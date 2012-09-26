Этноновости от 27-го сентября

В селе Лопарском состоялись 16-е осенние национальные саамские игры. Представители общин со всей области состязались в стрельбе из арбалета, метании аркана на чучело оленя, прыжках через нарты и ловля рыбы на банку.

Мурманская область

В селе Лопарском состоялись 16-е осенние национальные саамские игры. Представители общин со всей области состязались в стрельбе из арбалета, метании аркана на чучело оленя, прыжках через нарты и ловле рыбы на банку. По традиции центральным событием праздника стали соревнования по женскому саамскому футболу.

Чукотский АО

Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки объявила о старте детского конкурса на лучший фильм, посвящённый культуре, традициям и обычаям коренных народов региона. Темой короткометражных фильмов должны быть традиционные знания, культура, обычаи, обряды, промыслы и ремёсла народов Чукотки: чукчей, эскимосов, коряков, кереков, эвенов, чуванцев и юкагиров. Предпочтение будет отдано фильмам, снятым на родном языке, с использованием национальной одежды и других объектов материальной и нематериальной культуры. Специально для съёмок в районы были отправлены видеокамеры. Работы принимают до 1 ноября.

Алтайский край

В Барнауле прошёл фестиваль национальных культур. В нём приняли участие более 30 национально-культурных объединений. Целый день на площади в центре города работали национальные деревни: русская, украинская, белорусская, армянская, казахская, татарская, кумандинская, алтайская, еврейская, польская, литовская, немецкая, азербайджанская и узбекская. Посетителей знакомили с бытом и культурой этих народов, угощали блюдами национальной кухни, учили делать игрушки-обереги, варить мыло, валять войлок. А представители Кумандинского этнокультурного центра показали процесс приготовления национального напитка с помощью настоящей старинной зернотёрки.

Республика Хакасия

Национальный праздник урожая и благодарения Уртун-той пройдёт в Абакане 29 сентября. На территории республиканского ипподрома развернётся юрточный городок, где представители разных городов и районов республики представят убранство национальных жилищ, угостят блюдами хакасской кухни и познакомят гостей со свадебными обычаями хакасского народа. Гости праздника увидят театрализованные представления и выступления фольклорных коллективов, примут участие в соревнованиях и конкурсах. Будет работать выставка-ярмарка даров нового урожая. Центральным событием праздника станут конные скачки «Большой сибирский круг».

Уртун-той отмечается осенью, после жатвы. Раньше праздник устраивали прямо на току, где под руководством старца совершалось крапление водкой в сторону гор и читалось благословение земле. Во время уборки урожая на краю пашни обязательно оставляли пучок несрезанных колосьев под названием «хыра улуз» (доля духа-хозяина пашни). На празднике их торжественно перевязывали цветными ленточками.