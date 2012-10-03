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Болотный «каравай-каравай»

№ 38(330) от 04.10.2012 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Болотный «каравай-каравай»
Фото ИТАР-ТАСС

Выборы в Координационный совет оппозиции (обойдёмся без приставки «так называемый») уже прослыли главным событием нового политического сезона. И детсадовской игрой. Причём обе оценки звучат внутри самой оппозиции.

Голосование назначено на 20–21 октября. Все кандидаты уже зарегистрированы – на 45 мест претендуют 216 человек. Требований к кандидатам два: заплатить 10 тыс. рублей (на проведение выборов) и «разделять ценности протестного движения». Организуют голосование лидеры несистемной оппозиции, которые сами участвуют в выборах и имеют наибольше шансы победить. Свою ЦИК оппозиционеры назвали Центральным выборным комитетом (ЦВК).

Проголосовать можно на соответствующем сайте либо на избирательных участках (в некоторых городах). Во избежание накрутки голосов на сайте предприняты меры. Виртуальный избиратель обязан доказать, что он не виртуальный, – сфотографироваться с паспортом в руке либо сделать интернетовский платёж (8 руб. 50 коп.) с привязкой к своей личности. За ходом выборов проследят наблюдатели из разных политических движений. В том числе и в ЦВК – в количестве нескольких десятков. Конечно же, наблюдателей будет меньше, чем на последних выборах президента, но если сопоставить масштабы голосований, то даже больше. Избирать можно вдоволь: хочешь – поставь 45 галочек, хочешь – одну.

Траты на предвыборную кампанию для кандидатов не ограничены.

Имя им – не легион

В выборах участвуют представители строго несистемного протеста. Ни лидеры думских фракций, ни М. Прохоров с А. Кудриным к этой затее не примкнули. Правда, ЦВК заявил, что «среди кандидатов замечены люди Прохорова – системная оппозиция тоже складывает яйца в нашу корзину». Представителей власти в качестве участников зарегистрировано двое: депутаты-эсеры И. Пономарёв и Д. Гудков (плюс Г. Гудков, который успел зарегистрироваться до того, как лишился настоящего – думского – мандата).

А. Навальный, считающийся фаворитом предвыборной гонки, убеждён: голосование придаст оппозиции легитимность. Отныне нельзя будет сказать, что оппозиционные политики являются самозваным сборищем и никого не представляют. Депутат Пономарёв рассуждает иначе: «Чтобы говорить о легитимности в такой огромной стране, проголосовать должны миллионы. Наша задача-минимум – привлечь к голосованию 100 тысяч избирателей, задача-максимум – 200 тысяч. Цель выборов – узнать предпочтения оппозиционной общественности».

Сейчас на сайте ЦВК зарегистрировано более 50 тыс. избирателей.

Я с вами не играю

Изобразить выборы общим оппозиционным проектом не удалось. Участвовать отказалась меньшая, но заметная часть лидеров несистемного протеста.

«Ни в одной стране мира подобных голосований не было. Это не похоже на формирование теневого правительства вроде польской «Солидарности». Лидеров оппозиции не выбирают – они появляются сами собой в силу своих качеств. Люди, не имеющие достаточного авторитета, хотят его добыть с помощью этой игры в казаков-разбойников. Можно ли представить, чтобы кто-то выбирал лидеров кубинской революции? Смешно!» – комментирует председатель «Другой России» Э. Лимонов.

Лидер «Яблока» С. Митрохин высказывается не менее критично: «Всё это какая-то маргинальщина. Выборы – тогда выборы, когда их проводит государство. Мы сейчас заняты настоящими выборами в регионах, и нам не до этого. Желаю им успеха, но от нас пускай отстанут».

Анархисты, которые стабильно добавляют массовости протестным митингам, также воздержались от участия. «Голосование, главным образом, рассчитано лишь на тех, у кого есть Интернет. К тому же они ввели этот социальный барьер в виде 10 тыс. рублей. Мы, впрочем, отказываемся вовсе не из-за денег, а по идеологическим соображениям. Всё это попытки поменять власть, а не систему. В обществе возникает вредная иллюзия, что новые лидеры всё сделают за нас. Эти люди действуют в личных интересах, – говорит известный анархист В. Скопинцев (Укроп). – Мы высказываемся не так, как хотелось бы их Оргкомитету, поэтому они никогда не дают нам слово на митингах. Конечно, мы не можем от них этого требовать, они не обязаны вредить самим себе».

Зато среди кандидатов есть такие, которых попросили участвовать, чтобы фавориты выиграли не абы у кого, а у известных и уважаемых людей. «На победу особенно не претендую. Меня попросили баллотироваться А. Навальный и С. Удаль­цов. Я рад помочь тем, кто хочет перемен в стране, – комментирует писатель С. Шаргунов. – Считаю эти выборы боевой разминкой для оппозиции, возможностью мобилизоваться».

Ты с нами не играешь

Как считают многие, удар по демократичности выборов наносит тот факт, что к ним допущены далеко не все кандидаты – около 70 человек. Более 60 из них – участники финансовой пирамиды МММ. ЦВК обзвонил этих кандидатов и решил, что они не являются сторонниками «ценностей Болотной» и баллотируются по указанию идеолога МММ С. Мавроди (а он, предположительно, действует по заданию Кремля).

Также по подозрению в связях с Кремлём к выборам не допустили известного скинхеда М. Марцинкевича (Тесака). Деньги за него поступили со счёта девушки из движения «Наши». Тесак настаивал, что просто-напросто находится с ней в близких отношениях, но тщетно (впрочем, отношения с «нашисткой» при желании тоже можно расценить как нарушение «ценностей Болотной»). Кроме того, отмечалось участие Тесака в околокремлёвских проектах.

Ещё в числе отверженных – праворадикал Н. Королёв, находящийся в тюрьме за ряд убийств, и представитель гомосексуалистского движения Б. Стомахин, призывавший к убийствам и тоже отсидевший. «Болотные ценности» предполагают исключительно мирные действия.

Каравай – трёхслойный

Другие нарекания вызвала система трёх курий. В КС будут избраны 30 человек по общему списку и ещё по пять человек – от трёх направлений: либералы, националисты, левые. Утверждается, что эти поблажки сделаны не ради какой-то из курий, а ради активистов, которые трудятся на благо протеста не меньше известных политиков, но не обладают узнаваемостью.

Либералы и левые воспользовались куриями именно так – в пользу малоизвестных деятелей. Чего не скажешь о националистах. Почти все их лидеры идут по списку курии (это почти гарантирует им прохождение в КС), а рядовых активистов они отправили в общий список и обнародовали их имена. Объяснили это тем, что хотят провести между собой праймериз и узнать, какой лидер самый популярный. Лишь один из националистических лидеров – правозащитница Н. Холмогорова – не пожелала избираться по курии. «Я не хочу быть в загончике. Мне не нужны поблажки, буду бороться на общих основаниях», – заявила она.

«Гарантированное присутствие фашистов – одна из главных причин, почему мы отказались баллотироваться, – говорит «яблочник» С. Митрохин. – Если бы они просто прошли в совет, то ладно. Но вводить квоты? Нигде в мире на выборах нет подобных квот. Они могут прикрываться какими угодно лозунгами, даже либеральными, но остаются фашистами».

«С либералами нас разделяет то, что они недостаточно либеральны. Националисты сегодня – это главные демократы, поскольку мы чаще всех сталкиваемся с политическими преследованиями, – возражает председатель Национально-демократической партии К. Крылов. – Меня, например, в настоящее время судят за якобы экстремистское высказывание: «Пора кончать с этой странной экономической моделью». Считаю ошибкой недооценивать важность выборов. Это будет наиболее демократично избранный орган в стране. Пусть не орган власти, но орган влияния. Происходит важнейшее событие политического сезона».

Важность происходящего можно оценить по озабоченности правящего слоя. Секретарь генсовета «Единой России»
С. Неверов призвал не относиться к выборам всерьёз. «Думаю, все смотрели в детстве сказку «Королевство кривых зеркал»... Стоит лишь разбить кривое зеркало, увидим их истинные лица», – цитирует единоросса «Интерфакс».

Митинги приелись, оппозиционерам нужен новый инфоповод для присутствия (и доминирования) в информационном поле. Похоже, повод найден удачно. Судя по запросам в Интернете, выборы в оппозиционный КС интересуют россиян гораздо больше, чем октябрьские выборы губернаторов и парламентов в регионах.

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