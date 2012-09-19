Кино заказывали?

Правительство начинает масштабную реформу киноиндустрии. 17 сентября премьер-министр Дм. Медведев созвал заседание Совета по кино, где признал – реформы, которые шли в отрасли последние несколько лет, провалились. В ответ министр культуры Владимир Мединский предложил урезать финансирование и, по сути, перейти на госзаказ по советскому образцу.

Кино в России – третья проблема после дураков и дорог. С одной стороны, сборы в кинотеатрах достигают 35 млрд. руб. в год. По этому показателю РФ на 9-м месте в мире. С другой стороны, почти все деньги собирают дорогие американские блокбастеры вроде «Тёмного рыцаря», «Мстителей», «Людей в чёрном».

В нашей стране стабильно снимают 60 фильмов в год, но их доля в сборах кинотеатров мала. Даже в золотом 2007 г. на российские ленты пришлось 28% всех денег, оставленных публикой в кинозалах. В последние годы цифра едва дотягивает до 16%. Число зрителей, желающих смотреть отечественные фильмы, тоже снижается. В 2010 г. их увидели 30 млн. человек, в 2011 г. – только 27,5 миллиона. Причём ходят в основном на несколько самых известных фильмов. К примеру, в прошлом году почти 30% зрителей обеспечили две картины – «Высоцкий» и «Ёлки-2».

При такой популярности российского кино неудивительно, что желающих в него вкладываться – мало. За два года общий кинобюджет страны рухнул на треть – до 6,6 млрд. руб. в год. При этом частные инвестиции в российские фильмы сократились в четыре раза – до 1,8 млрд. рублей. Так что отечественное кино всё больше напоминает сироту, о котором вынуждено заботиться государство. С 2009 г. сумма, которую правительство каждый год выделяет на съёмки фильмов, увеличилась вдвое.

Не сказать, что чиновники рады свалившимся на них заботам. В конце 2009 г. они уже предприняли реформу киноиндустрии. Если в 2000-е гг. весь бюджет на фильмы распределяло Министерство культуры, то с начала 2010-х гг. большую часть средств передали специальному фонду. По сути, деньги достались продюсерам десяти крупнейших студий. Таких, как «Централ партнёршип», «Дирекция кино», «ТРИТЭ». Они заседают в совете Фонда кино и решают, какие именно ленты финансировать.

В 2011 г. из 4,8 млрд. руб., потраченных на поддержку кино, Минкульт оставил себе только 1,5 млрд. рублей. Помимо прочего из них спонсировался прокат «Фауста» Александра Сокурова. Остальные средства ушли Фонду кино. 1,75 млрд. руб. из них он потратил на собственные проекты крупнейших студий. В том числе на снятый «ТРИТЭ» фильм «Утомлённые солнцем – 2» и «Ёлки-2», сделанные на студии «Таббак» (входит в компанию «Базилевс» Тимура Бекмамбетова). Остальные 1,4 млрд. руб. ушли другим кинопроизводителям.

В какой-то степени нововведения оправдались. Для начала российские фильмы начали окупаться. Если в 2000-е гг. прибыль приносили не более пяти картин в год, в прошлом году таких лент впервые оказалось восемь. Среди них: мультфильм «Иван Царевич и Серый волк», который принёс продюсерам 230 млн. рублей. Вдобавок фонд начал активно продвигать российское кино на международных фестивалях. Номинаций и наград стало больше.

Но в государственном масштабе кинореформа не принесла результатов. Несмотря на солидное финансирование из казны, зрители по-прежнему не смотрят российское кино. Это и вызвало гнев премьер-министра и министра культуры. По сути, 17 сентября на заседании Совета по кино продюсерам поставили ультиматум. Если в этом году доля российского кино в общих сборах не превысит 18% – отрасль ждёт радикальная реформа.

Во-первых, для кинотеатров введут жёсткую квоту на показ отечественных фильмов. Они займут не менее 24% экранного времени. Во-вторых, правительство готово отменить налоговые льготы, которыми пользуются кинотеатры. К примеру, сейчас они не платят налог на добавленную стоимость того, что заработали на показах.

Главное – Минкульт сократит финансирование кино до масштабов сталинских времён. Полноценную господдержку получат несколько фильмов в год. Причём сниматься они будут по сценариям, которые министерство заказывает самостоятельно. Права на эти картины останутся за государством. Сейчас прибыль от успешных лент достаётся режиссёрам и продюсерам. Правда, 5% уходит в Фонд кино (со следующего года – до 25%). После реформы она пополнит федеральный бюджет.

С одной стороны, в нововведениях есть резон. Несправедливо, когда окупившиеся в прокате фильмы почти не приносят денег в казну. С другой стороны, прямой контроль над содержанием картин вряд ли приведёт к чему-то хорошему. Достаточно посмотреть на список фильмов, которые в прошлом году Минкульт профинансировал из собственного бюджета. «Клад казака-разбойника», «Неваляшка- 2», «Атомный Иван». Известнейшие ленты, не правда ли?