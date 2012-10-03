Общество оказалось неготовым к шквалу автомобилизации

Под эгидой Совета Федерации на прошлой неделе в Таврическом дворце завершил работу международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». Эту проблему обсуждали более 1500 участников из 24 стран. Для России смертность на дорогах — проблема актуальнейшая.

Ежедневно с телеэкрана обрушиваются на нас жуткие известия о ДТП со смертельными исходами. К кадрам, показывающим искореженные до неузнаваемости автомобили и наспех прикрытые трупы, россияне уже привыкли. Кажется, остановить эту бойню на дорогах просто невозможно. 28 тысяч человек, а это население целого города, погибли в прошлом году на дорогах России. Ежегодно инспекторы ГИБДД фиксируют по 45–50 миллионов нарушений ПДД! Люди, наконец­то дорвавшиеся до хороших и ставших доступными машин, невзирая на увеличившиеся штрафы, продолжают нестись навстречу своей или чужой смерти, зачастую становясь убийцами.

За 8 месяцев этого года на российских дорогах уже погибли почти 17 тысяч человек, в том числе 655 несовершеннолетних детей. Более половины юных жертв погибли в автомобилях, которыми управляли их родители или другие родственники, а почти 200 подростков — в ДТП, управляя модными нынче мопедами и скутерами.

Известный на весь мир детский хирург, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Михайлович Рошаль с трибуны конгресса назвал скутер «убийцей» и страстно призвал всех родителей не покупать своим детям этот опасный вид транспорта.

Почти все выступившие на конгрессе говорили не только о безопасности детей, но и об ужесточении ответственности за пьяную езду. Например, депутат Госдумы Ирина Яровая сообщила, что «в ближайшее время Государственная Дума резко повысит ответственность водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде, которая должна стать уголовной. Нижним пределом этой ответственности станут 5–15 лет заключения, как за умышленное убийство».

Общество оказались попросту неготовым к росту автомобилизации в стране. Констатация этого факта была озвучена на конгрессе. Сенаторы Совета Федерации «уже завтра» намерены начать подготовку закона, по которому владельцы мопедов и скутеров, которых сегодня на дорогах сотни тысяч, будут обязаны иметь водительское удостоверение, а их транспортное средство — регистрационный знак.