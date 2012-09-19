Доживём до… 2016 года

Осенью Санкт-Петербург ждёт появления на свет пятимиллионного жителя. Найдётся ли для него через пару лет место в детском садике – большой вопрос. Сейчас очередь насчитывает около пяти тысяч человек. И перспектива обострения этой проблемы весьма реальна.

Сегодня в городе работают 1152 государственных детских сада, их посещают 189 400 детей – петербуржцев, жителей области, приезжих. Глава комитета по образованию Жанна Воробьёва сообщает, что с февраля 2012 года увеличилось число детей-мигрантов – кандидатов на места в детские сады, а также теперь в заявительном порядке на места в детсады претендуют и дети из Ленинградской области, чьи родители работают в Петербурге.

Как только в Петербурге начала увеличиваться рождаемость, Смольный не раз заявлял о том, что уж в этом-то очередном году с очередью в садики будет покончено. К примеру, в 2012 году экс-вице-губернатор города Михаил Осеевский говорил о том, что в этом году «приоритетом для города станут детские сады, очередь будет ликвидирована». Но этого не случилось. Вообще за последние пять лет вместо запланированных 75 детсадов было построено только 37. А согласно прогнозу Петростата, к концу 2016 года число детей дошкольного возраста в Петербурге увеличится на 25%, и проблема с нехваткой мест в детских садах может серьёзно обостриться.

Ситуация с нехваткой мест в детсадах, безусловно, порождает социальную напряжённость. Поэтому она снова оказалась в центре внимания городского правительства. Была подготовлена и в августе на заседании городского правительства принята «Программа развития системы дошкольного образования в Санкт-Петербурге на 2013–2015 годы».

Программа, в частности, предусматривает ввод в эксплуатацию 54 новых и 11 реконструированных детских садов. Кроме того, планируется дополнительно открыть 40 групп кратковременного пребывания, 10 отделений дошкольного образования в общеобразовательных школах и 10 групп «Семейный детский сад» в государственных дошкольных учреждениях. Также одна тысяча детских садов будет оснащена современным оборудованием, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Планируется, что около 15 тысяч педагогов детских садов будут обучаться на курсах повышения квалификации. Финансирование программы составит более миллиарда рублей из городского бюджета. Губернатор Георгий Полтавченко поручил проконтролировать исполнение программы вице-губернатору Василию Кичеджи. Кроме того, губернатор поручил продумать меры поощрения для негосударственных детских садов, развитие которых также будет способствовать сокращению очереди в дошкольные учреждения. Таким образом, у города появилась новая планка – к 2016 году очередь в детские сады обещают ликвидировать.

Глава комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Мария Семёнова сообщила, что комитет предоставляет частным детским садам помещения по льготным арендным ставкам или даже безвозмездно и готов «двигаться в этом направлении».

Жанна Воробьёва, в свою очередь, призвала тех, кто хочет организовать негосударственный детский сад, прийти в комитет по образованию, где «окажут методическую и практическую помощь». По словам главы комитета по образованию, готовится проект постановления городского правительства о предоставлении субсидий на развитие негосударственного дошкольного сектора. Кстати, охват дошкольным образованием в Петербурге составляет 79,6% от детей в возрасте от 3 до 7 лет, в то время как по России эта цифра составляет 63,7%.