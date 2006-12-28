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Игрушки ручной заботы

В Подмосковье их делают почти так же, как в XIX веке

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Игорь КРАВЧЕНКО, фото автора ]

Игрушки ручной заботы
Игрушки «Елочки» хоть и похожи, но индивидуальны – ручная работа

Форменное надувательство

Высоковская фабрика «Елочка» внешне не производит впечатления высокотехнологичного промышленного предприятия. Но это и понятно – производство ориентировано как народно-прикладной промысел. Здесь важно творчество, а не «поток».

– Каждая наша игрушка индивидуальна, – говорит мне Светлана, мастер-­стеклодув, – невозможно выдуть два совершенно одинаковых шара, как это делают автоматы.
 
Цех, или, скорее, мастерская стеклодувов, не очень подходящее место для разговоров из-за громкого шума вентиляции, снижающей температуру в просторном помещении до приемлемой. Все мастерицы работают в наушниках. Ряды длинных столов вмещают около трех десятков женщин, перед каждой из которых бьет из штуцера горелки язык почти белого газового пламени. На столешницах лежат заготовки-дроты. Это стеклянные трубки разной толщины. Их разогревают, размягчают в огне, а потом дуют в один конец трубки, зажав пальцем другой. И так несколько раз, пока не получится шар с тонкой трубочкой, которую в самом конце обрежут и вставят проволочное крепление для елки.
 
– Работа физически тяжелая? – интересуюсь у Светланы.
 
– Конечно, тяжелая, специфическая.
 
– Приходится специально тренировать легкие?
 
– Что вы, – смеется она, – тут они сами развиваются, только бы здоровыми были. Шар – самое простое для стеклодува изделие. Опытная мастерица может делать их в среднем по 50 штук за 7­-часовую смену. Труднее выдувать фигурные игрушки, для этого применяют специальные металлические формы-зажимы. Однако я вижу, как непринужденно и внешне легко женщины превращают дроты в остроконечную «верхушку» для елки. В этом чувствуется какое-то волшебство. Рядом – экскурсия школьников. Десяти­ двенадцатилетние ребятишки завороженно наблюдают за работой женщин. Такое вот новогоднее чудо.
 
Сплошная лакировка
 
Впрочем, вышедшие из мастерской стеклодувов прозрачные заготовки напоминают, скорее, причудливую химическую посуду. Но только до того, как попадут в специальные автоклавы, где на них напыляют тончайший слой амальгамы. Шары, фигурки, гирлянды после этого сверкают зеркальным покрытием – белым или золотистым. Но им еще предстоит пройти через руки художников.
 
На некоторые игрушки рисунок наносят сразу после напыления металла. Но большинство сначала попадают в окрасочный цех. Здесь их обмакивают в специальные лаки, благодаря которым игрушка приобретает цвет, но не теряет зеркального блеска.
 
Делается это вручную, что демонстрирует мне пожилая работница. Берет шары за оставленные стеклодувами «хоботки» и макает их в ведерко с фиолетовым лаком. Затем выкладывает, как пирожки, на поддон-противень и ставит в сушильную печь.
 
И здесь уже приходит черед художников. Десятки мастериц, пожилых и совсем юных, скупыми мазками кистей кладут яркие краски, и в этом тоже есть волшебство творчества. Техники разные: рисунок может быть и гладким, и рельефным, узор тонким или нарочито грубоватым. На разных участках работают с разными изделиями: в одном помещении на столах выстроились ряды миниатюрных жизнерадостных поросят, в другом – художницы расписывают разноцветные шары, в третьем – покрывают «изморозью» матово­-синие елочные «верхушки».
Женщины работают сосредоточенно, отрывать их от этого дела совестно, особенно учитывая, что зарплата на фабрике – сдельная. Но скоро заканчивается смена, и я успеваю перехватить на пару слов одну из художниц:
 
– Узоры и темы для рисунков сами придумываете?
 
– Нет, нам дают эскизы на каждое новое изделие. К тому же есть традиционные узоры, клинские. На Украине, например, они другие.
 
– Где вы учились ремеслу?
 
– Как и все, здесь, на фабрике. У нас почти весь город занимался елочной игрушкой из поколения в поколение. Промысел-то старинный...

Вечные игрушки

Начальник отдела маркетинга «Елочки» Татьяна Симонова стоически отвечала на мои вопросы. Стоически – потому, что поток гостей и экскурсий на фабрику к каждому Новому году превращается в цунами. Я пытаюсь узнать об экономике «игрушечного промысла»: объемах производства, уровне продаж, размерах зарплат. Татьяна Анатольевна мое любопытство ограничивает:
 
– Конкретных цифр назвать не могу – коммерческая тайна. Скажу лишь, что у нас несколько производств, таких же, как здесь, в Высоковске, на которых работают около 500 человек. Всех готовим сами: опытные мастера-наставники передают свой опыт молодым. Чтобы подготовить стеклодува, требуется 1,5 года, художника – полгода.
 
Обо всем, кроме «конкретных цифр», говорит увлеченно:
 
– Наше производство – уникальное. Мы используем новые технологии, но крайне осторожно. У нас нет серии, штамповки. Этого требует статус предприятия народно-художественного промысла.
 
Всякая новая игрушка, рассказывает Симонова, рождается в группе главного технолога. У дизайнера возникает идея, воплощаемая сначала в эскизе, затем в асбесте или металле. Если она всем нравится, то изготавливаются металлические формы и демонстрационные образцы, которые передаются в Экспертно-­художественный совет Московской области.
 
– Мы ориентированы на средний класс, – продолжает она, – хотя есть у нас и недорогие, доступные многим
изделия.
 
– А самые дорогие?
 
– Ну… например, вот такие елочные наборы, они стоят до 2700 рублей. Или вот эти большие шары, здесь техника росписи особенная…
 
Еще она говорит о том, что игрушками «Елочки» украшен Дом правительства РФ. Но на кремлевской елке их, к сожалению, не бывает. Масштаб не тот – на нее вешают пластиковые шары полметра в диаметре, а хрупкая продукция «Елочки» – максимум 115 миллиметров.
 
Симонова с удовольствием рассказывает о планах, один из которых – строительство в Клину на базе фабричного музея Культурно­-туристского центра истории елочной игрушки. О том, что там дети и взрослые смогут под присмотром мастеров сами попробовать себя в роли стеклодувов и художников, изготовить игрушку по собственному проекту. Строительство Центра начнется уже в будущем году.
 
Напоследок интересуюсь, есть ли в ассортименте фабрики модели украшений, которые совсем не изменились с поза­прошлого века?
 
– Да, например, стеклянные бусы-­гирлянды. Но новые идеи важнее! Нам приходится конкурировать с дешевой китайской «штамповкой», с похожими производствами из Украины, других городов России. Но нас, тех, кто делает игрушки ручной работы качественно и с душой, – немного. Люди уже поняли разницу…
 
Аргумент главного
 
Генеральный директор ОАО «Елочка» Ольга Волкова:

Многие не знают, что Клинская земля - родина стеклянной елочной игрушки. Все начиналось в середине XIX века, когда был построен завод в деревне Александрово. Сначала производили женские украшения, в основном бусы, развивался уникальный народный художественный промысел. Конечно, за это время произошли большие перемены. Но, главное, промысел сохранен. И на сегодня наше акционерное общество - основной производитель елочных украшений в России.

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