«Каков строитель, такова и обитель» – так гласит народная мудрость. Сегодня в крупных городах непросто найти место для строительства нового жилья. О таких «мелочах», как экологическая или энергетическая чистота мест, на которых строится жильё, вообще никто не думает. Главное для застройщиков – максимально снизить расходы, сэкономить. Кто ж тут будет выяснять, подходит ли та или иная территория для возведения жилого дома или есть ли тут геопатогенная «мёртвая зона», опасная не только для здоровья, но в некоторых случаях и для жизни.

А вот наши предки-славяне были менее легкомысленными в подобных вопросах. Они тщательнейшим образом выбирали участок для нового жилища. Существовали определённые каноны, которые обязательно соблюдались. Кстати, некоторым из них мы следуем до сих пор. Конечно, изначально землю для строительства, как и сегодня, присматривали с практической точки зрения. Как строить дом, если рядом нет родника или реки с чистой водой? Человеку нужна вода. Дом не должен быть открытым всем ветрам, всё-таки зимы у нас не самые мягкие. Потому старались выбирать светлые, хорошо прогреваемые солнышком места.

Затем прибегали к помощи животных. Например, выпускали корову и смотрели, в каком месте она ляжет на землю – там и дом можно смело возводить. А не было коровы, можно было и за собакой последить. Неслучайно гласит народная примета: где собака легла – строй дом, где сорока села – рой колодец.

И конечно, перед тем как возводить «семейную крепость», всегда узнавали, не было ли тут ранее какой беды, пожара, наводнения или других несчастий. Славяне считали, что строить дома можно только на «добрых» местах.

Ни при каких обстоятельствах нельзя было строить жилище на местах захоронений животных или кладбищах.

Подходящая земля не могла располагаться рядом с дорогой. Вдруг благополучие, радость, здоровье «убегут», «забудут обратный путь», покинут навсегда этот дом.

Бывало, что участок под строительство был столь симпатичным, что на него претендовали сразу несколько семей. Знакомая ситуация, с которой нынче можно столкнуться, пожалуй, в любом садовом товариществе. Только разрешались раньше такие ситуации обычно мирно. Подобный участок – «яблоко раздора» – просто оставляли в покое. Считалось, что спорная земля принесёт неудачу, а люди, поселившиеся там, будут ссориться и враждовать.