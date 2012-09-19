Книги в подарок

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Алла Демидова: ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. КАКИМ ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ
Феномен Высоцкого не только в его неслыханной популярности. Феномен – в свойстве его личности, многогранности таланта. Для всех он был разным, одни его помнят по театру, другие пересматривают фильмы с его участием, третьи исследуют песенное творчество. У каждого СВОЙ Высоцкий...
В книге Аллы Демидовой о поэте, актере, певце вспоминают не только сама актриса, но и его друзья, одноклассники, коллеги по кино и театру.
Владимир Этуш: ВСЁ, ЧТО НАЖИТО...
Амплитуда персонажей народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша невероятна: от сказочных королей и факиров до мелкого жулика Шпака. Но, наверное, самая популярная и любимая зрителями роль – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице». Этуш с тонким юмором и подробно перелистывает страницы своей жизни. Вспоминает детство, войну, первые роли, великих своих учителей и товарищей, знаменитых артистов, размышляет о сложностях профессии и о том, почему театр – не всегда творческий праздник…
Олег Ефремов: НАСТОЯЩИЙ СТРОИТЕЛЬ ТЕАТРА
Олег Николаевич Ефремов ни на минуту не оставался безразличным к жизни, бурлящей за стенами театра, к болям и раздумьям современников. Он создавал театр для людей и во имя людей.
Олег Ефремов редко писал статьи по вопросам творчества, но размышлял страстно и глубоко. Об этом свидетельствуют множество интервью, диалогов с критиками, коллегами, выступления на конференциях, бережно собранные в этой книге. Публикуются впервые и материалы из архива Музея МХАТ.
Василий ЛАНОВОЙ: ЛЕТЯТ ЗА ДНЯМИ ДНИ
Нам досталось нелёгкое, бессовестное время. Будто смерч пронёсся в нашем Отечестве. И кажется, нет спасения израненным, полузагубленным душам. А ведь за содеянное рано или поздно спросится. Тем более с художника. Замечательный артист театра и кино Василий Лановой не изменил себе, своим принципам, своей профессии. Но путь к сердцам миллионов складывался непросто. В своей книге он рассказывает обо всём, что волнует его самого и зрителей, что осталось невысказанным на сцене и в кино. Это определённый творческий итог.
Михаил КОЗАКОВ: ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ
«Мастер художественного слова» – это определение целиком и полностью относится к Михаилу Козакову – актёру, режиссёру и писателю.
«Вообще, я считаю себя в первую очередь актером, во вторую – режиссёром, в третью – чтецом и только потом я – «бумагомаратель», – признаётся Михаил Козаков. – Однако может так случиться, что через много лет все забудут про мои роли и мои спектакли, а книга как раз и останется для людей, которые будут интересоваться театральным процессом в те времена, когда я проживал на земле».
Людмила ГУРЧЕНКО: ЛЮСЯ, СТОП!
Великолепный остроумный стиль, яркие портреты режиссёров и актёров, с которыми Людмиле Марковне Гурченко довелось работать за долгие годы в кинематографе, воспоминания о том, как проходили съёмки фильмов с её участием, зарисовки о жизни страны разных лет увлекут читателя с первой же страницы, и вам не захочется отрываться от этой книги, не дочитав её до конца. Первое издание «Люся, стоп!» вышло в свет в 2002 году.
Галина КИЗИМА: ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Полный справочник для разумно ленивых садоводов
Прекрасное практическое руководство для садоводов-любителей. В нём рассказывается почти обо всех (!) растениях, которые традиционно выращиваются на приусадебных и дачных участках в наших климатических условиях. Книга написана одним из самых знаменитых в стране специалистов-садоводов и огородников – Галиной Кизима.
Аркадий ХАЙТ, Александр ЛЕВЕНБУК: РАДИОНЯНЯ. ВЕСЁЛАЯ ГРАММАТИКА
В основу этого, быть может, самого весёлого учебника по русскому языку легли сотни писем радиослушателей. Они-то и убедили авторов собрать «Весёлые уроки» в небольшую книжку, которая поможет маленьким и взрослым легко разобраться в самых сложных правилах русской грамматики и даже запомнить их.
Генри Э. ДЬЮДЕНИ: КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ
Переиздание знаменитого сборника, принадлежащего перу одного из основоположников занимательной математики Генри Э. Дьюдени. Кроме беллетризованных задач на темы «Кентерберийских рассказов» в эту книгу вошло более 150 логических, арифметических, геометрических, алгебраических задач и головоломок. Раздел задач повышенной сложности в конце книги привлечёт к миру занимательной математики и детей, и взрослых.