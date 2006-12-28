Откуда берутся мифы о России

К. ЛАРИНА: Это прощальная передача. Вот что нам пишет Анатолий из Сталинграда: «Истоки рождения мифов о России - это разведка США и других капиталистических стран, врагов России».

А. ПРОХАНОВ: Мифологи­ческое сознание - это сознание народное, которое не в состоянии оперировать точными данными, статистикой, цифрами. Иногда в эту народную мифологию вторгаются мифы со стороны - для того чтобы заложить в нее ложные фрагменты. Этим занимаются, конечно, враги, конкурирующие цивилизации и конфессии.

Б. НАДЕЖДИН: Смотрите в корень! Миф мифу рознь. Миллионы русских отцов, вот и я, например, рассказывают своим детям про Курочку Рябу. Миф добрый, хороший. И есть другая категория мифов - злоб­ные, отвратительные, специально придуманные для того, чтобы посеять среди народов раздражение, ненависть, неверие. Есть мифы, которые придумываются для оправдания действий власти. Сегодня, например, что все у нас шло хорошо до 1985 года. Потом пришли враги, разрушили великую страну. А теперь их победили правильные ребята, и жизнь наладилась.

А. УГЛАНОВ: Я бы хотел сказать несколько слов о технологиях. На мой взгляд, мифы появляются либо от отсутствия информации, либо, наоборот, от ее переизбытка. Например, во времена СССР были простые мифы: о непобедимости советского хоккея, о притеснениях где-то далеко негров...

А сегодня информации в избытке. И рождается, например, миф о всеобщем благоденствии - что пенсионерам живется хорошо...

В общество запускаются так называемые симулякры, которые создают фантом какого-то явления. Но на самом деле его нет.

А. ПРОХАНОВ: Возражу. Народное сознание - тот фильтр, который пропускает и процеживает сквозь себя и симулякры, и информационные заготовки. И по другую сторону народного сознания выпадает миф. Который уже неистребим - ни агитпропом, ни вражеской пропагандой. Американцы - это нация, которая оторвалась от своей основы, англосаксонской, и стала жертвой гигантских манипулятивных машин.

А. НАЗАРОВ: Мифы о других народах мы тоже прекрасно знаем: французы - лучшие любовники, итальянцы - лучшие мафиози...

К. ЛАРИНА: Это, скорее, стереотипы. Миф - он возвышать должен.

А. ПРОХАНОВ: Мне кажется, что 15 лет назад, когда к власти пришла узкая группа людей, они оказались в идеологическом вакууме. И должны были оправдать свое присутствие в российской истории. Они очень быст­ро это сделали. Создали миф о том, что частная собственность более эффективная, чем государственная. Миф о том, что демократия является пускай хлопотным, но единственным оптимальным способом управления социумом. Миф о том, что свобода является выс­шей ценностью человеческого бытия. Теперь каждый из этих мифов так или иначе либо корректируется, либо выбивается контрмифом.

Б. НАДЕЖДИН: Частная собственность в экономике эффективнее, чем государственная - это не миф, а утверждение. Сравните успехи в экономике Северной и Южной Кореи, ГДР или ФРГ. Даже самые отмороженные либералы вроде меня не станут утверждать, что частная собственность - панацея от всех бед. Образование, здравоохранение, общественный транспорт, система ЖКХ должны быть государственные, как основа системы. И милиция, и армия должны быть государственные, а не частные. И пожарная охрана. А в вопросе производства утюгов и автомобилей, без всякого сомнения, - частная экономика эффективнее государственной.

К. ЛАРИНА: Только ли негативный смысл обычно вкладывают в мифологию, связанную с историей страны? Миф о русском пьянстве - конечно, это неприятно.

А. УГЛАНОВ: А то, что российские женщины самые красивые? Конечно же это очень приятно, и на самом деле никакой не миф.

Б. НАДЕЖДИН: Народные мифологии создавались с очень правильной целью - это была ситуация, когда нужно было объяснить мир. Объяснить древним индусам с помощью Вед и Упанишад кто они такие, откуда пошли. Точно такая же легенда есть про Рюриков в России - это правильно и хорошо. Это идентичность, великие основы, и где-то сразу за нашими предками стоят боги - какой позитив! Но вот миф о том, что Россию окружают враги-грузины, которые травили нас «Боржомом» столько лет...

А. ПРОХАНОВ: Я бы к мифам относился чрезвычайно серьезно. И, может быть, настоящая история, история народа могла быть написана как история схватки мифов. Поэтому я думаю, что XXI век России должен быть связан с мифом. Причем не с мелким мифом, не с симулякром, а с позитивной утопией.

К. ЛАРИНА: Новогодние пожелания нашим слушателям - мы все-таки встречаемся последний раз в этом году?

А. ПРОХАНОВ: Верьте в икону России, и мы все будем счастливы. У нас все получится.

А. НАЗАРОВ: Тысячу лет страна стоит, и даст бог, еще тысячу простоит. Пожелать всем хочу здоровья.

Б. НАДЕЖДИН: Я очень суе­верный и верю во всякие приметы, в том числе в русской истории. Считаю, что над нашей землей все-таки сияет счастливая звезда. Подумайте - наши далекие предки в XVII веке непонятно зачем присоединили Сибирь. Бах! Оказывается, в XX-XXI веках там нефть и газ обнаружились! И когда у всех это кончится, у нас будет. Мы даже представить себе не можем, что еще найдем на нашей земле! Перспективы блестящие.

А. УГЛАНОВ: Есть у нас министр финансов Кудрин. Он сказал, что все образуется, и мы выйдем на уровень ведущих стран мира к 2050 году. Так что те, кому сегодня еще лет 20, могут увидеть наступление благоденствия. И дай Бог, чтобы это не стало мифом!

Обсуждение «Мифов о России» проходит после трансляции одноименной программы по телеканалу ТВ‑Центр. Авторы программы: В. Мединский, В. Аристархов, Н. Петров.

Глас народа

В ходе программы радиослушателям был задан вопрос: как вы считаете, программа «Мифы о России» себя исчерпала или этот цикл стоит продолжить? Позвонили 2200 человек.

Предлагают закрыть программу всего 22% слушателей «Эхо Москвы», 78% считают, что программу стоит продолжать

.