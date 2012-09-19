У рейдера на даче

Собственность миллионов российских садоводств нередко становится целью рейдерского захвата. Тем более садоводы часто безграмотны и неорганизованны, а дачная амнистия позволяет оформлять собственность на землю по любому документу: садоводческой книжке 1980-х годов или выписке из колхозного журнала 1950-х. В разных регионах России наработан опыт борьбы с дачным рейдерством. Но у методов борьбы есть две разновидности: когда власти на стороне захватчиков или честного собственника.

Постфеодальная раздробленность

Что можно получить с товарищества, состоящего из 100–300 участков по шесть соток каждый? Самый мягкий вариант – немного денег. Захватчик присматривается к объекту: чем больше садоводство, тем выше разобщённость жителей, тем больше обиженных на нынешнее правление. Задача: сплотить обиженных, правдами и неправдами провести общее собрание и избрать «своего» председателя.

– Нашему садоводству с председателями не везло: кто-то пил, кто-то приворовывал, асфальт 20 лет проложить не могут, – говорит Ирина Шепелёва из посёлка Дивенская Ленобласти. – Люди перестали ходить на собрания, интересоваться новостями и сменой руководства. В итоге у власти оказался человек со стороны, который продал 11 пустующих участков, предназначенных под пожарные водоёмы, каждый клочок земли общего пользования. Собрал по 10 тысяч рублей на ускоренную приватизацию 250 участков – и затих. Заключил договор с левой фирмой по вывозу мусора на пять лет вперёд и слил в неё всю садоводческую кассу. Фирма через три дня испарилась. Если бы люди вовремя не опомнились, он бы продал участки тех, кто редко появляется на своих участках. С правом собственности ведь неразбериха, председатель может почти всё.

У садоводств до сих пор нет реального объединителя.

В отсутствие организующего начала невозможно подсчитать ни количество садоводств, ни число его участников. Госкомстат выяснил, что у каждого второго жителя Москвы и Петербурга есть дача. Вероятно, в масштабах России садоводы – это 40–50 млн. человек. И только треть из них потрудились нормально оформить собственность.

Если наступит завтра

Масштабы дачного рейдерства были бы куда скромнее, если бы садоводы своими руками не готовили почву для захвата.

– У нас в садоводстве почти никто не воспользовался дачной амнистией, – говорит Наталья Баркова из Калининграда. – В восьмидесятые годы нам выделили лес, размеченный колышками на участки. Пока корчевали, колышки снесли, снова мерить начали уже после строительства. Выяснилось, что у кого-то полдома стоит на участке соседа. А при оформлении собственности необходимо, чтобы соседи согласились с границами участка. Один мужчина захотел поставить у себя второй дом, для этого нужно провести межевание. А соседи отказываются подтвердить границы: «Ты это – не выделяйся». Таких ситуаций – масса. Большинство не собирается продавать свой участок и полагает, что оформление – напрасная трата времени и денег. Они – главная мишень рейдеров.

В разных регионах практикуется одна и та же мошенническая схема. В садоводство приезжают на дорогих машинах улыбчивые ребята в костюмах. Представляются от какого-нибудь федерального агентства, обещают включить в целевую программу: провести газ, проложить асфальт. Садоводству нужно лишь переписать уставные документы по новому стандарту. Понятно, что дальше у товарищества появляются новые хозяева. Садоводческие книжки дачников рвутся пополам. И какие у них после этого права на свои участки? Никаких!

Силой выгнать садоводов с их земли – таких случаев известны единицы. Но новое правление может сделать жизнь дачников настолько невыносимой, что они сами захотят уехать. Например, поднять в несколько раз членские взносы, плату за вывоз мусора и электричество. Или поставить на въезд шлагбаум, придумать какие-нибудь «въездные часы» – с 11 до 17, а в остальное время брать плату с каждой машины. И если появится активист, подбивающий садоводов на борьбу, у него запросто может сгореть дом. Целью рейдеров часто является скупка земли с готовой инфраструктурой за бесценок, чтобы потом продать её под коттеджный посёлок.

– В Ленинградской области примерно 5% садоводов в той или иной степени столкнулись с рейдерством – это около 100 тысяч человек, – говорит адвокат Андрей Воробьёв. – Контрмеры против захватчиков стандартны. Иметь заверенные копии всех документов. В случае «наезда» обращаться в органы государственной власти и прессу, собирать максимальное количество подписей. Официальное заявление двух сотен садоводов чиновник вряд ли проигнорирует – может аукнуться. Самое надёжное – приватизировать участки, ходить на собрания, дружить с соседями. Любой рейдер начинает с разведки, а туда, где дачники сплочены и активны, вряд ли будут соваться. Если приезжие действуют нахрапом, не нужно верить понтам – чаще всего они преувеличивают свои связи в госструктурах и сами боятся властей.

Правда, участники СНТ «Волна» под Новосибирском столкнулись с попыткой захвата, при которой протокол собрания, избравшего нового председателя, заверен в налоговой инспекции. Среди «избирателей» – давно покойные участники «Волны», а новое правление небольшого садоводства выросло до 15 человек. Среди них замечены госчиновники, занимающиеся оформлением приватизации земли.