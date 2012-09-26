Осторожно: «фабричное» качество

Накануне похода к дерматологу за справкой для посещения бассейна у знакомой случилась неприятность – на стопах у её мальчика появились непонятные раздражения, пузырьки между пальцами. Врач назначил лечение от грибка – не помогало. Понадобились траты времени и денег, чтобы понять: это не грибок. Причиной поражения стоп оказались симпатичные сандалики. Как догадывается читатель, made in China – чью же ещё обувь в основном покупает массовый потребитель? Стоило сменить обувку, как неприятные болячки сошли на нет.

«Это китайское?» – спрашиваем мы на рынке или в магазине. Как правило, продавец, отводя глаза в сторону, произносит: «У нас китайское фабричное! Заводское!» Видно, имеется в виду: товар или продукт сделан (по крайней мере, по документам) не в безымянном подвале, а крупной компанией, его проверили на соответствие стандартам качества, на отсутствие токсичных веществ и т.д. Но это представление в лучшем случае наивно, а в худшем – демонстрирует непростительную халатность уже отечественных посредников между производителем из Поднебесной и российским покупателем.

Свинцовые туфельки

Достаточно бегло изучить историю многочисленных скандалов последних лет, связанных с качеством китайских товаров, чтобы к известной формуле «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи» добавить ещё одну: «мы не так здоровы, чтобы покупать китайскую «фабричную» продукцию». Можно привести много леденящих душу примеров из мировой печати: огурцы, засоленные… под открытым небом в канавах на окраинах деревень; яркие сувениры, созданные заключёнными в условиях антисанитарии; мясо и кожа от коров, которых пасут на свалках, где представлена едва ли не вся таблица Менделеева… Но на документах и сертификатах будут названия крупных компаний. Попадают в сложное положение американские и европейские фирмы, закупившие товар в Китае. Например, в 2010 году (по сообщению Линь Чжихао, корреспондента The Epoch Тimes) американская компания модной одежды Nordstrom отозвала партию китайских туфель для девочек. Содержание свинца в этих ботиночках опасно превышало допустимую норму. Компания возместила клиентам стоимость покупок.

Наш бизнес наступает на те же грабли

Пример – проведённая в этом году экспертиза детской так называемой ортопедической обуви китайской фирмы Grace Shoes Development CO., Limited., которую, в частности, предлагает известная сеть «Кладовая здоровья». Понятно, что дело серьёзное – ведь речь идёт не просто об удобстве и качестве, а о профилактике и тем более лечении очень серьёзных болезней, которые могут грозить утратой нормальной подвижности, развитием серьёзных дефектов и инвалидностью (а часто инвалидность уже есть, и речь идёт о возвращении ребёнка к нормальной жизни).

Выяснилось, что ботинки могут привести к травмированию стопы ребёнка. Есть также результаты аналогичной экспертизы отдела стопы, ортопедической обуви и специальной одежды для инвалидов ФГБУ СПб НЦЭПР имени Г.А. Альбрехта ФМБА России. Там специалисты пришли к выводу, что представленные образцы вообще не являются ортопедической обувью (требования к которой отражены в ГОСТах, в частности, требования к материалу). А ведь ещё в апреле проходил круглый стол объединений инвалидов, на котором были представлены результаты сходных экспертиз: ко всему прочему, ботиночки (рекламируемые как изделия из «натуральной кожи») оказались сделаны из прессованной кожи, то есть кожаной стружки с небезопасными полимерными материалами. Интересно, отзывает ли известная «Кладовая здоровья» партии таких ботинок, как это сделала американская Nordstrom?

По всей видимости, нет. Более того, руководство компании постоянно «запутывает следы». Иногда уверяет, что компания сама занимается производством (чуть ли не на следующий же день заявляя, что сама ничего не производит, а лишь закупает). Или использует отечественную продукцию. Однако любопытный момент: одновременно с обувью от китайской фирмы Grace Shoes Development CO., Limited подверглась экспертизе продаваемая той же «Кладовой здоровья» обувь московской фирмы ООО «Сурсил-ОРТО». Образцы оказались абсолютно идентичными. Впрочем, далеко не секрет, что многие «столичные» предприятия уже давным-давно обеспечивают рабочими местами не россиян в Москве, а китайцев в КНР – ведь это очень экономично!

Импортируем этику

…Пару лет назад бизнесмен из США Пол Мидлер, 20 лет проработавший с китайцами, на международной книжной выставке в Тайване представил свою книгу «Недобросовестная империя – разоблачения китайского производства из первых рук». По большому счёту он не рассказал ничего нового. Основная суть – если не утруждать себя должным затратным контролем над каждой стадией производства китайской продукции (будь то посуда или микросхемы), то придётся иметь дело с обманом опять же на каждой стадии: от выбора исходного сырья до параметров на выходе. Это система, о которой приходится часто слышать от специалистов, работающих с КНР. Если цель – максимальное удешевление себестоимости (а именно этой целью руководствуются многие импортёры, им важно, продавая дешёвый товар, получить прибыль побольше), китайцы помогут её достигнуть. Во всяком случае, выразят полную готовность. Такое ощущение, что принципы этой своеобразной деловой этики уже импортируются к нам вместе с ядовитой «пресс-кожей» или токсичным пластиком. Подобно тому, как почтенные китайские фирмы не афишируют, что на самом деле многомиллионные партии их товаров производятся из опасных материалов или отходов в канавах, подвалах или тюремных камерах, а на прямые вопросы их представители мгновенно демонстрируют улыбки и полное непонимание русского или английского языков – так и в приведённом нами примере «Кладовая здоровья» намеренно уводит разговор в сторону, так и не давая однозначного ответа на вопрос: где, из чего и как делается их «лечебная» продукция якобы по индивидуальным заказам и якобы в мгновение ока?