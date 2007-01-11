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Бизнес по-деревенски

В Пермском крае нашли дешевый способ создать класс малых предпринимателей

№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Лариса СУХОДОЛОВА, Пермский край ]

Бизнес <nobr>по-деревенски</nobr>
Начиная с Древнего Рима, гуси все время кого-то спасают. Теперь они добрались до Енопаево

Римма Бурылова вяжет с самого детства. Даже разговаривая с журналистами, она не расстается со спицами - готовит наряд для дочери. Однако скоро, надеется Римма, ее одежду смогут носить не только домашние, но и односельчане. Последнее время она с мужем обсуждает, где будет закупать шерсть и как доставлять готовые изделия в районный магазин. О программе «Самообеспечение» они узнали от соседей и решили попробовать себя в предпринимательстве.

Четыре года назад в Октябрьском районе Пермского края решили материально поддержать малоимущих сельских жителей с детьми. Положительные результаты не заставили себя долго ждать. Ноу-хау подхватили на региональном уровне и воплотили в социальную программу «Самообеспечение».

Как получить деньги

Известно, что в российских селах царит безработица. Люди кормятся с огорода, а о подсобном хозяйстве только мечтают: приобрести корову для них дело неподъемное. Ждать помощи селянам неоткуда. Банки, как правило, с такими клиентами не хотят иметь дела. Поэтому в 2005 году в Пермском крае объявили, что семьи, чей доход составляет меньше прожиточного минимума, могут получить безвозмездно денежное пособие для развития личного подсобного хозяйст­ва или своего дела. Более 3000 семей решили принять участие в программе «Самообеспечение». В 2005 году «пособие» составляло 10 000 рублей, а в 2006-м
его увеличили до 20 тысяч. Затраты для администрации не такие уж большие, однако треть участников программы уже получили доходы в несколько раз больше выданного пособия. Только в Октябрьском районе за четыре года существования программы истратили более 4 млн. рублей, зато многие семьи смогли улучшить свое материальное положение, занявшись предпринимательством.

 Чтобы получить деньги, семья должна составить «бизнес-план», в котором подробно распишет, на какие цели потратит деньги, сколько из полученных доходов пойдет на нужды семьи, а сколько - на дальнейшее развитие дела. Главное требование - план должен быть реалистичным. Прежде чем заявление с бизнес-планом попадет в районную комиссию по оказанию социальной помощи, его обсудят на общественном совете. Туда входят представители сельской интеллигенции - учителя, врачи и те, кто пользуется уважением. Отказать могут в том случае, если есть второе жилье, автомобиль со сроком эксплуатации менее пяти лет, лошадь, 2 свиньи или 10 кроликов. Словом, зажиточным.

Особое внимание обращают на то, нет ли в семье любителей алкоголя. Просто «проесть» деньги нельзя - семья должна каждый квартал представлять отчет о ходе выполнения своих обязательств.

«За всеми, конечно, уследить сложно, - говорят в Министерстве социального развития Пермского края. - Например, в одном из округов пособия получили семьи, которые, формально являясь малоимущими, строили коттеджи».

Чаще всего селяне берут пособие на развитие подсобного хозяйства, и около 3% - на индивидуальную трудовую деятельность. Казалось, какое предприятие можно открыть на 10 000 рублей? Но реальность показывает, что можно.

Половину участников программы Пермского района обеспечивают работой дачники: востребованы заготовка дров и парикмахерские услуги. В селе Щучье озеро даже открыли настоящий салон-парикмахерскую. Еще несколько лет назад его хозяйка и не мечтала об этом. Жители села смеются - когда к ним приезжают пермяки, первым делом идут не в музей, а в парикмахерскую. Стрижка стоит 18 рублей, а качество лучше, чем в городе.

Успех от безысходности

Семью Таваповых из села Енопаево называют пермским брендом программы «Само­обес­печение». В 2002 году в ней родился второй ребенок с врожденным ДЦП. Маме пришлось оставить работу и ухаживать за сыном. От безысходности написали бизнес-план по выращиванию домашней птицы. Сначала пытались выводить цыплят, но этим занимались все. Тогда купили 20 гусиных яиц и поместили в самодельный инкубатор. Через какое-то время появились 18 гусят. «Гусиный бизнес» оказался настолько выгодным, что через некоторое время Таваповы взяли кредит в Муниципальном фонде поддержки сельского хозяйства и купили технику, которая позволяет за один раз вывести 90 гусят. Продукция семьи стала пользоваться огромным спросом не только среди жителей соседних деревень, но и на город­ском рынке. Теперь их продукцию знают в соседнем Екатеринбурге. Дальше - больше: получили лицензию на производство гусиного жира, который содержит минимум холестерина, а при наружном применении эффективно лечит от ожогов и обморожений. На заработанные деньги Таваповы купили машину, отремонтировали дом и смогли обследовать ребенка в одной из лучших клиник России.

- Недавний опрос участников программы «Самообеспечение» показал, что грамотно воспользовались деньгами и получили доход 97 семей из 100, - говорит Алексей Кокшаров, начальник территориального управления Министерства соцразвития по Октябрьскому району Пермского края. - Однако наиболее показателен другой факт. Если до участия в программе 7 из 10 человек ели мясо не чаще чем два раза в неделю, то сейчас таковых только трое. Большинство начинают активно пользоваться различными кредитными программами, развивая свой бизнес.

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