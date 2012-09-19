//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Её бьют, а она крепнет…

Борьба с коррупцией в России: будет ли результат?

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Её бьют, а она крепнет…

«АН» продолжают цикл публикаций в рамках проекта «Не всё равно», посвящённого самым животрепещущим проблемам российской действительности.

На днях в российских СМИ появилась новость о том, что понятие «взятка» в российском законодательстве может быть существенно расширено. С такой инициативой выступила Генеральная прокуратура. Ведомство предлагает внести в Уголовный кодекс поправки, существенно увеличивающие сроки давности по делам о подкупе, а также отнести к взяткам не только суммы в конвертах, но и любые незаконно предоставляемые преимущества. Судя по реакции в интернет-среде, у рядовых россиян эта новость не вызывает ничего, кроме нервного смеха: борьба с коррупцией в России идёт настолько давно и настолько безнадёжно, что в очередные спасительные меры верят разве что их авторы.

Про Россию нельзя сказать, что коррупцией поражены только «верхи», наживающиеся на откатах, или только «низы», вручающие деньги гаишникам и заведующим детских садов. В нашей стране берут везде – разница лишь в масштабах. А сходство, увы, – в отсутствии внятных схем борьбы с этим злом и, самое главное, неизбежной отвественности за совершённое преступление.

Самым ярким свидетельством «неубиваемости» коррупции в нашей стране был и остаётся неукротимый рост среднего размера взятки.По официальным данным Министерства внутренних дел, в 2008 году этот показатель составлял 9 тыс. рублей, в 2009 м – 27 тыс. рублей, в 2010-м – уже 60 тысяч. В 2011-м цифра взлетела до 236 тыс. рублей. И это, отметим, только официальные данные. У общественников цифры повыше. Так, буквально на днях был представлен доклад Всероссийской антикоррупционной общественной приёмной «Чистые руки». По их сведениям, за время президентства Дм. Медведева (2008–2012 гг., если кто забыл) размер взятки составил аж 300 тыс. рублей,а теневой оборот коррупционных денег увеличился на 17,6%.

Кстати, напомним, что коррупция в России представлена не только взятками в классическом понимании этого слова. Притчей во языцех стали знаменитые откаты, когда чиновник получает «долю» бюджетных денег за помощь, оказанную нужным людям при заключении госконтракта. По данным независимых экспертов, в 2003–2005гг. средний размер откатов составлял 35%, в 2005–2008 гг. – 40%, в 2008–2009 гг. – 60%.

Отметим, что антикоррупционное законодательство в России на первый взгляд довольно современное. В нашей стране с 2003 г. действует Федеральный закон «О противодействии коррупции», а в 2006‑м Россия, третьей среди стран «Большой восьмёрки», ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции – правда, за исключением скандально известной 20‑й статьи, которая называется «Незаконное обогащение». Эта статья предлагает наказывать за (цитируем) «значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». Оппозиция ведёт жаркие дискуссии с требованием принять эту норму, но «верхи» упорно хранят молчание.

К сожалению, «не делают погоды» и разного рода советы, комитеты и комиссии по борьбе с коррупцией, которыми обзавелась вся российская власть, начиная от гаранта Конституции (Общественный совет при Президенте РФ начал действовать несколько лет назад). Ничего, кроме озвучивания пугающей статистики, их члены пока не сделали.

Её бьют, а она крепнет…

    Средний размер взятки в РФ в 2011 году составил 236 тыс. рублей.По сравнению с предыдущим годом он вырос  
почти в четыре раза

Борьба со злом

Правоохранительные органы, призванные «выявлять и пресекать», на первый взгляд не дремлют. Как заявлял в своё время генеральный прокурор Юрий Чайка, в 2010–2011 гг. было выявлено 255 тыс. преступлений, которые носят коррупционный характер. Было задержано 13 действующих и бывших министров и их заместителей в субъектах Российской Федерации, четыре действующих и бывших заместителя губернатора, четыре депутата Заксобрания в субъектах России, один депутат и четыре помощника депутата Госдумы пятого созыва, 17 должностных лиц федеральных органов государственной власти. Ни одной недели не проходит без новости о взятии с поличным недобросовестного заведующего детским садом. Два последних случая произошли в Брянске и Кемеровской области:там за устройство ребёнка в детский сад «благодетельницы» просили 20 и 12 тыс. рублей.

Её бьют, а она крепнет…

Певец Кирилл Андреев

К слову, на «мелком» уровне активность борцов с коррупцией куда выше. По официальным данным, в отношении работников здравоохранения и соцобеспечения за год было возбуждено 1990 уголовных дел, образования и науки – около 2 тыс., ЖКХ – 302. В суды попали обвинительные материалы на 255 выборных глав муниципальных образований и 253 работников муниципальных организаций.

Как видим, вырисовывается любопытная тенденция. Если взяточников в регионах и муниципалитетах всё-таки «сдают» в суды, то «наверху» в этом отношении царит относительный покой (хотя всем очевидно, что все коррупционные цепочки столь живучи именно потому, что негласное благословение и нежелание как следует бороться идёт именно оттуда). В самых громких и масштабных скандалах последних лет дело, как правило, заканчивалось шумихой со СМИ и грозными высказываниями со стороны президента или премьера. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить знаменитый скандал с «золотыми» томографами, когда выяснилось, что не без участия чиновников (в том числе в Минздраве) закупки медицинской аппаратуры обошлись госбюджету в десятки раз дороже реальной стоимости. «Наглое, циничное воровство!» – возмущённо заявил тогда президент Дмитрий Медведев. Тем дело и кончилось: о том, что в Минздравсоцразвития и других причастных структурах кто-то лишился должности, слышно не было.

Грустную улыбку вызывает тот факт, что в эффективность своей работы, похоже, силовики и сами до конца не верят. Например, весной этого года Генпрокуратура РФ выдала потрясающую реакцию на информацию о том, что по статистике число коррупционных преступлений в России снизилось на 7%.Казалось бы, нужно радоваться? Как бы не так! Ведомство заявило, что причина такого результата не хорошая работа, а напротив – «снижение бдительности». Вот вам и борьба с коррупцией…

К сожалению, «наверху» никак не поймут одну простую истину. Никакое, даже самое совершенное антикоррупционное законодательство не поможет ликвидировать причины, понуждающие брать и давать взятки, – многолетние очереди в детские сады, деление учреждений здравоохранения на «хорошие» и «плохие», невнятность многих законодательных актов, дающая широкий простор для злоупотреблений. Если провести кропотливую, а главное – честную работу в этом направлении, коррупция (так и хочется сказать «исчезнет»…) явно поубавится в масштабах. Дело за малым – начать такую работу.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//В мире

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове: он работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

//новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//В мире

Латвийский политик получил должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии

Латвийский политик получил должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии

Бывший вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в нынешнем составе будет исполнительным вице-президентом в сфере финансовых услуг и экономики. Чем будет заниматься латвийский политик в Брюсселе?

//Новости партнеров

//В мире

В Японии предложили слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

В Японии предложили слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

Японские специалисты все еще находятся в поисках подходящего способа утилизации радиоактивной воды, которая копится в специальных наземных резервуарах на аварийной станции "Фукусима-1".

//Шоу-бизнес

Следственный комитет подозревает, что легендарную актрису Элину Быстрицкую родственники могли заморить голодом

Следственный комитет подозревает, что легендарную актрису Элину Быстрицкую родственники могли заморить голодом

Следственный комитет Москвы подозревает, что легендарную советскую актрису Элину Быстрицкую могли заморить голодом родственники. К следователям обратились знакомые артистки и потребовали провести проверку

//Новости СМИ2

//Экономика

Эксперт рассказал, когда доллар снова станет по 30 рублей

Эксперт рассказал, когда доллар снова станет по 30 рублей

Эксперт Андрей Хохрин рассказал, что Россия может надеяться на то, что доллар вновь будет стоить 30 рублей. По его словам, ВВП в Российской Федерации способен и дальше сохранять нынешние темпы роста.

