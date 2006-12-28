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К бою курантов готова

Что делать, если оливье уже готов, а вы еще нет

№ 34(34) от 28.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

К бою курантов готова

Начнем с головы

Вернее, с маски для волос. Если не успели заранее купить готовую, можно использовать те продукты, которые есть под рукой. Например, майонез. Входящие в его состав яичные желтки, оливковое масло, горчица прекрасно укрепляют волосы, придают им здоровый вид. Майонез наносим на чистые влажные волосы по всей длине, накрываем полиэтиленовой шапочкой и закутываем толстым полотенцем или шарфом. С такой маской можно проходить несколько часов (если время позволяет), затем как следует смыть и заняться выбором праздничной прически.
 
Марина ГОЛИКОВА, топ-стилист, предлагает следующие варианты:
 
– Основные модные тенденции сегодня – это кудри, локоны на длинные волосы, убранные от лица, объемные укладки, крупные волны в стиле 30–40-­х годов и просто ухоженные, гладкие волосы.


Как это сделать?

Укладка на «утюгах» – она разглаживает волосы, делая их идеально прямыми, позволяя прядям тяжелой волной струиться по плечам. На мой взгляд, это идеальный вариант для молоденьких девочек. Моем голову, сушим волосы полотенцем, наносим на них средства защиты от «утюгов» (чтобы не пережечь волосы) и протягиваем каждую прядь через «утюг» (самостоятельно проделывать это не очень удобно, но ради красоты можно и пострадать). Затем все как следует расчесываем, наносим блеск для волос, легкий воск или пасту – так пряди будут смотреться еще более гладкими.

Кудри. После мытья головы наносим на волосы пену для укладки, после чего как следует высушиваем их и накручиваем на длинные гнущиеся бигуди­-«бумеранги». Держим бигуди на волосах 1–2 часа. Затем все аккуратно раскручиваем и не расчесываем, а разбираем локоны руками, чтобы прическа не рассыпалась, можно закрепить ее лаком для волос.
 
Более быстрый вариант: также высушить голову с использованием пенки и накрутить волосы при помощи плойки (специальные горячие щипцы). Есть тонкая, средняя, тройная плойка – все зависит от того, что хочется получить.
Полезно помнить: женщинам постарше для создания волн и кудрей можно использовать термобигуди – в этом случае поднимаются корни волос, и голова выглядит более «взрослой». При накручивании на щипцы корни поднимаются совсем мало и получаются струящиеся локоны.
 
Короткая стрижка – вариантов, к сожалению, не много. Наиболее модный и эффектный – легкий беспорядок. Вымытые волосы сушим феном, наносим на пряди воск для укладки, ставим их «дыбом», после чего фиксируем лаком.
 
Если волосы у вас длинные, а платье вы выбрали достаточно открытое, можно поиграть на эффекте асимметрии: часть волос поднять, заколов их на макушке, а у лица оставить длинные пряди. Или убрать все локоны в объемный хвост. Сейчас вернулись в моду крупные оригинальные заколки, декорированные стразами, декоративные шпильки, цветные резинки, отделанные блестящими камушками. Выбирая между золотыми и серебряными заколками, отдайте предпочтение золотым.
 
Цветной лак для волос позволителен в новогоднюю ночь. На темных прядях хорошо смотрятся красные или медные оттенки. На светлых волосах – золотистый или бледно-розовый. Такой лак подчеркивает структуру волос, делает весь образ более ярким.
 
Лицом к лицу с праздником
 
За макияж мы принимаемся в самом конце длинного хлопотного дня. И начать его надо... со льда, как советует президент Московского клуба визажистов «Форум» Наталья ЧЕРКАСОВА:
 
– Как правило, часам к десяти вечера кожу лица нужно немного взбодрить. Два конца махрового полотенца смачиваем холодной и горячей водой и по очереди накладываем на лицо. Повторяем процедуру раза три, закончить лучше тепленьким компрессом. У некоторых к вечеру лицо немного отекает – в этом случае, чтобы убрать появившиеся мешки, прикладываем под глаза кубики льда или ватные тампоны, смоченные ледяной водой.
Теперь можно переходить к кистям и краскам. Не стоит перегружать лицо сложным макияжем – тени, румяна, густая помада... Лучше сделать акцент на чем-то одном. Наложив тональный крем и слегка пройдясь по лицу крупной кистью с рассыпчатой пудрой (она уберет излишки жира, чтобы в разгар веселья вы не блестели, как масляный блин), определитесь, какую часть лица вы хотели бы подчеркнуть.
 
Можно сделать акцент на скулах, выделив их более ярким, чем обычно, румянцем. Едва касаемся тушью ресниц, а на губы кладем прозрачный блеск, который добавит губам немного объема. Да, такой здоровый праздничный румянец очень заметен. Но мы того и хотели!
 
Если вы считаете, что самая выигрышная часть вашего лица – глаза, тогда займемся ими. На лицо накладываем тон, немного пудры, а вокруг глаз аккуратно растушевываем черный контур и накладываем на веки золотые тени.
Важно, чтобы контур был именно растушеванный. Когда ты делаешь акцент на чем-то одном, надо постараться избегать в макияже четких линий. Например, нельзя делать явную стрелку на глазах или четко очерчивать контур губ карандашом – вместо элегантной дамы за праздничным столом будет сидеть клоун. Растушеванный контур делает взгляд более выразительным, а золотые тени смотрятся очень празднично.
 
При таком варианте губ мы слегка касаемся блеском.
 
И наконец, губы. Если центром макияжа будут они, наносим на них фактурную атласную помаду. Чтобы помада лучше держалась, сперва нанесите на губы тональный крем, промокните их салфеткой, а потом уже накладывайте помаду. Для глаз в таком варианте – лишь черная тушь. И никаких теней!

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