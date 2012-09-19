Её бьют, а она крепнет…

«АН» продолжают цикл публикаций в рамках проекта «Не всё равно», посвящённого самым животрепещущим проблемам российской действительности.

На днях в российских СМИ появилась новость о том, что понятие «взятка» в российском законодательстве может быть существенно расширено. С такой инициативой выступила Генеральная прокуратура. Ведомство предлагает внести в Уголовный кодекс поправки, существенно увеличивающие сроки давности по делам о подкупе, а также отнести к взяткам не только суммы в конвертах, но и любые незаконно предоставляемые преимущества. Судя по реакции в интернет-среде, у рядовых россиян эта новость не вызывает ничего, кроме нервного смеха: борьба с коррупцией в России идёт настолько давно и настолько безнадёжно, что в очередные спасительные меры верят разве что их авторы.

Про Россию нельзя сказать, что коррупцией поражены только «верхи», наживающиеся на откатах, или только «низы», вручающие деньги гаишникам и заведующим детских садов. В нашей стране берут везде – разница лишь в масштабах. А сходство, увы, – в отсутствии внятных схем борьбы с этим злом и, самое главное, неизбежной отвественности за совершённое преступление.

Самым ярким свидетельством «неубиваемости» коррупции в нашей стране был и остаётся неукротимый рост среднего размера взятки.По официальным данным Министерства внутренних дел, в 2008 году этот показатель составлял 9 тыс. рублей, в 2009 м – 27 тыс. рублей, в 2010-м – уже 60 тысяч. В 2011-м цифра взлетела до 236 тыс. рублей. И это, отметим, только официальные данные. У общественников цифры повыше. Так, буквально на днях был представлен доклад Всероссийской антикоррупционной общественной приёмной «Чистые руки». По их сведениям, за время президентства Дм. Медведева (2008–2012 гг., если кто забыл) размер взятки составил аж 300 тыс. рублей,а теневой оборот коррупционных денег увеличился на 17,6%.

Кстати, напомним, что коррупция в России представлена не только взятками в классическом понимании этого слова. Притчей во языцех стали знаменитые откаты, когда чиновник получает «долю» бюджетных денег за помощь, оказанную нужным людям при заключении госконтракта. По данным независимых экспертов, в 2003–2005гг. средний размер откатов составлял 35%, в 2005–2008 гг. – 40%, в 2008–2009 гг. – 60%.

Отметим, что антикоррупционное законодательство в России на первый взгляд довольно современное. В нашей стране с 2003 г. действует Федеральный закон «О противодействии коррупции», а в 2006‑м Россия, третьей среди стран «Большой восьмёрки», ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции – правда, за исключением скандально известной 20‑й статьи, которая называется «Незаконное обогащение». Эта статья предлагает наказывать за (цитируем) «значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». Оппозиция ведёт жаркие дискуссии с требованием принять эту норму, но «верхи» упорно хранят молчание.

К сожалению, «не делают погоды» и разного рода советы, комитеты и комиссии по борьбе с коррупцией, которыми обзавелась вся российская власть, начиная от гаранта Конституции (Общественный совет при Президенте РФ начал действовать несколько лет назад). Ничего, кроме озвучивания пугающей статистики, их члены пока не сделали.









Средний размер взятки в РФ в 2011 году составил 236 тыс. рублей.По сравнению с предыдущим годом он вырос

почти в четыре раза

Борьба со злом

Правоохранительные органы, призванные «выявлять и пресекать», на первый взгляд не дремлют. Как заявлял в своё время генеральный прокурор Юрий Чайка, в 2010–2011 гг. было выявлено 255 тыс. преступлений, которые носят коррупционный характер. Было задержано 13 действующих и бывших министров и их заместителей в субъектах Российской Федерации, четыре действующих и бывших заместителя губернатора, четыре депутата Заксобрания в субъектах России, один депутат и четыре помощника депутата Госдумы пятого созыва, 17 должностных лиц федеральных органов государственной власти. Ни одной недели не проходит без новости о взятии с поличным недобросовестного заведующего детским садом. Два последних случая произошли в Брянске и Кемеровской области:там за устройство ребёнка в детский сад «благодетельницы» просили 20 и 12 тыс. рублей.









Певец Кирилл Андреев

К слову, на «мелком» уровне активность борцов с коррупцией куда выше. По официальным данным, в отношении работников здравоохранения и соцобеспечения за год было возбуждено 1990 уголовных дел, образования и науки – около 2 тыс., ЖКХ – 302. В суды попали обвинительные материалы на 255 выборных глав муниципальных образований и 253 работников муниципальных организаций.

Как видим, вырисовывается любопытная тенденция. Если взяточников в регионах и муниципалитетах всё-таки «сдают» в суды, то «наверху» в этом отношении царит относительный покой (хотя всем очевидно, что все коррупционные цепочки столь живучи именно потому, что негласное благословение и нежелание как следует бороться идёт именно оттуда). В самых громких и масштабных скандалах последних лет дело, как правило, заканчивалось шумихой со СМИ и грозными высказываниями со стороны президента или премьера. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить знаменитый скандал с «золотыми» томографами, когда выяснилось, что не без участия чиновников (в том числе в Минздраве) закупки медицинской аппаратуры обошлись госбюджету в десятки раз дороже реальной стоимости. «Наглое, циничное воровство!» – возмущённо заявил тогда президент Дмитрий Медведев. Тем дело и кончилось: о том, что в Минздравсоцразвития и других причастных структурах кто-то лишился должности, слышно не было.

Грустную улыбку вызывает тот факт, что в эффективность своей работы, похоже, силовики и сами до конца не верят. Например, весной этого года Генпрокуратура РФ выдала потрясающую реакцию на информацию о том, что по статистике число коррупционных преступлений в России снизилось на 7%.Казалось бы, нужно радоваться? Как бы не так! Ведомство заявило, что причина такого результата не хорошая работа, а напротив – «снижение бдительности». Вот вам и борьба с коррупцией…

К сожалению, «наверху» никак не поймут одну простую истину. Никакое, даже самое совершенное антикоррупционное законодательство не поможет ликвидировать причины, понуждающие брать и давать взятки, – многолетние очереди в детские сады, деление учреждений здравоохранения на «хорошие» и «плохие», невнятность многих законодательных актов, дающая широкий простор для злоупотреблений. Если провести кропотливую, а главное – честную работу в этом направлении, коррупция (так и хочется сказать «исчезнет»…) явно поубавится в масштабах. Дело за малым – начать такую работу.