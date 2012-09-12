//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Этноновости от 13-го сентября

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Гильдия межэтнической журналистики, ИЦ «Лач», «Архангельские известия» ]

Этноновости от 13-го сентября
flnka.ru

Костромская область

Более 50 журналистов со всей области собрались на семинар-тренинг Гильдии межэтнической журналистики, чтобы обсудить особенности освещения этнических вопросов в СМИ. К ним присоединилось столько же студентов факультета журналистики местного университета. На семинаре они все вместе проверили свои знания традиций русского и других народов России, отработали варианты освещения конфликтных межэтнических ситуаций. Гости семинара из областной администрации пообещали не обделять вниманием журналистов, занимающихся темой межэтнических отношений. И в дальнейшем организовать серию специализированных мастер-классов.

Республика Саха (Якутия)

Якутия первой из всех республик издала учебник «Основы православной культуры» на национальном языке. С этого года во всех субъектах Российской Федерации в учебном плане школ по одному уроку в неделю будет отдано «Основам религиозной культуры и светской этики». Учителя и родители теперь могут выбрать один из шести предлагаемых курсов: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры» и «Основы иудейской культуры».

Камчатский край

22 сентября начнётся осенний ительменский праздник «Алхалалалай». Он пройдёт в этнокультурном центре ительменов «Пимчах». В этом году «Алхалалалай» примет лидеров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 27 субъектов Российской Федерации. На празднике в обрядовой форме воспроизводятся элементы мифов о сотворении мира и ритуалы, связанные с благодарением природы, а также состоится традиционный танцевальный марафон.

Архангельская область 

Архангельские поморы готовятся к встрече Нового, 7521, года (по поморскому летоисчислению). Праздничные мероприятия, посвящённые Новолетию, состоятся 15 сентября. На набережной Северной Двины и в стенах Архангельского городского культурного центра горожане увидят реконструкции старинных обрядов, выступления фольклорных коллективов.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//новости партнеров

//В мире

Эксперт анонсировал потерю Украиной территорий, превышающих площадь Крыма

Эксперт анонсировал потерю Украиной территорий, превышающих площадь Крыма

Украина в будущем потеряет территории, превышающие площадь присоединившегося к Российской Федерации Крыма. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал украинский композитор и эксперт Владимир Быстряков.

//В мире

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР рассказали, с чем связана активизация Вооруженных сил Украины в Донбассе. По данному вопросу высказался Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

В интернет-СМИ напомнили о пророчестве ясновидящей Гунхильды Смелхус о причине Третьей мировой войны. Смелхус предсказала, что новый глобальный конфликт произойдет не из-за политических игр ведущих держав.

//В мире

Лукашенко решил "наглухо" закрыть границу с Украиной

Лукашенко решил "наглухо" закрыть границу с Украиной

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной. Однако глава государства отметил, что считает украинский народ братьями и соседями.

//Здоровье

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

//Культура

Работу Бэнкси похитили в Париже

Работу Бэнкси похитили в Париже

В ночь на понедельник, 2 сентября, в четвертом округе Парижа неподалеку от центра Помпиду была похищена работа, которую приписывают всемирно известному британскому стрит-арт художнику Бэнкси.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Липецке пешеход подлетел на "зебре" от удара автомобиля

В Липецке пешеход подлетел на "зебре" от удара автомобиля

В Липецке автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Мужчина растерялся из-за яркого света фар и остановился посередине "зебры", но водитель даже не попытался затормозить.

//Культура

Хоакин Феникс рассказал о своей подготовке к роли Джокера

Хоакин Феникс рассказал о своей подготовке к роли Джокера

Актер Хоакин Феникс рассказал, что ради роли в долгожданном "Джокере" потерял так много килограммов за короткий период времени, что начал сходить с ума. В буквальном смысле этих слов.

