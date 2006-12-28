Водочные секреты

Дешевая не значит плохая

Профессиональные водоч­ники утверждают, что сегодня любая водка, изготовленная в заводских условиях, независимо от цены, внешнего вида и рекламной поддержки, делится на два вида - обычную и очень хорошую. Плохой водку можно назвать лишь ту, что изготавливается в подпольных цехах в кустарных условиях.

Водка по определению продукт довольно дешевый. Как рассказывает специалист ликероводочного завода Ханна Королева, содержимое пол-литровой бутылки «беленькой» (главные составляющие водки - спирт и вода) стоит всего 6 рублей! Около 40 рублей в стоимости водки занимают акцизы, НДС, разного рода налоги и прочие выплаты. В 6-7 рублей производителю обходится бутылка, этикетка, колпачок и упаковка, вместе взятые. Дальше идут разного рода «навороты», влияющие на окончательную стоимость.

Производители дорогой водки пытаются сделать свой продукт максимально запоминающимся и узнаваемым. Для раскрученных и раскручиваемых сортов изготавливается эксклюзивная бутылка, имеющая либо броскую форму, либо логотип, вылитый на бутылке, либо пескоструйную гравировку. Заказываются такие бутылки во Франции, Бельгии или в Германии и стоят около полутора долларов за штуку.

Удорожить стоимость бутылки может укупорка или то, что в народе принято называть дозатором. Пластиковая насадка стоит от 50 копеек до 5 рублей.

Эксклюзивная этикетка, ка­кой бы яркой она ни была (вспомните голограмму с подмигивающим Распутиным), обходится изготовителю в сумму от 1 до 3 рублей. Если, конечно, этикетка не выполнена вручную, например, из сусального золота - здесь ценовой предел не ограничен.

Ну и, конечно, реклама. Так или иначе, 10-15% от стоимости бутылки считается высоким рекламным бюджетом.

От 3 до 7 рублей - производственные затраты, в которые входят расходы на амортизацию оборудования, зарплаты рабочих, транспорт.

Осталось приплюсовать сюда 10%, которые накручивают оптовики, и 20-25% - наценка розничных продавцов.

Нехитрая арифметика показывает, что стоимость любой пол-литровой бутылки водки колеблется от 60 до 110 рублей. Остальное, как говорится, маркетинг.

Ну и чисто психологически человек вряд ли захочет покупать водку за 60 рублей, если рядом стоит чуть более «нарядная» бутылка за 100-200 рублей. При условии, что покупатель может себе это позволить.

Русская полезней

Если говорить о водке импорт­ной, то главное отличие ее от отечественных аналогов - вода. Например, «Абсолют» или «Финляндия», как, впрочем, практически все европейские водки, делаются на дистиллированной, или, как говорят сами изготовители, «мертвой» воде. Такая вода полностью очищена от минеральных солей и примесей, поэтому после такой водки утром не болит голова, она мягко пьется, практически не имеет водочного запаха и выпить ее можно много.

Однако врачи утверждают, что именно водка, сделанная на «мертвой» воде, гораздо вреднее для организма, чем та, что сделана на «живой», скважинной воде. Проще говоря, от такой водки люди быстрее спиваются, организм к ней быстрее привыкает. Именно благодаря «живой» воде наша водка имеет характерный водоч­ный аромат и узнаваемую вкусовую жесткость.

Соседняя Украина отвоевала часть российского водочного рынка, изрядно потратившись на раскрутку брендов «Мягков» и «Nemiroff». Однако в Киеве, например, горилки указанных сортов считаются продуктом среднего ценового уровня и у себя на родине тянут всего на 100 рублей в пересчете на наши деньги. Высокая цена в России складывается из затрат на доставку и растаможку.

Нередко производители в рекламных целях делают упор на отдельные технологические циклы, чтобы подчеркнуть отличие того или иного сорта. Например, известный слоган «Парламента» «очищена молоком» у профессионалов вызывает улыбку исключительно потому, что такая очистка является неотъемлемой частью технологического процесса на большинстве ликероводочных заводов страны. Но тем не менее слоган работает, и водка, по чести сказать, входит в тройку самых качественных в рейтинге самих производителей.

Водка с сахаром

Однако, чтобы не сложилось мнения, что все водки одинаковы, подробнее остановимся на технологии изготовления, которой отличаются дорогие водки.

Смешивание и очистка - основа технологии изготовления водки. Тут уже каждый производитель «изощряется», кто во что горазд. Сивушные масла, альдегиды, минеральные соли и прочие примеси удаляют из продукта методом фильтрации, используя древесный уголь, кварцевый песок, серебряную пыль, платиновые фильтры, опять же сухое молоко (обычно 3 килограмма на 5000 литров жидкости), яичный белок. Кроме того, мягкость водки ощутимо увеличивает добавление в продукт сахара, так называемое искусственное смягчение.

Многие из производителей дорогих сортов повторяют очи­ст­ку многократно, комбинируя различные варианты. Каждая последующая очистка еще сильнее избавляет продукт от сивушных масел и прочих примесей. Двойная или тройная степень очистки существенно улучшает вкусовые качества, но и ощутимо удорожает процесс изготовления. Почти наверняка, чем дороже водка, тем сложнее процесс очистки и качественнее продукт.

Полезные советы

А теперь несколько практических советов. Во-первых, днище бутылки не должно оставлять черного следа на ладони. Практически на всех современных производствах резиновая конвейерная лента давно заменена на металлическую. Больше того, если днище бутылки все-таки мажется, то вы наверняка держите в руках самопал.

Во-вторых, покупайте продукцию известных марок, будь то местная или общероссий­ская водка. Логика проста - если производитель тратит деньги на раскрутку бренда, значит, наверняка на производстве строго контролируется технология.

Для верности можно посмотреть бутылку на просвет. Жидкость должна быть очень прозрачной и, как говорят сами производители, блестящей. Если вы увидели «сторонние включения», едва заметные полупрозрачные хлопья, это значит, что завод сэкономил на бутылке.

Ну и главное, покупать водку лучше в больших магазинах, супермаркетах. Закупочная политика таких торговых сетей исключает попадание на полки некачественной продукции.

Совет от Василия Шандыбина

Цена бутылки должна быть «средней». Знакомый директор водочного завода рассказал, что поддельной бывает, как правило, либо слишком дешевая, либо сверхдорогая водка. Среднюю по стоимости - аферистам подделывать невыгодно.

Перед употреблением определяю качество водки по запаху. Для этого капаю немного водки на руки, растираю ладони и принюхиваюсь. Чем запах водки мягче, ближе к хлебному, тем она качественнее. «Хлебную» водку с приятным запахом можно смело пить и ничего не бояться. Если же запах резкий и есть что-то постороннее -

водка «паленая», и пить ее я отказываюсь. Здоровье дороже

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