Варенье из албухары

Армянская кухня имеет весьма почтенный возраст. И, утверждают учёные, за более чем две тысячи лет вкусовые привычки этого кавказского народа практически не изменились. Судя по разнообразию десертных рецептов, армяне – знатные сластёны. Согласуясь с национальной поваренной книгой, можно сварить варенье не только из привычных всем плодов и ягод, но и из грецких орехов, лепестков роз, арбуза, дыни, тыквы и даже баклажанов или зелёных помидоров! Сейчас, конечно, варенье делают на сахаре, а когда-то использовали уваренный виноградный сок – дошаб или мёд.

Армянские источники утверждают, что албухара – слива жёлтого цвета с обязательной кислинкой. Для хорошего варенья подойдут спелые, но не перезревшие плоды. Нужно промыть их в холодной воде, наколоть в нескольких местах деревянной зубочисткой, выложить в глубокое блюдо, засыпать половиной объёма сахара и поставить в прохладное место на 6–8 часов. Из оставшихся сахара и воды сварить сироп, добавить в него сливы вместе с выделившимся из них соком и варить на небольшом огне 30–35 минут. Снять с огня и оставить на 5–6 часов. Затем на небольшом огне довести варенье до готовности. В конце варки снять пену.