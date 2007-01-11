В 1958 году, когда в Москве родился Михаил Тарковский, Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию за «Доктора Живаго», а советскому самолету Ту­-104 – Гран-при на авиационной выставке в Брюсселе. Еще в том же году родились Майкл Джексон и Шэрон Стоун, а ВВС США потеряли в океане 5-­тонную водородную бомбу. Связи между этими событиями – никакой.

Прагматикам жизненный выбор Михаила может показаться таким же нелогичным. Великий русский поэт Арсений Тарковский, столь же требовательный в литературе к другим, как и к себе, прочитав первые стихи внука, подарил ему свою книгу с посвящением: «Мише, подающему большие надежды». Кажется, столичная жизнь дает больше возможностей достичь читательского и официального признания, а принадлежность к фамилии Тарковских уже делает своим человеком в литературном мире...

Но первые поэтические опыты и саму необходимость выразить окружающий мир через слово Михаил привез из своего юношеского путешествия в Сибирь. Так что вместо Литинститута Михаил закончил географический факультет МГПИ и уехал научным сотрудником на биостанцию в Туруханский район. Молодая жена не верила, что насовсем – вернулась в Москву. А он остался штатным охотником-промысловиком в госпромхозе. Уже двадцать лет бьет пушного зверя, теперь уже охотником-арендатором.

Это нелегкий способ суще­ствования, в чем легко убедиться, читая повести и рассказы Тарковского. Как говорит он сам: «Таежная жизнь строится исключительно на труде, нет никакой романтики... При этом образе жизни человек должен быть всесторонне умелым». Есть православное присловье: «Если бы все знали тяжесть монашеского пути, никто бы не пошел в монахи. Если бы все знали радость монашеского пути – все бы ушли в монахи».

В одном из стихотворений Ми хаила есть строчка, заставляющая вспомнить об этих словах: «Тайги великолепный монастырь»...

Михаил живет так же, как его односельчане. Гонорары за публикации финансовой погоды не делают. Рассказывают, что несколько лет назад из Москвы к нему приехал сын. Михаилу хотелось проводить его на теплоходе до Красноярска, но денег на билет не было. Выручил рюкзак, набитый осетриной.