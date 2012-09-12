Свет мой, зеркальце!

Ручное, настольное, настенное, напольное – все эти определения относятся к нему. Сегодня вообще очень сложно представить свою жизнь без зеркал. Они используются в медицине, в военном деле, в строительстве, в оптических приборах. Дизайнеры интерьеров часто прибегают к магии зеркал для создания иллюзии увеличения пространства в небольших помещениях. Да что там говорить, современный человек и дня не может прожить без зеркальца.

А появились первые зеркала ещё до нашей эры в Месопотамии, Древнем Шумере, Египте, Индии, Китае. Изготавливались они преимущественно из обсидиана, пирита, листов отполированного металла, чаще бронзы или меди. Отражение в таком зеркальце было нечётким, но модницы и тому были рады.

В Европе стеклянные зеркала появились лишь в XIII столетии. Главным центром изготовления зеркал была тогда Венеция. Полтора века венецианцы строго удерживали секрет их производства. Дабы сохранить «зеркальную тайну», мастеров поселяли на обособленный остров Мурано. Был даже издан указ, запрещающий зеркальщикам покидать пределы страны под угрозой расправы.

Изготовление зеркал стоило недёшево, потому позволить себе их приобрести могли далеко не все. Позже, когда французы хитростью раздобыли заветный рецепт у венецианских мастеров, цены на зеркала упали. И к XVIII веку уже каждый второй житель Парижа имел дома своё зеркальце.

На Руси к блестящему аксессуару относились не так легкомысленно, как в остальном мире. Считали зеркало опасным предметом и даже побаивались его, допуская, что оно вполне может быть порталом, границей, между реальным и потусторонним мирами. Славяне думали, что особую угрозу зеркало представляет ночью, когда может находиться во власти тёмных сил. Потому с наступлением сумерек смотреться в него было не принято.

Существует поверье, что нельзя смотреться также в треснутое или разбитое зеркало – это может предвещать разлуку, неудачу, горе. Говорили, что раз трещины пошли, возможно, дело в том, что зеркало предчувствует беду, печалится о смерти, которую предвидит. И если всё-таки раскалывалось оно, то все частички нужно было сразу же завернуть в чёрную ткань, вынести из дома и «похоронить». А после обязательно купить новое. Чтобы отвести возможные несчастья, нелишним было произнести заклинание вроде: «Зеркало разбивается, беда рабы (имя) не касается».

Доподлинно не известно, обитал ли кто в зеркалах у венецианцев, англичан или французов, но у нас свято место пусто не бывает. Потому, естественно, и в зеркале кто-то живёт. Знатоки утверждают, что зовут девушку Зеркалицей. И когда в зеркало глядишь, то видишь совсем не себя, а её, принимающую облик смотрящегося. Нам это не мешает, а вот домовым, кикиморам и прочим иже с ними – не повезло. Поскольку Зеркалице все они не нравятся, то и притворяться нечистью она не хочет. Потому они себя в зеркале не видят.

А сколько гаданий связано с зеркальцем! Русские девушки, пытаясь увидеть будущее, не раз прибегали к зеркальному волшебству.

Некоторые из гаданий живы и сегодня.Например, «Загады на суженого» на святки. На стол ставили зеркало, а перед ним зажжённую свечу; гадающая смотрела как бы сквозь зеркала, прямо на свет от свечи. Как только появлялось отражение жениха, нужно было сразу же закрыть зеркало или перевернуть его.

Так что пока иллюзионисты продолжают с помощью зеркал дурачить публику, некоторые наши барышни по-прежнему кладут зеркальце под подушку и приговаривают: «Суженый мой, ряженый, приди ко мне наряженный».