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Аритмология даёт сбои из-за финансирования

Больных у нас по-прежнему больше, чем денег, отпущенных государством на их лечение

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Екатерина ОМЕЦИНСКАЯ ]

Аритмология даёт сбои из-за финансирования

Ежегодно синдром внезапной смерти уносит в России 400 тыс. человек. И в большинстве случаев летальных исходов можно было бы избежать. Каким образом? Ответ на этот вопрос искали участники VIII Международной научно-практической конференции «Внезапная смерть: от оценки риска к профилактике», которая проходила в Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова. В рамках конференции работала и Вторая санкт-петербургская школа практической аритмологии, на которой специалисты говорили не только о достижениях, но и о проблемах своей отрасли.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают лидирующее положение в печальной статистике смертности. Более того, часто они становятся причиной внезапной смерти, когда на фоне кажущегося благополучия человек внезапно уходит в мир иной. А ведь надо-то было всего лишь внимательнее относиться к собственному здоровью, так как любая болезнь «предупреждает» нас о своём приходе…

Масштаб катастрофы – общенациональный

– Самая главная задача в профилактике синдрома внезапной смерти, – говорит Дмитрий Сергеевич Лебедев, заведующий научно-исследовательским отделом интервенционной аритмологии в ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова, – поиск пациентов, подверженных риску и имеющих симптомы, на которые следует обращать внимание. Задача эта, можно сказать, общенациональная: сейчас система диспансеризации практически разрушена: порой кардиограмму никто до 60 лет не делает. Врачи в поликлиниках должны быть насторожены этим обстоятельством. Часто бывает, что мы сталкиваемся с больными, у которых есть выраженные риски внезапной смерти. Но наблюдения, увы, ранее не было (врач-кардиолог есть даже не в каждой поликлинике Санкт-Петербурга), как не было медикаментозного лечения или направления в специализированный стационар, который мог бы провести углублённое исследование. На первых рубежах медицинской помощи должно быть чёткое понимание, что делать с такими пациентами. А высокотехнологичная помощь, которую оказываем мы в Центре им. В.А. Алмазова, – это уже третий, а то и четвёртый этап помощи таким больным, которых надо сначала выявить и обследовать. И хотя ведение прооперированных пациентов (формально мы за них перестаём отвечать, как только после операции они перешагивают порог Центра), включая назначение адекватной лекарственной терапии, тоже дело первичного звена, у нас создана система диспансерного наблюдения за пациентами, которая отвечает и научным целям Центра».

А надо бы ещё больше…

Среди признаков, которые должны настораживать любого из нас в оценке собственного здоровья, Лебедев называет приступообразные сердцебиения, ощутимые перебои в сердце, снижающуюся переносимость физической нагрузки, а также сведения о смерти родителей в трудоспособном возрасте. Если же у пациента есть синкопальные (обморочные) эпизоды, это уже достаточно грозный признак...

Ежегодно в ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова, по словам Лебедева, делают порядка двух тысяч операций, направленных на улучшение работы сердца, и около пяти тысяч пациентов здесь обследуются и получают консультации по поводу аритмий. Они занимают одно из первых мест среди причин возникновения синдрома внезапной смерти. Но, считает врач, это – капля в море: нужно-то делать 5–10 тысяч операций, и не только в алмазовском центре. Достичь такого уровня можно лишь при наличии должного финансирования и должного уровня организации, ну и, конечно, при повышении эффективности работы первичного звена здравоохранения. «Так, – с сожалением отмечает Лебедев, – соответствующий потребности объём операций осуществляется разве что по вживлению кардиостимуляторов. А дефибрилляторов имплантируем до обидного меньше, чем могли бы. Да, это стоит колоссальных денег. Министерство здравоохранения идёт нам навстречу уже второй год: идёт финансирование на дефибрилляторы, каждый из которых стоит порядка 500 тысяч для одного пациента. В прошлом году мы имели 60 квот, в этом году у нас их 130».

Легче умереть?

Что чувствует человек, попавший в группу риска, но не получивший квоту на установку дефибриллятора, Лебедев тоже знает не понаслышке. «Я уже сталкивался с людьми, которые говорят: «Я не могу оставить семью без квартиры или дома ради операции. Мне дешевле будет умереть...» Чтобы таких пациентов было меньше, ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова не только постоянно информирует министерство о реальных потребностях (технических и финансовых) отрасли, но и делает всё, чтобы поставить профилактику синдрома внезапной смерти на общенациональные профессиональные рельсы. Так, проведённая в этом году Вторая школа практической аритмологии на три дня собрала поликлинических кардиологов, которые прибыли в Петербург и из других городов. Специально для них были продемонстрированы возможности программирования имплантируемых пациентам устройств, были проведены показательные операции, проведённые хирургами из Красноярска, Москвы, Краснодара, Тюмени (прямая трансляция велась на экране), показаны катетерные вмешательства и робототехника, с помощью которой операции в наши дни могут выполняться даже дистанционно. Хотя, говорит Лебедев, ограничены технические возможности даже алмазовского Центра: стоимость самого современного робота-хирурга в десять раз превышает стоимость робота, сегодня находящегося здесь на вооружении. Однако методы и понятия аритмологии на рубеже ХХ–ХХI веков определённо сложились, методы и направления работы стали чёткими. Речь идёт о поступательном развитии науки и практики. И дело всего-то за финансированием…

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