//Новости СМИ2

//В мире

Умерла 19-летняя россиянка, пострадавшая в аквапарке в Турции

Умерла 19-летняя россиянка, пострадавшая в аквапарке в Турции

Днем во вторник, 3 сентября, стало известно, что в столичном НИИ Склифосовского накануне скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому после инцидента в одном из турецких аквапарков.

//Происшествия

В Сочи неизвестный избил девушку, ограбил и сбросил с моста

В Сочи неизвестный избил девушку, ограбил и сбросил с моста

В Сочи найдено тело 24-летней девушки, которую ограбил и Верещагинского моста неизвестный мужчина. Отмечается, что инцидент произошёл вечером в субботу, 30 августа.

//Происшествия

В тундре под Мурманском нашли тело жителя Петербурга

В тундре под Мурманском нашли тело жителя Петербурга

В Ловозерской тундре под Мурманском нашли тело жителя Санкт-Петербурга. Сотрудники СУСК РФ по региону во вторник, 3 сентября, заявили, что в течение месяца рядом с телом находилась собака покойного.

//Здоровье

Американские исследователи раскрыли ключевой фактор развития рака шеи и головы

Американские исследователи раскрыли ключевой фактор развития рака шеи и головы

Ученые, работающие в Соединенных Штатах, обозначили основную причину возникновения рака шеи и головы. Об этом говорится в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

//В мире

С радиовышки в Германии упала кабинка техобслуживания, есть погибшие

С радиовышки в Германии упала кабинка техобслуживания, есть погибшие

Кабинка технического обслуживания по неизвестной пока причине рухнула с вышки радиопередатчика в Германии. Погибли три человека. Об этом сообщил телеканал Welt со ссылкой на местную полицию.

//Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала нежные снимки с сыном-первоклассником

Оксана Федорова показала нежные снимки с сыном-первоклассником

Известная российская телеведущая и модель Оксана Федорова в минувший понедельник, 2 сентября, продемонстрировала нежные фотографии с сыном Федором, который в этом году пошел в первый класс.

//Новости партнеров

//В мире

В Госдуме назвали единственный способ заставить Киев смягчить политику в Донбассе

В Госдуме назвали единственный способ заставить Киев смягчить политику в Донбассе

В Государственной Думе РФ рассказали, какие действия должна предпринять Москва, чтобы принудить власти Украины смягчить свою позицию в отношении ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался депутат Денис Парфенов.

//В мире

В США подросток застрелил пятерых родственников

В США подросток застрелил пятерых родственников

В городе Элкмонт, расположенном в американском штате Алабама, случилось страшное происшествие. Согласно последним данным, четырнадцатилетний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

//Происшествия

Так что же всё-таки рвануло в Нёноксе?

Так что же всё-таки рвануло в Нёноксе?

В начале августа недалеко от Северодвинска по официальной версии произошёл взрыв двигателя новой ракеты. До сих пор неизвестны многие факты этого инцидента. На месте происшествия остались металлические понтоны, от которых «фонит» радиация. Один из них уже прибило к берегу.

//Общество

Комсомольск-на-Амуре: река идёт на рекордный максимальный уровень воды

Комсомольск-на-Амуре: река идёт на рекордный максимальный уровень воды

В городе Юности вновь побывал министр МЧС Евгений Зиничев. В Хабаровском крае сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка, связанная с дождевым паводком на реках бассейна реки Амур и малых реках края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудники Дальневосточного Гидрометцентра.

//В мире

Правительство Дании намерено выкупить у цирков пожилых слонов

Правительство Дании намерено выкупить у цирков пожилых слонов

Правительство Дании заплатит 11 миллионов датских крон (порядка 1,5 миллиона евро) чтобы выкупить четырех последних дрессированных слонов у цирков, сообщает издание JydskeVeskusten.

//Происшествия

Бетонная плита придавила ребенка в Ростовской области

Бетонная плита придавила ребенка в Ростовской области

Представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева сообщила, что следователи в Ростовской области организовали проверку после смерти пятилетней девочки, на которую упала бетонная плита на территории бывшего колхоза.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
3

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры