС) с проектом канадской компании Diamond & Schmitt Architects (руководитель — Джек Даймонд). Поговаривали, что проекты заморской фирмы очень нравились самому Валерию Гергиеву, соответственно для нее создали «особые» конкурсные условия.
Градсовет канадский проект раскритиковал, отметив лишь удачные функциональнопланировочные решения. Критика оказалась невостребованной. И в этом еще один петербургский тренд: когда речь заходит о вкусовых пристрастиях влиятельных особ, то мнение экспертов отодвигается на задний план.
Что касается финансов, то самый громкий скандал вокруг Мариинки2 разразился летом прошлого года. Счетная палата решила провести очередную проверку и выявила несостыковку всегото на 260 миллионов рублей. И опять-таки по традиции сей факт мало кого в Петербурге удивил.
Напомним, что застройщиком второй сцены стало ОАО «Метрострой», строительство обошлось государственной казне в 21,6 млрд руб.
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