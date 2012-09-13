Человек, который играл в футбол с пелёнок

Легендарному форварду футбольной команды «Зенит» Владимиру Казачёнку исполнилось 60. В конце 70-х – начале 80-х его имя было известно всем ленинградцам от мала до велика: больше, чем Казачёнок, мячей противнику тогда никто не забивал.

День рождения Владимира Казачёнка при поддержке клуба «Зенит» отпраздновали в Балтийской медиагруппе. Петербургский телеканал «100 ТВ» подготовил к юбилею Владимира Александровича получасовой документальный фильм, в который вошли как уникальные фотокадры, так и хроникальные кинозаписи советских времён. Казачёнок и на экране, и в жизни необычайно прост, общителен, остёр на язык и, несмотря на многие жизненные испытания, добродушен. Простой паренёк из рабочего пригорода Колпино, как и многие ребята тех лет, c детства увлёкся футболом («Кто играл в футбол с пелёнок? – Наш Володя Казачёнок» – один из слоганов зенитовских фанатов ХХ века издания). Начинал с дворовой команды, играл за команду Ижорского завода (тем, что трижды становился чемпионом завода, он гордится даже больше других достижений), был замечен тренером дубля «Зенита» Анатолием Васильевым и приглашён в команду. Так 9 августа 1970 года в «Зенит» пришёл футболист, которому предстояло стать легендой нашего футбола и кумиром миллионов (женщины на трибунах во время матчей скандировали: «Хочу ребёнка от Володи Казачёнка»). Теперь отпечатки ступней форварда будут размещены на аллее славы «Зенита»…

Главный тренер «Зенита» Евгений Горянский стал привлекать Казачёнка в основной состав, когда ему не было и 20 лет, а с приходом на место главного Германа Зорина за Владимиромзакрепилосьположение форварда «номер один». Активный интерес к зенитовскому нападающему с 1975 года проявлял и Анатолий Тарасов (ЦСКА), но по многим причинам Казачёнок был вынужден перейти на время в московское «Динамо». В «Зенит» форвард вернулся, когда команду тренировал Юрий Морозов.За три сезона Казачёнок забил противникам почти полсотни мячей и вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионата СССР. В 1983 г. в «Зенит» в качестве тренера пришёл Павел Садырин, но тяжёлая травма колена, полученная в матче с московским «Динамо», на несколько месяцев выбила Владимира из игровой колеи. Футбол, как и всякий спорт, – вещь жестокая: больше места нападающему Казачёнку в команде не было, хотя он был готов играть, невзирая на боли в коленном суставе. По иронии судьбы уже в следующем сезоне золото чемпионата СССР (1984) было завоёвано «Зенитом»…

Поздравить с юбилеем сердце ленинградского «Зенита» 6 сентября хотели многие, в том числе известные актёры, народные артисты России и заядлые болельщики Михаил Боярский и Иван Краско. Первым слово для поздравления генеральный продюсер канала «100 ТВ» Алексей Васильев предоставил Михаилу Сергеевичу, торопившемуся к заболевшему внуку. «Если меня спросят, что такое Санкт-Петербург, я отвечу: «Это Володя Казачёнок». Я знаком с Платини, но мне дороже знакомство с Владимиром Казачёнком, – сказал Боярский. – Гордиться нашей командой без него невозможно. Это настоящий вожак, настоящий мужик, великий футболист, знамя нашего города. Всегда радостно на душе, когда, приходя на стадион, видишь его лицо. У Казачёнка уникальное чутьё: он знает настрой команды, чувствует противника, по его лицу всегда можно прочесть, каким сегодня будет матч». Действительно, в этом году Казачёнок с уникальной точностью предсказал счёт 4:1 в нашей игре со сборной Чехии на чемпионате Европы…

Пришли поздравить Владимира Александровича и его друзья и коллеги по ленинградской команде, центральные защитники Владимир Голубев и Михаил Лохов. Владимир Голубев: «Благодаря труду Володя развил свой талант до такого уровня, что стал ведущим футболистом. Трудно понять, сколько пота и крови вложено в это, насколько тяжело то, что кажется лёгким на футбольном поле. Нацеленность на результат, желание достигнуть наивысшего результата – вот главные особенности Володи». Спортивный комментатор Геннадий Орлов охарактеризовал поколение игроков «Зенита», к которому принадлежит Казачёнок, как «поколение смешливых ребят», у которых находились силы и желание как блестяще играть, так и блестяще подшучивать друг над другом. «Нынешние угрюмые какие-то. Может, зарплата у них не та?» – сказал Орлов, чем вызвал взрыв смеха присутствовавших в Балтийском медиацентре гостей. Припомнил бывший футболист и комментатор, как складно говорил Казачёнок и во время своего первого интервью на радио. Правильности речи и таланта ироничного рассказчика Владимиру Александровичу действительно не занимать: чего только стоят его рассказы о «тренировках» по заполнению колодезной водой бочек в родительском доме или попытках играть в водное поло…

Профессиональная карьера, закончившаяся для Казачёнка довольно рано – в 31 год, закономерно привела бывшего нападающего на тренерскую работу – он давно уже занимается подрастающим поколением нашего футбола. Так что «ребёнков» от Казачёнка (одного из воспитанников Владимира Александровича уже знает вся страна – это Александр Кержаков, для которого Казачёнок стал первым профессиональным тренером) теперь уже много. Дай бог, чтобы все они оправдали надежды своего тренера и питерских болельщиков.