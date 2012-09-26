Алхалалалай переходит границы!

Норвежка Элле Соф Хенриксен не говорит по-русски, а россиянин из Ловозера Мурманской области Семён Большуков не знает норвежского. Однако эта международная пара отлично понимает друг друга на языке танца и на родном для обоих – саамском.

Русско-норвежский дуэт в минувшее воскресенье выступил на Камчатке: на полуострове ребята стали участниками традиционного ительменского праздника Алхалалалай и даже вышли в круг Второго открытого чемпионата России по танцам коренных народов Камчатки. Упорная Элле сошла с дистанции танцевального марафона лишь через четыре часа и то только потому, что у Семёна заболела спина! И всё же жюри присудило им победу в номинации «кузелькинга» – за самый эротичный танец.

Всего в состязании в этом году приняли участие 30 пар: шорцы, алтайцы, саамы, ительмены, коряки, эвены. С непривычки гости из Кемеровской области и Алтайского края покинули круг несколько часов спустя, а вот четыре местные пары протанцевали 16 часов 20 минут, побив прошлогодний рекорд чемпионата! Первый приз марафона – 100 тыс. рублей – по праву получили уроженцы Корякии: Анжелика Лабуть и Василий Гоев.

В этом году на краевом ительменском празднике Алхалалалай многое было впервые: случился небывалый наплыв зрителей из числа жителей полуострова, приехали участники из разных регионов России, заключено соглашение о сотрудничестве между региональным общественным фондом «Алхалалалай» и общественной организацией «Фестиваль «Риду-Риду» в Норвегии. Документ скрепили подписями прямо на сцене, разложив бумаги на ительменском бубне!