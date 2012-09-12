Этноновости от 13-го сентября

Костромская область

Более 50 журналистов со всей области собрались на семинар-тренинг Гильдии межэтнической журналистики, чтобы обсудить особенности освещения этнических вопросов в СМИ. К ним присоединилось столько же студентов факультета журналистики местного университета. На семинаре они все вместе проверили свои знания традиций русского и других народов России, отработали варианты освещения конфликтных межэтнических ситуаций. Гости семинара из областной администрации пообещали не обделять вниманием журналистов, занимающихся темой межэтнических отношений. И в дальнейшем организовать серию специализированных мастер-классов.

Республика Саха (Якутия)

Якутия первой из всех республик издала учебник «Основы православной культуры» на национальном языке. С этого года во всех субъектах Российской Федерации в учебном плане школ по одному уроку в неделю будет отдано «Основам религиозной культуры и светской этики». Учителя и родители теперь могут выбрать один из шести предлагаемых курсов: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры» и «Основы иудейской культуры».

Камчатский край

22 сентября начнётся осенний ительменский праздник «Алхалалалай». Он пройдёт в этнокультурном центре ительменов «Пимчах». В этом году «Алхалалалай» примет лидеров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 27 субъектов Российской Федерации. На празднике в обрядовой форме воспроизводятся элементы мифов о сотворении мира и ритуалы, связанные с благодарением природы, а также состоится традиционный танцевальный марафон.

Архангельская область

Архангельские поморы готовятся к встрече Нового, 7521, года (по поморскому летоисчислению). Праздничные мероприятия, посвящённые Новолетию, состоятся 15 сентября. На набережной Северной Двины и в стенах Архангельского городского культурного центра горожане увидят реконструкции старинных обрядов, выступления фольклорных коллективов.