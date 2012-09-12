//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Варенье из албухары

Лучшие рецепты национальной кухни

№ 35(327) от 13.09.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Варенье из албухары

Армянская кухня имеет весьма почтенный возраст. И, утверждают учёные, за более чем две тысячи лет вкусовые привычки этого кавказского народа практически не изменились. Судя по разнообразию десертных рецептов, армяне – знатные сластёны. Согласуясь с национальной поваренной книгой, можно сварить варенье не только из привычных всем плодов и ягод, но и из грецких орехов, лепестков роз, арбуза, дыни, тыквы и даже баклажанов или зелёных помидоров! Сейчас, конечно, варенье делают на сахаре, а когда-то использовали уваренный виноградный сок – дошаб или мёд.

Армянские источники утверждают, что албухара – слива жёлтого цвета с обязательной кислинкой. Для хорошего варенья подойдут спелые, но не перезревшие плоды. Нужно промыть их в холодной воде, наколоть в нескольких местах деревянной зубочисткой, выложить в глубокое блюдо, засыпать половиной объёма сахара и поставить в прохладное место на 6–8 часов. Из оставшихся сахара и воды сварить сироп, добавить в него сливы вместе с выделившимся из них соком и варить на небольшом огне 30–35 минут. Снять с огня и оставить на 5–6 часов. Затем на небольшом огне довести варенье до готовности. В конце варки снять пену.

Нужно: 1 кг жёлтой сливы, 1,3 кг сахара, 200 г воды.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Предсказан ответ Российской Федерации в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//В мире

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Решение отменить мораторий на продажу земли приведет к появлению на Украине мафиозных группировок с опытом работы на этом рынке в Латинской Америке. С таким прогнозом выступил политолог Сергей Марков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

В интернет-СМИ напомнили о пророчестве ясновидящей Гунхильды Смелхус о причине Третьей мировой войны. Смелхус предсказала, что новый глобальный конфликт произойдет не из-за политических игр ведущих держав.

//В мире

Лукашенко решил "наглухо" закрыть границу с Украиной

Лукашенко решил "наглухо" закрыть границу с Украиной

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной. Однако глава государства отметил, что считает украинский народ братьями и соседями.

//Здоровье

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

//Здоровье

Красота требует жертв: офтальмолог рассказала, как косметические процедуры сказываются на зрении

Красота требует жертв: офтальмолог рассказала, как косметические процедуры сказываются на зрении

Многие женщины в погоне за красотой соглашаются на всевозможные косметические процедуры, некоторые из которых могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

//Новости партнеров

//Политика

Зеленский запретил прессе фотографировать его ребенка

Зеленский запретил прессе фотографировать его ребенка

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс. Об этом написала в Instagram супруга украинского лидера Елена Зеленская.

//Здоровье

Простой способ снизить риск преждевременной смерти подсказали зарубежные ученые

Простой способ снизить риск преждевременной смерти подсказали зарубежные ученые

Английские специалисты в области здравоохранения посоветовали простой способ продления жизни. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах зарубежных интернет-СМИ.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала, что после смерти супруга спасала себя и сына

Вдова Децла рассказала, что после смерти супруга спасала себя и сына

Жена покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Юлия призналась, что после смерти супруга ей было очень тяжело. По её словам, она просто хотела сменить обстановку, чтобы избежать сильного стресса.

//В мире

СМИ: герцогиня Меган наняла пиарщиков Харви Вайнштейна, чтобы улучшить имидж

СМИ: герцогиня Меган наняла пиарщиков Харви Вайнштейна, чтобы улучшить имидж

В СМИ во вторник, 3 сентября, появилась информация о том, что герцогиня Сассеская Меган заключила договор с пиарщиками скандально известного продюсера Харви Вайнштейна с целью восстановления имиджа.

//В мире

Министр обороны Эстонии: Необходимо проводить в Балтии учения союзников

Министр обороны Эстонии: Необходимо проводить в Балтии учения союзников

В Латвии на полигоне Адажи сегодня начались учения Furious Hawk базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО. Это самые крупные учения союзников, которые базируются в Эстонии. По маршруту Тапа-Пайде-Пярну-Икла проходят колонны с военнослужащими и боевой тяжелой техникой.

//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова провела презентацию своей книги

Анастасия Волочкова провела презентацию своей книги

Известная балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте обратилась к поклонникам и поблагодарила всех, кто пришел на презентацию ее книги, вышедшей под названием "Плата за успех".

//Политика

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за несоблюдение своих обязанностей

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за несоблюдение своих обязанностей

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания раскритиковал деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. Мутко отметил, что на него поступает множество жалоб после наводнений.

//Шоу-бизнес

Новая жена Венсана Касселя сразила красотой всех присутствующих на Венецианском фестивале

Новая жена Венсана Касселя сразила красотой всех присутствующих на Венецианском фестивале

Новая жена известного актера Венсана Касселя сразила красотой всех присутствующих на Венецианском кинофестивале. 22-летняя Тина Кунаки, которая недавно стала матерью, показала прекрасное чувство стиля.

//Новости партнеров

//Культура

Работу Бэнкси похитили в Париже

Работу Бэнкси похитили в Париже

В ночь на понедельник, 2 сентября, в четвертом округе Парижа неподалеку от центра Помпиду была похищена работа, которую приписывают всемирно известному британскому стрит-арт художнику Бэнкси.

//Происшествия

В Липецке пешеход подлетел на "зебре" от удара автомобиля

В Липецке пешеход подлетел на "зебре" от удара автомобиля

В Липецке автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Мужчина растерялся из-за яркого света фар и остановился посередине "зебры", но водитель даже не попытался затормозить.

//Культура

Хоакин Феникс рассказал о своей подготовке к роли Джокера

Хоакин Феникс рассказал о своей подготовке к роли Джокера

Актер Хоакин Феникс рассказал, что ради роли в долгожданном "Джокере" потерял так много килограммов за короткий период времени, что начал сходить с ума. В буквальном смысле этих слов.

//В мире

Умерла 19-летняя россиянка, пострадавшая в аквапарке в Турции

Умерла 19-летняя россиянка, пострадавшая в аквапарке в Турции

Днем во вторник, 3 сентября, стало известно, что в столичном НИИ Склифосовского накануне скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому после инцидента в одном из турецких аквапарков.

//Происшествия

В Сочи неизвестный избил девушку, ограбил и сбросил с моста

В Сочи неизвестный избил девушку, ограбил и сбросил с моста

В Сочи найдено тело 24-летней девушки, которую ограбил и Верещагинского моста неизвестный мужчина. Отмечается, что инцидент произошёл вечером в субботу, 30 августа.

//Происшествия

В тундре под Мурманском нашли тело жителя Петербурга

В тундре под Мурманском нашли тело жителя Петербурга

В Ловозерской тундре под Мурманском нашли тело жителя Санкт-Петербурга. Сотрудники СУСК РФ по региону во вторник, 3 сентября, заявили, что в течение месяца рядом с телом находилась собака покойного.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
3

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры