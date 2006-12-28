//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

И вот она, нарядная…

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Ведущая полосы – Виктория АНДРЕЯНОВА, глава «Дома Моды Виктории Андреяновой», художественный руководитель предприятия «Президент-Сервис» Управления делами Президента РФ, член Ассоциации Высокой Моды Р ]

И вот она, нарядная…
Яркие оттенки, блестящие фактуры – и новогоднее настроение обеспечено

И еще немного меха...

Если деньги позволяют купить к новогодней ночи что-нибудь новенькое, смело выбираем маленькое черное платье. При помощи аксессуаров его потом можно будет превратить в десяток непохожих нарядов. К тому же у маленького черного платья есть одна потрясающая особенность - оно позволяет выглядеть и сдержанно, и сексуально одновременно.

Маленькое черное платье - это классика, а платье с открытым лифом и пышной юбкой - один из фаворитов в новогодней моде этой зимы. Материалы - самые разные: от легкомысленного кружева и шифона до атласа, шелка и мягкого бархата. У него может быть завышенная талия (такой крой позволяет замаскировать огрехи фигуры) или широкий пояс, талию подчеркивающий.

Хочется чего-то яркого? Тогда имеет смысл рассмотреть все возможные оттенки красного и оранжевого - от алого (для уверенных в себе) до охристого, терракотового, благородного бордового, неж­ного цвета лососины, приглушенного кирпичного...

И конечно, золотой - он и модный, и праздничный одновременно. Можно блестеть с головы до ног (что весьма рискованно даже на таком либеральном торжестве, как Новый год), а можно выбрать какой-нибудь один золотой элемент (в равной степени это правило относится и к красному). Пусть это будет пояс, шарфик, маленькая бальная сумочка, туфли. В качестве новогоднего наряда можно выбрать золотое платье-тунику в сочетании с брюками. Или надеть мини-платье с золотыми леггинсами - остро, модно, оригинально.

Золотой прекрасно сочетается с черным, серым, белым, синим.

В память об уходящей Собаке можно добавить в новогодний туалет что-нибудь меховое. Это может быть сумочка (непременный участник последних модных показов), меховая оторочка на платье или юбке.

Блестеть и блистать

Конечно, новое платье - это идеальный вариант. Реальность обычно гораздо суровее. Есть одно вечернее платье на все случаи жизни, и тебе надо исхитриться и сделать так, чтобы гости об этом не догадались. «Скорая помощь» в таком случае - аксессуары. Платье нужно увешать бусами (модны довольно крупные и длинные) или дополнить горжеткой или кружевным воротником. Или надеть сверху яркую кофту или маленький жакетик-болеро без пуговиц. Болеро в новогоднюю ночь - в какой-то степени спасение. Сшитый из бархата или атласа, декорированный вышивкой, яркий, он превратит в необычный праздничный наряд даже стандартное сочетание «джинсы + трикотажный топ». Надевайте яркие колготки или суперяркие туфли. В общем, если вы не хотите акцентировать внимание на повторяющемся платье, делайте яркие акценты на деталях.

Необычный шарф можно сделать и самой - из какой-нибудь дешевой, но достаточно тонкой и легкой светлой ткани вырезаем снежинки (их мы нашиваем на платье, блузку или даже обычный темный платок, который превратится в часть новогоднего туалета), а оставшееся изрезанное полотно драпируем на шее и завязываем крупным оригинальным узлом. Вся женская половина умрет от зависти, никому и в голову не придет, что это - всего лишь «отходы производства».

Вообще аксессуаров для новогодней ночи - великое множество: маски, стразы, мишура, брошки, бусы, тонкие длинные перчатки (их тоже неплохо бы расшить бисером или стеклярусом). Можно хоть шарики на себя повесить. Можно расшить бисером и блестками простое трикотажное платье темных тонов - серое, синее, бежевое. Главное условие - блестеть. И блистать. И ослеплять. Улыбкой.

А если это не платье?

Тогда блузка - объемная, с пышными рукавами-фонариками, вышивкой, мягким бантом под горлом. Варианты могут быть самые разные. Что надеть вниз? Да что угодно - брюки, узкую юбку, джинсы. С ней все будет смотреться празднично. Для девушек с точеной фигурой - корсет, отделанный вышивкой, кружевом, стразами. К нему - лишь черные брюки. И новогодний туалет готов. Можно поступить наоборот и выбрать пышную юбку-колокольчик, юбку-баллон или юбку в стиле диоровского «new look». Тогда верх - простой трикотажный топ. И нитка бус или легкий шарфик.

Многослойность - очень подходящая новогодняя тенденция. Предположим, вам досталась роль елки - наденьте все зеленое, что найдете дома, замотайтесь мишурой и пристройте на голове шапочку с помпоном в виде звезды. Вы будете королевой бала, и вокруг вас будут водить хороводы.

Шпильки или валенки?

Выбор диктуют обстоятельства. Если это ресторан или ужин дома, но с накрахмаленными скатертями, вечерними платьями и строгими правилами, тогда, конечно, шпильки. А если есть настроение подурачиться, с таким же успехом можно пришить мишуру на тапочки - получится очень романтично. Валенки - для настоящих снегурочек.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Мнение

Как американский джи ай с афганскими талибами мирился

Как американский джи ай с афганскими талибами мирился

Лев Троцкий, помниться, говаривал: «Сначала ввяжемся в драку, а потом посмотрим». И вышел на ринг с Иосифом Виссарионовичем. Махал кулачками, но в конце очередного раунда получил ледорубом в лоб. США после теракта 11 сентября 2001 года пошло по пути товарища Бронштейна и залезло в Афганистан.

//В мире

В США считают, что Россия крадёт военные технологии

В США считают, что Россия крадёт военные технологии

США обвинили Россию в краже технологий создания гиперзвукового оружия. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//live

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

Украинского заместителя министра по вопросам Донбасса задержали в момент получения взятки в полмиллиона долларов. Теперь чиновнику вменяют статью мошенничество. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Определен предполагаемый срок разгрома Россией ВСУ в случае их нападения на Крым

Определен предполагаемый срок разгрома Россией ВСУ в случае их нападения на Крым

Рассчитан предполагаемый срок разгрома Россией Вооруженных сил Украины в случае их нападения на Крым с целью возвращения полуострова под контроль Киева. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

//Общество

По законам советского времени... Как изводили бывших дворян в эпоху Большого террора

По законам советского времени... Как изводили бывших дворян в эпоху Большого террора

Большой террор начался с подачи генерального комиссара госбезопасности Ежова. Именно он подписал особо секретный приказ 0047, в котором черным по белому значилось: кого и когда требуется убить. Так называемых контрреволюционеров и их близких «пачками» либо истребляли, либо ссылали с глаз долой.

//Здоровье

Шесть советов по борьбе с гипертонией без приема лекарств дали исследователи

Шесть советов по борьбе с гипертонией без приема лекарств дали исследователи

Исследователи, занимающиеся проблемами здравоохранения, рассказали, как можно снизить артериальное давление без приема медицинских препаратов. Об этом говорится в публикации, появившейся в сети.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Здоровье

Медики назвали растения, от которых аномально растет грудь

Медики назвали растения, от которых аномально растет грудь

Грудь может вырасти до невероятных размеров. Этому способствует масло, изготовленное из растения, которое многие выращивают в саду. Результаты исследования опубликовал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

//Политика

В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе

В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе

В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Садальский: целительница Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат

Садальский: целительница Джуна приняла фамилию Эвелины Бледанс за мат

Известный актёр и народный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками очередной забавной историей из жизни "звёзд". На этот раз артист рассказал о знакомстве актрисы Эвелины Бледанс и целительницы Джуны.

//Экономика

В США заметили последний признак рецессии

В США заметили последний признак рецессии

Долговой рынок США зафиксировал новый признак спада экономики. Об этом пишут финансовые СМИ. В прошлый раз все закончилось мировым кризисом.

//Общество

Три «провала» военно-промышленного комплекса России назвали в иностранных СМИ

Три «провала» военно-промышленного комплекса России назвали в иностранных СМИ

На страницах зарубежной прессы некоторое время назад появился материал, в котором перечислены проекты российского военно-промышленного комплекса, являющиеся, по мнению авторов публикации, «провальными».

//Происшествия

Жена командира самолета "Жуковский - Симферополь" рассказала об эмоциях после сообщения об аварийной посадке

Жена командира самолета "Жуковский - Симферополь" рассказала об эмоциях после сообщения об аварийной посадке

Супруга командира самолёта A321 Дамира Юсупова Наталья поделилась впечатлениями от новости об аварийной посадке под Жуковским. По её словам, она до сих не может окончательно придти в себя после сообщения мужа.

//Общество

В Омской области нашли потерявшегося в лесу мальчика

В Омской области нашли потерявшегося в лесу мальчика

В Омской области обнаружили пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика. Ребенок был найден живым в километре от лагеря. Сообщается, что Колю нашла девушка-поисковик из Москвы.

//В мире

Политолог предсказал возможное будущее Украины при президенте Владимире Зеленском

Политолог предсказал возможное будущее Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинский эксперт Виктор Бобыренко рассказал, какое будущее ждет бывшую советскую республику при президенте Владимире Зеленском. Аналитик процитирован в материале, появившемся на страницах российских СМИ.

//Новости партнеров

//Происшествия

Жителя Уфы от падения из окна спас ремень

Жителя Уфы от падения из окна спас ремень

Жительница Уфы спасла супруга, выпавшего из окна на восьмом этаже. Женщина в последний момент схватила мужчину за ремень и пыталась затащить обратно. Очевидцы вызвали сотрудников экстренной службы.

//В мире

Порошенко заработал в Белоруссии в два раза больше

Порошенко заработал в Белоруссии в два раза больше

Компания-дистрибьютор продукции порошенковской Roshen заявила о двукратном увеличении прибыли в Белоруссии. Об этом сообщают белорусские масс-медиа.

//Политика

Песков подтвердил представление экипажа самолёта в Жуковском к государственным наградам

Песков подтвердил представление экипажа самолёта в Жуковском к государственным наградам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил пилотов за спасение людей, совершивших аварийную посадку в Подмосковье. По его словам, лётчики проявили себя настоящими героями.

//Общество

Платные дороги добьют Крайний Север

Платные дороги добьют Крайний Север

Жизнь россиян на Крайнем Севере стала очень дорогой. Количество населения стремительно сокращается. Помимо этого ситуация усугубляется постоянным введением платных услуг практически на всё.

//Происшествия

В Калининградской области живого пенсионера признали мертвым

В Калининградской области живого пенсионера признали мертвым

В городе Черняховске Калининградской области пенсионера признали мертвым и перестали выплачивать ему пенсию. Отмечается, что мужчину перепутали с его однофамильцем.

//В мире

Если Китай не сделает уступки Гонконгу, то вмешается мировое сообщество

Если Китай не сделает уступки Гонконгу, то вмешается мировое сообщество

Китайское правительство имеет серьёзные намерения для подавления протеста в Гонконге. Об этом можно судить по количеству бронетехники, скоплённой на границе. Если произойдёт «вторжение», то это будет большой глупостью Китая.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
2

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
5

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры