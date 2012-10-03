Резонанс от томографов

Тема трёхлетней давности о закупках импортных резонансных томографов для нужд бедной российской медицины продолжает развиваться. В скандальном деле бывшего главного военного медика генерала Александра Белевитина, осуждённого на восемь лет за взятку от продавцов медтехники, намечается новый поворот. Военная коллегия Верховного суда назначила на 16 октября слушания по представлению прокуратуры, не согласной с решением суда по делу осуждённого генерала. В этот же день будет рассмотрена кассационная жалоба, в которой защита просит отменить приговор как незаконный и необоснованный, а уголовное дело в отношении Белевитина прекратить.

Дело о томографах тогда получилось громким. Ещё бы, под раздел борьбы с воровством казённых денег попался не какой-нибудь мелкий чиновник, а настоящий генерал. Случилось это спустя несколько месяцев после того, как тогдашний президент Дмитрий Медведев публично возмутился практикой госзакупок томографов в регионах России по разной цене. Итогом ревизии стало возбуждение 39 уголовных дел, о ходе расследования которых общество так почти ничего и не узнало.

Зато самой резонансной вышла история с задержанием начальника Военно-медицинской академии имени Кирова, руководителя Главного военного медицинского управления Минобороны России генерал-майора Александра Белевитина. Все СМИ доложили о победе борцов с коррупцией, поймавших (правда, не с поличным) такую крупную рыбу в мутной коррупционной воде. Суть обвинения заключалась в том, что с его подачи военная медицина страны получила два иностранных диагностических томографа по завышенной цене. Первый аппарат фирмы Philips для госпиталя в Подольске был куплен за 120 млн. рублей, а второй – фирмы Toshiba – приобретён для Санкт-Петербурга за 67,9 млн. рублей. При этом сам Белевитин вроде бы через своего подчинённого полковника Алексея Никитина получил от поставщиков оборудования взятку в размере 180 тыс. евро. Тот факт, что томографы, как и любой вид сложной техники, бывают разными по своим свойствам, начинке, назначению и цене, как-то не очень брался в расчёт. Правда, эксперты в один голос тогда заявили, что купленные для армии томографы стоят заплаченных денег. Тем более что в то время существовал сговор поставщиков медоборудования, с которым разбирались правоохранительные органы.

Другой вопрос, как у нас в России выстроена система государственных закупок. Все участники этого мудрёного процесса заявляют, что сам принцип закупок порочен. Ну не должен побеждать тот участник тендера, который предложит меньшую цену на торгах. Хотя бы потому, что дёшево – это почти всегда плохо.

Генерал Белевитин, начинавший врачебную практику полевым хирургом в горах Афганистана, лучше других знает цену солдатской жизни. Поэтому и не стал покупать уценённое барахло для армейских госпиталей. Собственно и деньги бюджетные новый глава ГВМУ не стал выпрашивать на томографы. Он их сэкономил на реорганизации прежней системы закупок, когда одна фирма поставляла медикаменты и оборудование на протяжении 15 лет. За полтора года работы в новой должности Белевитин сэкономил 1,3 млрд. рублей. А любая экономия и борьба с монополией поставщиков в нашей стране чревата большими проблемами для тех, кто осмелится ломать устоявшиеся порядки в очень выгодном бизнесе. А ведь доброжелатели его предупреждали о последствиях «вредной» новации. Выходит, зря генерал не послушал советов.

Он и на следствии, и в суде отказался признавать вину и настаивал на своей невиновности. А в результате получил восемь лет строгого режима. Тогда как его заместитель Алексей Никитин, признавший обвинения, отделался штрафом и был освобождён в зале суда. Покидая клетку, он извинился перед бывшим начальником. Видимо, было за что. Ведь в самом начале следствия Никитин отказался давать показания на Белевитина. А потом вдруг сломался. В своём заявлении от 17 октября 2011 года он сообщил, что оперативный сотрудник, участвовавший в его задержании, представившийся Дмитрием Михайловичем, в нарушение всех процессуальных норм, вне следственной части СИЗО в течение полутора часов требовал от Никитина дать показания на генерала. А когда подследственный отказался от предложения, собеседник стал ему угрожать, пообещав «создать невыносимые условия содержания в СИЗО». Похоже, что Никитин не смог выдержать оказанного давления.

Адвокат генерала Надежда Дуванская считает, что он необоснованно осуждён за злоупотребление служебным положением, поскольку суд установил, что его действиями не был причинён ущерб. Поэтому суд отклонил иск Минобороны на 51 млн. рублей, сочтя его необоснованным. А ведь, согласно должностной инструкции, именно глава ГВМУ определяет приоритетные направления, технические характеристики, количество и качество закупаемой техники. Кроме того, суд установил, что Белевитин закупил томографы по рыночным ценам. Таким образом, причин для «отката» в томографическом деле не оказалось. Если так, то кто же в полном здравии и уме даёт тогда кому-то взятки?

Самое любопытное, что, по словам Дуванской, предполагаемые взяткодатели (представители инофирм) не были допрошены в суде, а на следствии заявили, что генерал им не знаком. А бывший замминистра здравоохранения Алексей Вилькен, проходивший по делу как посредник, якобы передававший через Никитина взятку для Белевитина, сам получил условный срок за вымогательство 1 млн. долларов у компании, производящей томографы. Он теперь включён в программу защиты свидетелей. А бывший главный военный медик России продолжает сидеть и надеяться на лучшую долю.