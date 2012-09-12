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Кадыров и дедушка Ленин

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Маргарита ЛЯНГЕ, председатель Гильдии межэтнической журналистики ]

Кадыров и дедушка Ленин
olymp2010.rian.ru

Пресловутый квартирный (в смысле – территориальный) вопрос может испортить не только москвичей, но и отношения между народами. Озвученные на прошлой неделе претензии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на два района Республики Ингушетии заставили содрогнуться всю страну: неужели на Северном Кавказе вновь зреет конфликт с этническим оттенком?

Если внимательно изучить новейшую историю территориальных претензий субъектов нашей Федерации друг к другу, то окажется, что предъявляют их исключительно национальные республики. И это при том, что недовольство своими границами существует и в областях. Например, в Костромской недоумевают насчёт того, что административные рубежи Ивановской области отчего-то проходят не посередине Волги, как это обычно принято, а по костромскому берегу. Но слышал ли кто-нибудь хоть одно резкое заявление костромичей по этому поводу?

А чем, собственно, ситуация между Ивановской и Костромской областями отличается от ситуации между Ингушетией и Чечнёй? Формально все они одинаковые субъекты Российской Федерации. Но фактически-то говорить о равенстве не приходится. Республики всегда были и остаются в иерархии административно-территориального деления России более привилегированными, нежели области и края. Они как бы государства в государстве. Главным отличительным признаком которых является этнический состав, а проще говоря, наличие так называемых титульных наций.

И это несмотря на то, что у нас в стране нет ни одного региона, где не жили бы вперемешку представители, как минимум, двух десятков национальностей, а в крупных городах – не меньше сотни. Чечня с её нынешними 95,3% чеченского населения лишь подтверждает общероссийское правило: спокойствие общества и экономическая стабильность региона напрямую коррелируются с его многонациональностью. Ведь совсем недавно – ещё в 1989 году – в тогдашней благополучной Чечено-Ингушской АССР чеченцев было 57,8%, ингушей – 12,9%, а русских – 23,1%.

Желание поиграть на национальном вопросе имеет давние большевистские корни. Именно большевики после захвата власти перекроили страну по национально-территориальному признаку. В результате получилось, что все народы вроде бы равны. Но есть чуть больше двух десятков тех, кто «равнее всех остальных» (причём в число «остальных» попал и самый многочисленный народ – русские). У «привилегированных» есть свои республики и автономии.

Всё это иначе чем административно-территориальными фугасами, заложенными в устройство страны, не назовёшь. Часть этих бомб сработала в 1991 году, в результате – развал страны и миллионы обездоленных граждан как «титульной», так и «нетитульной» национальности. Другие фугасы ещё не разорвались, но продолжают быть угрозой целостности Российского государства: порождают сепаратизм и недовольство между субъектами. А ещё, как лишний раз продемонстрировал глава Чечни, могут быть причиной противоречий на грани открытого конфликта.

Обезвредить национально-территориальные мины на пути развития страны необходимо. Об этом в кулуарах много говорят политики, но пока никто из них не решается произнести хоть что-то внятное вслух. Впрочем, было бы слишком примитивно просто предложить отменить республики и автономные округа. Это возможно лишь в том случае, если в нашей многонациональной стране будет по-настоящему выстроена такая национальная политика, которая гарантирует каждому гражданину сохранение его этнической самобытности в любой точке России. Например, если на Чукотке россияне татарского происхождения захотят, чтобы их дети изучали в общеобразовательной школе татарские язык и культуру, то это должно произойти незамедлительно! Нынешний закон об образовании уже, кстати, даёт эту возможность, но ею пока мало где пользуются.

Этничность необходимо выдавливать из политического поля, иначе спекуляции на ней будут продолжаться. В том числе и со стороны русских националистов. Ну а пока, вместо того чтобы разгребать завалы ленинской национальной политики, некоторые пытаются в прямом смысле призвать к ответу по ст. 282 УК РФ… Владимира Ульянова (Ленина). Хотя, наверное, речь может идти лишь о духе дедушки Ленина. Сотрудник Института российской истории РАН, академик РАЕН Владимир Лавров призвал Следственный комитет России запретить труды вождя мирового пролетариата как экстремистские. Шуму предложение наделало много. Но за этой трескотнёй не слышно серьёзного разговора о необходимости разобраться с ленинским наследием, одним из результатов которого и являются недавние территориальные претензии главы Чеченской Республики, так напугавшие всю страну.

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