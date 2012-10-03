РАН бьётся за квадратные метры

Федеральная программа по обеспечению квартирами молодых учёных идёт с колоссальным трудом. Из 5 тыс. квартир пока построено или куплено 928. Ещё тысяча только строится. Виной всему колоссальная бюрократическая волокита, сквозь которую не могут прорваться даже признанные во всём мире математики, физики и экономисты из РАН.

Что конкретно мешает возвращению российских учёных из-за границы? Почему, несмотря на заявленный курс на модернизацию, правительство Медведева не выполняет указания самого Медведева? На вопросы «АН» отвечает вице-президент РАН академик Сергей АЛДОШИН.

Иногда они возвращаются

– Сергей Михайлович, в 2009 году тогда ещё президент Дмитрий Медведев распорядился решить «квартирный вопрос» для молодых учёных. Должно быть закуплено или построено 5 тысяч квартир. Сколько на сегодня уже сдано?

– В прошлом году построено или приобретено 928 квартир. На этот год точных цифр пока нет. Также по инициативе Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства начат пилотный проект строительства 1116 единиц жилья в Новосибирске. Помимо этого в прошлом году с помощью Минрегиона нам удалось получить в оперативное управление РАН 150 квартир, приобретённых министерством для уволенных военнослужащих. Надеемся, что к концу 2014 года сможем обеспечить служебными квартирами около 3 тысяч молодых учёных.

– Подразумевалось, что эта программа поможет вернуть часть учёных, которые уехали работать за границу.

– Тенденция к возврату есть. Только в нашем Институте проблем химической физики РАН сейчас работают пять таких сотрудников, мы формируем вокруг них лаборатории, потому что это специалисты высокого класса.

– Однако председатель Совета молодых учёных РАН Вера Мысина, поймав премьера в кулуарах встречи в Новосибирске, заявила, что РАН провалила всё дело.

– Выступление Мысиной меня удивило. Совет молодых учёных – активный участник нашей работы, и его председатель, разумеется, в курсе основных проблем. Однако в ходе разговора с премьер-министром почему-то неожиданно была дана общая негативная оценка, о проблемах же почти не было упомянуто.

– А что, есть такие проблемы, которые не могут преодолеть учёные?

– Функции госзаказчика от Минрегиона перешли к РАН. Начались проволочки с документами. Только в конце мая прошлого года средства из выделенного нам 1 миллиарда рублей поступили на счёт Центрального отделения РАН. А на счета региональных отделений – ещё позже. Хотя они обладают правами прямых бюджетополучателей, но напрямую отправить им деньги невозможно. Для этого необходимо было внести изменения в закон о бюджете. Из-за задержки финансирования значительную часть средств решили выделить на покупку жилья, так как строительство требовало ещё подготовки проектов. С июля прошлого года удалось организовать аукционы по покупке жилья по всей стране и приобрести 239 квартир. 90 квартир было построено. Оставшиеся средства – 430 миллионов рублей – вернули в бюджет.

– Почему же не удалось реализовать всё? Ведь что в бюджет попало, то пропало.

– Покупку жилья мы обязаны проводить в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ через организацию аукционов. Мы имели право покупать жильё по цене не выше норматива, установленного Минрегионом. Сам норматив ниже рыночной цены квадратного метра в регионах на 30–70%, а в Москве и Санкт-Петербурге – в 1,5–2 раза. То есть на аукционы никто из продавцов жилья не приходил, а зачастую не было смысла их затевать. Мы неоднократно обращались в правительство с просьбой разрешить нам покупать квартиры по реальной стоимости, но положительного ответа не получили. И если министерство убеждено, что по его нормативам можно приобрести квартиры на открытых торгах, то пусть само и покупает квартиры ученым в соответствии с программой, предложенной правительством..

Чужая своя земля

– РАН – один крупнейших латифундистов. У вас есть свои земли, на которых можно строить. Это гораздо выгоднее, чем покупать у застройщика, который в цену квартир кроме своей маржи закладывает многомиллионные «откаты» чиновникам.

– Существует ограничение по предельной стоимости строительства одного квадратного метра. На текущий год – чуть более 32 тысяч рублей. Для Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, там, где наиболее остро стоит вопрос строительства жилья, в эту цену уложиться невозможно. Поэтому в этом году на покупку жилья запланировано 482 миллиона рублей. Но, так как покупать мы можем только по ценам, не выше установленных приказом Минрегиона, квартир в крупных городах наши учёные не увидят.

Безумные бюрократические проволочки преодолеваем каждый раз, когда академия вынуждена внести какие-либо изменения в ранее принятые решения РАН. При строительстве часто возникают непредвиденные ситуации и необходимость вносить коррективы. А это страшная бумажная волокита. Мы вынуждены всё согласовывать аж с четырьмя министерствами. В каждое из них направляется письмо с огромным приложением (обоснованием строительства жилых домов). Иногда приложение достигает ста и более листов. Причём, когда первое министерство согласует, тот же пакет документов направляется в следующее и т.д. Процесс затягивается на долгие месяцы.

– В решении Медведева сказано о 5 тысячах квартир, а вы говорите о перспективе обеспечить только 3 тысячи учёных?

– Для реализации федеральной программы необходимо не менее 9,2 миллиарда рублей. Этой суммы нам не выделили, для строительства или приобретения жилья ещё для 2 тысяч молодых учёных на 2013–2015 годы недостаёт 3700 миллионов рублей. Эти средства должны быть включены в программу до 2015 года, иначе они просто не будут освоены. Пока же предложения Академии наук и её региональных отделений по выделению недостающей суммы были отклонены.