//В мире

В Китае женщина продала новорожденных близнецов и купила телефон

В Китае женщина продала новорожденных близнецов и купила телефон

В китайской провинции Чжэцзян правоохранительные органы арестовали мать, которая продала своих новорожденных близнецов для последующего усыновления. Об этом во вторник сообщает сайт AsiaOne.

//В мире

Поклонская предостерегла освобожденного украинца Сенцова

Поклонская предостерегла освобожденного украинца Сенцова

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская обратилась к осужденному в РФ за терроризм Олегу Сенцову. После возвращения на Украину мужчина заявил, что теперь вернется в Крым «только на танках».

//Шоу-бизнес

Актриса Дженнифер Энистон раскрыла, что и как она ест, чтобы сохранить фигуру

Актриса Дженнифер Энистон раскрыла, что и как она ест, чтобы сохранить фигуру

Голливудская актриса, бывшая жена Брэда Питта Дженнифер Энистон раскрыла, как ей удается сохранить идеальную фигуру и не поправляться. До 50 лет для поддержания формы Энистон соблюдала диеты.

//В мире

Нацблок Латвии считает, что магазин рэпера Тимати несет угрозу безопасности страны

Нацблок Латвии считает, что магазин рэпера Тимати несет угрозу безопасности страны

Представитель нацблока Латвии Райвис Дзинтарс обратился в спецслужбы с просьбой проверить магазин рэпера Тимати в Риге. Политик считает, что одежда с «кремлевской тематикой» несет угрозу безопасности Латвии.

//В мире

Россияне стали лучше относиться к США и Европе

Россияне стали лучше относиться к США и Европе

В результате летнего противостояния российской власти и оппозиции, с мая по август 2019 года число россиян, хорошо относящихся к США, выросло с 31 до 42 процентов.

//Новости партнеров

//Общество

"Cиловики вытащили их из автомобиля, выбив окна". Стихийный митинг протеста в столице Бурятии закончился столкновением

"Cиловики вытащили их из автомобиля, выбив окна". Стихийный митинг протеста в столице Бурятии закончился столкновением

Столица Бурятии вышла на улицы после единого дня голосования. Жители недовольны итогами выборов мэра. Они считают, что результаты были сфальсифицированы и настоящим победителем был не единоросс, а коммунист

//В мире

Женщина с мертвым мозгом вышла замуж на Тайване

Женщина с мертвым мозгом вышла замуж на Тайване

Житель Тайваня женился на своей возлюбленной после того, как медики зафиксировали смерть ее мозга. Согласно последней информации, женщина попала в серьезное ДТП в одном из районов Тайбэя.

//Армия

Главный храм Вооруженных Сил РФ будет открыт 9 мая 2020 года

Главный храм Вооруженных Сил РФ будет открыт 9 мая 2020 года

Сегодня на заседании художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что при создании галереи «Дорога памяти» нельзя оставлять без внимания даже самые мелкие детали.

//Экономика

Россия может рассчитаться со всеми долгами

Россия может рассчитаться со всеми долгами

Накопленные резервы способны покрыть все долги государства. Об этом сообщило агентство РБК в публикации «У России не осталось чистого долга».

//В мире

Надежда Савченко призналась, что ее никто не берет на работу

Надежда Савченко призналась, что ее никто не берет на работу

Скандально известная бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала о трудностях с приемом на работу. С ними она столкнулась после того, как не смогла пройти в украинский парламент на недавних выборах.

//Шоу-бизнес

Максима Виторгана с днем рождения поздравили и Нино Нинидзе, и Ксения Собчак

Максима Виторгана с днем рождения поздравили и Нино Нинидзе, и Ксения Собчак

Максим Виторган, актер театра и кино, 10 сентября отмечает день рождения. Артисту исполнилось 47 лет. Виторгана поздравили и Нино Нинидзе, и Ксения Собчак - бывшая супруга.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
2

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
3

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
4

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
5

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры