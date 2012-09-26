Переходы становятся безопасней

В 16 районах Санкт-Петербурга до конца года появятся 92 новых светофора – это в три раза больше, чем в прошлом году. Прежде чем установить новый светофор, учитывают плотность автомобильного и пешеходного движений, а также обращения самих горожан. Светодиодные светофоры, шумовые полосы и светящиеся знаки «пешеходный переход» – всё это призвано сделать движение на улицах города более безопасным.

Больше всего светофоров – 15 – строится в самом быстрорастущем городском районе – Приморском. Кстати, все новые светофоры не ламповые, а светодиодные. Они не только потребляют в три раза меньше энергии – ежемесячная экономия только с одного светофорного поста составляет 2200 рублей, но и намного лучше видны в темноте и тумане. Как сообщают в комитете по транспортно-транзитной политике правительства Петербурга, в городе старые ламповые светофоры на светодиодные меняют с 2005 года. В прошлом году был заменён 81 светофор. Дирекция по организации дорожного движения Петербурга, подведомственная Комитету по транспортно-транзитной политике, в этом году выполняет работы по замене ламповых светофоров на светодиодные на 100 светофорных объектах: в Выборгском, Калининском, Петроградском, Красногвардейском, Фрунзенском, Приморском, Кировском, Колпинском, Красносельском и Невском районах города.

Ещё одно новшество – светодиодные знаки «пешеходный переход» на нерегулируемых переходах. Их в 10 районах города по 20 адресам устанавливает подведомственная комитету Дирекция по организации дорожного движения Петербурга.

Светодиодные дорожные знаки способствуют улучшению условий видимости зон пешеходных переходов, привлечению дополнительного внимания водителей, снижению количества ДТП с участием пешеходов в зонах пешеходных переходов. Благодаря световой динамической индикации из светодиодов с обозначением контуров знака и контуров изображений и дополнительному флуоресцентному эффекту жёлтой окантовки такие знаки хорошо видны и пешеходам, и водителям в любое время суток.

Пилотный проект установки светодиодных знаков был реализован ещё в марте 2012 г. на пяти пешеходных переходах Фрунзенского района Петербурга. В начале лета они появились и в Приморском районе – на Богатырском проспекте.

На дорогах Петербурга также ведутся работы по нанесению шумовых полос. Шумовая полоса – это чередующиеся поперечные полосы на поверхности покрытия дороги, выполненные посредством крупношероховатой поверхностной обработки и вызывающие вибрацию элементов подвески автомобиля и повышенный шум. Эти полосы вынуждают водителей снижать скорость и повышать внимание.

Работы по нанесению шумовых полос ведутся в Петербурге по заказу всё той же Дирекции по организации дорожного движения по 134 адресам. Этот проект реализуется в соответствии с поручением губернатора города Георгия Полтавченко по повышению уровня безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах. Адресный перечень сформирован на основании обращений районных администраций и ГИБДД. Шумовые полосы наносятся холодным пластиком перед пешеходным переходом в несколько рядов. Толщина шумовых полос составляет от полутора до трёх сантиметров. Водителей о наличии шумовых полос заблаговременно предупреждают специальным знаком «искусственная неровность» и знаком, ограничивающим скоростной режим.

Кстати, на опоры светофорных объектов наносят и антивандальное покрытие от несанкционированной рекламы. До конца года будут выполнены работы по нанесению такого покрытия на 26 светофорных объектах в Адмиралтейском и Московском районах – там больше всего подобной несанкционированной рекламы.

В комитете по транспортно-транзитной политике поясняют, что после нанесения антивандального покрытия объявления или постеры отделяются от защищённой поверхности светофорной колонки без усилий и не оставляют после себя следов. Обработанная поверхность длительно не зарастает атмосферным смогом, легко и быстро отмывается обычной водой или слаборазбавленными растворами синтетических моющих средств. По итогам зимы планируется определить эффективность пилотного проекта и, если она будет высокой, сформировать адресный перечень для нанесения антивандального покрытия в 2013 году.