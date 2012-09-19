С днём рождения, Брянск!

17 сентября Брянск отметил свой день рождения. Городу исполнилось 1027 лет. Хотя точная дата его основания, вплоть до числа и месяца, не известна, для празднования неслучайно был выбран именно этот день. 17 сентября 1943 года советские войска освободили город от фашистов и дали ему вторую жизнь.

По приглашению губернатора Брянской области «АН» приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города.

Под эгидой нашей газеты легенда смешанных единоборств американец Мэтт Линдланд и абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков провели мастер-класс для начинающих спортсменов.

В этот день звёзды спорта пообщались с разной молодёжью, в частности с теми, кто оказался за колючей проволокой, – в брянской воспитательной колонии. Ребятам, которые совершили неверный шаг, дали понять, что они не вычеркнуты из жизни и достойное будущее зависит от их труда и упорства. Они получили много советов от души. Перед подростками выступила лауреат междунардных конкурсов саксофонистка Вероника Кожухарова, исполнили свои треки рэпер Стафф и группа «Койот». Председатель Совета директоров ИД «Аргументы недели», член Генсовета «Деловой России» Вячеслав Тимошенко вручил ребятам спортивный инвентарь и книги серии «Подарим детям мир знаний!».

Бату Хасиков отметил: «В детстве встречи с авторитетными людьми, на которых я мог равняться, заряжали меня энергией. Их простота в общении подсказывала, что передо мной совершенно обычные люди, и если я буду трудиться, то смогу стать таким же. Уверен, что многие ребята сегодня испытали то же самое!» В конце встречи у каждого была возможность лично поговорить с гостями – так что пищи для размышлений молодым людям хватит надолго.

Кульминацией праздника стала организованная нашей редакцией совместно с компанией FAIT NIGHT грандиозная «Битва на Десне». На ринге встретились лучшие мастера смешанных единоборств со всего мира. Прямую трансляцию уникального турнира на протяжении трёх часов вёл федеральный канал «Россия 2». Конечно, жители Брянска особо переживали за спортсменов из своего города. Последний бой – четырёхкратного чемпиона мира по самбо брянца Виталия Минакова с многократным чемпионом США и Бразилии по джиу-джитсу Фабиано Шернером – многие смотрели стоя. Победа русского богатыря Минакова стала настоящим подарком городу!

Эти мероприятия – не последние из тех, что проводят здесь «Аргументы недели». Сейчас мы готовим к выпуску брянский сборник серии «Диалог поколений. Говорят герои Великой Победы». В книгу войдут интервью студентов и молодых журналистов с героями войны, фронтовиками, партизанами и подпольщиками, тружениками тыла. Подобные сборники «АН» уже издавали в Москве и в Крыму. В столице партизанского края книга создаётся при поддержке губернатора Брянской области Николая Денина.

По словам Вячеслава Тимошенко, «Аргументы недели» продолжат устраивать спортивные и патриотические праздники в других городах России и ближнего зарубежья: «Я родился в Керчи и на собственном опыте знаю: чем меньше город, тем меньше событий в нём происходит. В отличие от Москвы, жизнь там не кипит, серьёзных акций не проводится. А в результате – молодёжь от безделья и отсутствия правильных ориентиров тянется к тому, что только испортит судьбу: сигаретам, алкоголю, наркотикам. Наша задача – этими мероприятиями показать, что есть другая жизнь, и она реальна для каждого».

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ ОАО «ИНВЕСКОМ» ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГРАНДИОЗНОГО ТУРНИРА «БИТВА НА ДЕСНЕ».