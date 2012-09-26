Майзес зупа: Хлебный суп по-латышски

Вы когда-нибудь путали десерт с супом? Скажете, что такое невозможно? Поверьте, для тех, кто впервые приглашён на латышское застолье, это обычное дело. И даже не в названии блюд или языковом барьере дело. Просто некоторые кулинарные традиции этого прибалтийского народа весьма своеобразны. Предлагаем необычный, но очень вкусный и питательный латышский рецепт десерта из ржаного хлеба.

Вкус приготовленного блюда во многом зависит от того, какой хлеб выберете. Лучше всего для майзес зупа подойдёт ржаной и пресный. Нарезать хлеб небольшими кубиками, подсушить его в духовке. Полученным сухарям дать остыть. Затем залить кипятком, чтобы они хорошо размякли. Когда сухари набухнут, протереть через сито вместе с хлебным настоем. В полученную однородную массу добавить изюм или сухофрукты, нарезанное тонкими ломтиками яблоко, протёртую клюкву, сахар, корицу и кипятить 5–10 минут. Суп подаётся охлаждённым в креманках. Традиционно его украшают взбитыми сливками и ягодами.

Нужно: Ржаной несолёный хлеб – 500 г, изюм (или другие сухофрукты: курага, чернослив) – 100 г, яблоко среднего размера, клюква – 0,5 стакана, другие свежие или замороженные ягоды для украшения, сливки – 100 г, сахар – 150 г, корица по вкусу.