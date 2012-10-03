Верить в чудо!

Чудеса случаются чаще всего тогда, когда человек перестаёт ждать милости от судьбы и берёт ситуацию в свои руки.

Несколько лет назад Антон и Ирина, отчаявшись стать родителями, приняли участие в социальном проекте «Радио России». Из Красноярска «Поезд надежды» привёз этой московской семье сразу двух дочек – пятимесячных близняшек Полину и Марусю. А спустя год у пары родился кровный сын.

Эту трогательную историю ребята рассказали в минувшую субботу на слёте участников программы «Поезд надежды». «Мы очень долго ждали наших дочек. А когда всё позади, сложности отходят на второй план. Так как ты понимаешь, что в твоей жизни произошло чудо. Можно и потерпеть, ведь детки подрастут, и станет намного легче, – вспоминает первые месяцы материнства Ирина. – Сложностей адаптации, о которых рассказывают родители, принявшие в семью более старших детей, у нас не было. Единственная проблема, с которой столкнулись, – дочки категорически не хотели засыпать в своих кроватках! Они очень быстро поняли, как это здорово – спать на руках мамы, папы или бабушки!»

В подмосковном пансионате, в котором проходил слёт, рассказывали разные истории. Не у всех воссоединение семей произошло так же гладко, как у Ирины и Антона. Но объединяющий фактор у этих историй один: все они – с хорошим концом. В рамках слёта журналисты «Радио России», родители, психологи, представители региональных опек делились опытом, почерпнутым за восемь лет существования социального проекта. С 2005 по 2012 год «Поезд надежды» побывал в 15 российских регионах – от Калининграда до Владивостока. Пассажирами «Поезда» становились потенциальные усыновители и опекуны. И практически все они возвращались домой с сыновьями и дочерьми. Популяризация идеи усыновления – одна из основных задач слёта.

Постоянная психологическая поддержка усыновителей, последующее юридическое и психологическое сопровождение семей, возможность посоветоваться с опытными приёмными мамами и папами – всё это преимущества социального проекта. Позитивным опытом генерации чудес журналисты «Радио России» готовы поделиться со всей страной. Заветная мечта организаторов, чтобы свои «Поезда надежды» появились во всех регионах!