Книги в подарок

Уважаемые наши подписчики!

Мы приготовили вам настоящий подарок: оформив годовую подписку на «Аргументы недели» на 2013 года по индексам 19505 или 99704 в любом почтовом отделении, вы бесплатно получите одну из этих книг.

Для этого вам нужно до 1 декабря 2012 года отправить в редакцию письмо (днём отправки считается дата на почтовом штемпеле) с копией подписного абонемента на весь 2013 год и сообщить, какую из этих книг вы хотели бы получить в подарок, по какому почтовому адресу и на чьё имя.

Ваши письма направляйте по адресу: 125167, Москва, пр. Аэропорта, д. 11, «Аргументы недели», КНИГА В ПОДАРОК.

Книги будут рассылаться в феврале 2013 года.

Стоимость годовой подписки в большинстве регионов России – 1004,52 рубля.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ!