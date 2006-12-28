И вот она, нарядная…

И еще немного меха...

Если деньги позволяют купить к новогодней ночи что-нибудь новенькое, смело выбираем маленькое черное платье. При помощи аксессуаров его потом можно будет превратить в десяток непохожих нарядов. К тому же у маленького черного платья есть одна потрясающая особенность - оно позволяет выглядеть и сдержанно, и сексуально одновременно.

Маленькое черное платье - это классика, а платье с открытым лифом и пышной юбкой - один из фаворитов в новогодней моде этой зимы. Материалы - самые разные: от легкомысленного кружева и шифона до атласа, шелка и мягкого бархата. У него может быть завышенная талия (такой крой позволяет замаскировать огрехи фигуры) или широкий пояс, талию подчеркивающий.

Хочется чего-то яркого? Тогда имеет смысл рассмотреть все возможные оттенки красного и оранжевого - от алого (для уверенных в себе) до охристого, терракотового, благородного бордового, неж­ного цвета лососины, приглушенного кирпичного...

И конечно, золотой - он и модный, и праздничный одновременно. Можно блестеть с головы до ног (что весьма рискованно даже на таком либеральном торжестве, как Новый год), а можно выбрать какой-нибудь один золотой элемент (в равной степени это правило относится и к красному). Пусть это будет пояс, шарфик, маленькая бальная сумочка, туфли. В качестве новогоднего наряда можно выбрать золотое платье-тунику в сочетании с брюками. Или надеть мини-платье с золотыми леггинсами - остро, модно, оригинально.

Золотой прекрасно сочетается с черным, серым, белым, синим.

В память об уходящей Собаке можно добавить в новогодний туалет что-нибудь меховое. Это может быть сумочка (непременный участник последних модных показов), меховая оторочка на платье или юбке.

Блестеть и блистать

Конечно, новое платье - это идеальный вариант. Реальность обычно гораздо суровее. Есть одно вечернее платье на все случаи жизни, и тебе надо исхитриться и сделать так, чтобы гости об этом не догадались. «Скорая помощь» в таком случае - аксессуары. Платье нужно увешать бусами (модны довольно крупные и длинные) или дополнить горжеткой или кружевным воротником. Или надеть сверху яркую кофту или маленький жакетик-болеро без пуговиц. Болеро в новогоднюю ночь - в какой-то степени спасение. Сшитый из бархата или атласа, декорированный вышивкой, яркий, он превратит в необычный праздничный наряд даже стандартное сочетание «джинсы + трикотажный топ». Надевайте яркие колготки или суперяркие туфли. В общем, если вы не хотите акцентировать внимание на повторяющемся платье, делайте яркие акценты на деталях.

Необычный шарф можно сделать и самой - из какой-нибудь дешевой, но достаточно тонкой и легкой светлой ткани вырезаем снежинки (их мы нашиваем на платье, блузку или даже обычный темный платок, который превратится в часть новогоднего туалета), а оставшееся изрезанное полотно драпируем на шее и завязываем крупным оригинальным узлом. Вся женская половина умрет от зависти, никому и в голову не придет, что это - всего лишь «отходы производства».

Вообще аксессуаров для новогодней ночи - великое множество: маски, стразы, мишура, брошки, бусы, тонкие длинные перчатки (их тоже неплохо бы расшить бисером или стеклярусом). Можно хоть шарики на себя повесить. Можно расшить бисером и блестками простое трикотажное платье темных тонов - серое, синее, бежевое. Главное условие - блестеть. И блистать. И ослеплять. Улыбкой.

А если это не платье?

Тогда блузка - объемная, с пышными рукавами-фонариками, вышивкой, мягким бантом под горлом. Варианты могут быть самые разные. Что надеть вниз? Да что угодно - брюки, узкую юбку, джинсы. С ней все будет смотреться празднично. Для девушек с точеной фигурой - корсет, отделанный вышивкой, кружевом, стразами. К нему - лишь черные брюки. И новогодний туалет готов. Можно поступить наоборот и выбрать пышную юбку-колокольчик, юбку-баллон или юбку в стиле диоровского «new look». Тогда верх - простой трикотажный топ. И нитка бус или легкий шарфик.

Многослойность - очень подходящая новогодняя тенденция. Предположим, вам досталась роль елки - наденьте все зеленое, что найдете дома, замотайтесь мишурой и пристройте на голове шапочку с помпоном в виде звезды. Вы будете королевой бала, и вокруг вас будут водить хороводы.

Шпильки или валенки?

Выбор диктуют обстоятельства. Если это ресторан или ужин дома, но с накрахмаленными скатертями, вечерними платьями и строгими правилами, тогда, конечно, шпильки. А если есть настроение подурачиться, с таким же успехом можно пришить мишуру на тапочки - получится очень романтично. Валенки - для настоящих снегурочек.