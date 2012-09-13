Пока рецепт не стал ценной бумагой

Как хотелось верить, что от неразберихи со снабжением Санкт-Петербурга льготными лекарствами к середине нынешнего года не останется и следа. Но этого не случилось. И если в Смольном считают, что проблема «отоваривания» льготных рецептов раздута исключительно СМИ, то петербуржцы смотрят на ситуацию по-иному. Опрос, проведённый в августе одним из городских информационных агентств, показал, что на «единицу» оценивают ситуацию со льготными лекарствами 53% , и даже «двойку» происходящему готовы поставить всего 28% опрошенных.

По словам Светланы Герчиковой, начальника отдела по надзору за исполнением бюджетного законодательства Прокуратуры,её ведомствов прошлом году обнаружило нарушение российского законодательства в работе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга – монопольным поставщиком лекарственных препаратов являлась одна компания – «Империя-Фарма». Тогда-то комитет и начал перестраивать свою «лекарственную» работу. Перестройка оказалась не только очень тяжёлой, но и очень медленной: надежды, что всё наладится к 2012 году, не оправдались. Так, С. Герчикова оценивает работу по снабжению города льготными лекарствами в начале года как крайне неудовлетворительную: препаратов просто не было, а вот обращений граждан в Росздравнадзор и прокуратуру было предостаточно. В качестве отправной точки начала решения проблемы Михаил Касаткин, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, называет 23 марта, когда О. Казанская на совещании с новыми поставщиками сказала, что «отныне мы будем работать честно» (интересно, как же велась работа раньше?). Но и теперь, когда одного поставщика сменили 58 «снабженцев» (по данным комитета на август 2012 года), жалобы от граждан продолжают поступать.

Жаловаться у нас любят

Несмотря на убеждённость М. Касаткина в том, что с разрешением одной из главных задач комитета – организацией надлежащей информационной системы для обеспечения прозрачности процесса закупок и доведения лекарств до аптек – проблем должно стать меньше, воз пока стоит на одном месте. А уж красивые слова зампредседателя о том, что рецепт должен стать «ценной бумагой, а не простой бумажкой», и вовсе без улыбки слушать нельзя: ради облегчения жизни пациентов, мечущихся между аптеками в поисках лекарств, доктора часто выписывают не один, а несколько рецептов, которые бедолаги-пациенты отоваривают ВСЕ при первом удобном случае (вдруг потом ничего не достанется?). Тем временем Татьяна Пустотина, заместитель руководителя Управления Росздравнадзора по Санкт-Петербургу, говорит, что в Росздравнадзор уже поступили 190 обоснованных жалоб граждан, связанных с выписанными им льготными препаратами. На основании жалоб выявляются нарушения в работе Комитета по здравоохранению, амбулаторного звена и аптек, оформляются предписания, и дела даже направляются в прокуратуру. Но помимо объективных причин, таких как нарушение госконтрактов, несвоевременное проведение электронных торгов или поставок, Росздравнадзор часто фиксирует, по словам Т. Пустотиной, «чёрствое отношение к льготникам со стороны врачей и аптечной сети».

Кто виноват и что делать?

С 23 июля, когда вышел ФЗ №122, дополняющий старый ФЗ №93, регламентирующий закупки лекарств, Комздрав потерял право закупать препараты по торговым наименованиям (в том случае, когда непатентованное и торговое наименования совпадают, закупка должна осуществляться на основании химической формулы), неразберихи прибавилось. М. Касаткин и С. Герчикова утверждают, что врачи в поликлиниках, выписывая рецепты на дорогостоящие (которые комитет, понятное дело, не закупает) препараты конкретных производителей, не дают разъяснений пациентам об аналогах лекарств (возможно, более дешёвых). Больные приходят в ОАО «Петербургские аптеки» – единственную аптечную сеть, работающую со льготниками, и обнаруживают, что… выписанного им лекарства нет и в помине. Результат – всё те же жалобы в Росздравнадзор и прокуратуру. «Переводить стрелки» на врачей, убеждая СМИ, что доктора плохо знают международные непатентованные названия лекарств, проще простого. Но что делает комитет для ликбеза в амбулаторном звене? Чёткого ответа на этот вопрос М. Касаткин дать так и не смог, между делом сказав, что «позорный столб стоит дешевле» и что недобросовестных врачей будут привлекать и привлекают к ответственности. Выходит, проблема всё та же: врачей государство нанимает, а отвечать за них в процессе работы не очень-то стремится. Быть может, начинать решать все проблемы здравоохранения надо всё же с медицинского образования?