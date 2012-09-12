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Чёрненькие и синенькие

По российским дорогам ездят тысячи машин, которым можно всё

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Диана РОМАНОВСКАЯ ]

Чёрненькие и синенькие

«АН» продолжают цикл публикаций в рамках проекта «Не всё равно», посвящённого самым животрепещущим проблемам российской действительности.

О бедах дорожной отрасли в нашей стране можно говорить бесконечно. Это и неразвитость самой дорожной сети, и убитый асфальт на многих трассах, и миллиардные «распилы» на строительстве и ремонте. Но ничто, пожалуй, так не раздражает российских водителей, как вызывающее поведение владельцев автомобилей со спецсигналами. «Избранные» позволяют себе ездить по свободной встречной полосе, неизменно выходят сухими из воды в случае ДТП, ради них оживлённые дороги могут перекрываться на несколько часов. Такой ситуации нет ни в одной стране мира.

Как всё начиналось

По числу персон, имеющих право «особого проезда», Россия оказалась, что называется, впереди планеты всей. Безу­словно, в других странах тоже есть те, кто обладает привилегиями на дорогах. Но там их в разы меньше: как правило, к этой категории относятся только первые лица государства. Чиновники рангом ниже всегда движутся в общем потоке. И преференции редких «випов», как правило, вопросов у рядовых граждан не вызывают – тем более что проезд кортежей организован так, что продолжительность задержек для рядовых участников движения исчисляется минутами. В России картина, к сожалению, прямо противоположная. Число машин со спецсигналами в разы выше, чем за рубежом, а вызывающее поведение их водителей и пассажиров давно стало притчей во языцех. Однако в ответ на подобное хамство россияне молчать не стали. Борьба с привилегиями на дорогах стала одним из самых ярких проявлений гражданской активности за последние 10 лет.

Детонатором общего недовольства послужила авария летом 2005 года, когда разбился «мерседес» бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Водитель чиновника попытался обогнать ехавшую впереди «тойоту», но во время маневра вылетел в кювет и врезался в дерево. Губернатор, водитель и охранник, находившиеся в «мерседесе», погибли. При этом виновником аварии признали водителя «тойоты» Олега Щербинского, которого приговорили к четырём годам лишения свободы – за нарушение ПДД, повлёкшее гибель трёх человек. Несправедливость решения суда была настолько очевидной, что в поддержку Щербинского собирались митинги.

Общественная волна дала свой результат. В марте 2006 г. Щербинский был оправдан, судью, выносившую приговор, сняли с должности. А через некоторое время Владимир Путин (видимо, вняв протестам) радикально сократил количество машин с мигалками с семи тысяч до одной тысячи, одновременно отменив флаговые номера. Напряжение было снято. А к активистам пришло понимание того, что «злу» можно успешно противостоять.

Чёрненькие и синенькие

Аварии с участием машин с мигалками происходят в 30 раз чаще, чем с участием обычных автомобилей

Аргумент неравнодушных

В период протестов в защиту Олега Щербинского водителю из Москвы Алексею Дозорову пришла в голову оригинальная идея. Он взял у своего сына игрушечное ведёрко синего цвета, прикрепил его с помощью скотча на крышу своей машины и сделал «круг почёта» вокруг Кремля. Эта акция положила начало существованию сообщества «Синих ведёрок» – организации, за несколько лет заслуженно снискавшей славу опытного борца с дорожным «злом».Главное их требование – использование спецсигналов только на автомобилях экстренных служб – поддерживают все автомобилисты. Среди выдвинутых идей были и законодательные инициативы, но, по словам активистов, «очень быстро поняли, что Госдума у нас почти ничего не решает». И поэтому сосредоточились на других методах борьбы с привилегиями на дорогах.

В 2010 г. у «Синих ведёрок» появился свой «дом» – портал в Интернете. С этого момента активность сообщества вышла на новый виток. Каждый день люди выкладывают все новые видеозаписи, жалуются на беспредел на дорогах, виной которому машины с мигалками, и придумывают новые акции – порой весьма экстравагантные. Самой знаменитой, если не сказать хрестоматийной, стала история о том, как человек с синим ведром на голове прыгает на крышу машины с мигалкой, которая припарковалась, нарушая все возможные правила. Водитель «членовоза» пытается прогнать человека, но он всё равно проходит весь путь от носа до хвоста автомобиля (с ведром на голове!) и убегает в неизвестном направлении.

«За прошедшие два с половиной года мы прошли большой путь. Но наш базовый принцип остался неизменным: «На дороге и в бане все равны!» – рассказывает координатор «Ведёрок» Пётр Шкуматов. – Главное, чего мы добиваемся, – равенство перед законом и одинаковая ответственность за нарушения ПДД. Ценой, которую мы все платим за неравенство на дорогах и привилегии для избранных, являются человеческие жизни. Ежегодно в ДТП гибнут 30 тысяч человек, калечатся – более 200 тысяч. К сожалению, мало кто проводит взаимосвязь между безнаказанностью на дороге и такой кошмарной смертностью, но она прослеживается очень чётко. Чем быстрее мы сможем прийти к состоянию, когда все будут одинаково отвечать перед законом, тем больше жизней мы сможем сохранить».

Чёрненькие и синенькие

Актёр Максим Виторган

И вновь продолжается бой

Проявление нового отношения на практике не заставило себя ждать. Люди перестали уступать дорогу машинам с мигалками, стали вступать в перепалки с полицией, перегораживающей дороги для проезда кортежей. Многие начали снимать на видео «разговоры» с водителями чиновничьих автомобилей, и в Интернете появились тысячи материалов, фиксирующих грубые нарушения «членовозами» Правил дорожного движения.

Тем не менее с уверенностью говорить о том, что война окончена в пользу «рядовых», пока, к сожалению, нельзя. В частности, число машин с мигалками быстрыми темпами возвращается к показателям до 2006 г. – например, к началу 2010 г. их насчитывалось около пяти тысяч. Периодически поднимается волна гнева по поводу очередного инцидента с участием ВИП-машины. Самым громким случаем последних лет стало страшное ДТП в Москве с участием автомобиля вице-президента ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова. Его «мерседес» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «ситроеном», водитель и пассажир которого погибли. Расследование велось «в лучших традициях»: уголовное дело не заводили несколько дней, номера на машине Баркова сменили сразу, из трёх видеозаписей с трёх камер наблюдения была обнародована только одна, и то под нажимом общественности. Так что поводов для того, чтобы поддерживать общественников «в тонусе», по-прежнему хоть отбавляй.

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